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فيديو/راكب يحاول تحطيم نافذة طائرة متجهة إلى دبي

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

حاول أحد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت متجهة من بيشاور إلى دبي، تحطيم النافذة وهي في الجو.

العالم- الامارات

أظهر مقطع فيديو، وثقه الركاب، قيام شاب بركل النافذة بقدمه بقوة، وتصرف بعدوانية مع الطاقم.

وظهر طاقم الطائرة، وهو يتحدث مع الراكب، لتهدئته، قبل أن يقوم الأخير بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الراكب قام أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان، وبعد أن أصبح أكثر عدوانية، أبلغ قائد الرحلة السلطات في مطار دبي، ليتم إرسال رجال أمن إلى الطائرة فور هبوطها، وبالفعل تم احتجازه فور وصوله إلى دبي، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن جانبها أرسلت إدارة الخطوط الجوية الباكستانية، فريقا مكونا من شخصين، من إسلام أباد، لإعادة الراكب، الذي تم وضعه على القائمة السوداء بعد اعتقاله.

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