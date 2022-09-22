الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تؤكد على سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة

إيران تؤكد على سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الإيراني تأكيد بلاده على صون الحدود الثنائية والدولية‌ واحترام حق سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

العالم إيران

وصرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك في لقائه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على صون الحدود الثنائية والدولية‌ واحترام حق سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وأكد رئيسي أن إجراء المفاوضات هو الحل الأفضل لتسوية‌ المشاكل بين آذربيجان وأرمينيا وقال: كما أكدنا في قمة شنغهاي للتعاون أن المنطقة‌ لا تتحمل فرض حرب جديدة‌ عليها.

ووصف الرئيس رئيسي الحدود الثنائية بين إيران وأرمينيا تاريخية وقال: من ملزومات تعزيز الشراكة‌ السياسية والاقتصادية صون هذه الحدود الهامة والاستراتيجية.

بدوره شدد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في هذا اللقاء: سنحافظ على سيادة أراضينا ونواجه أمام أية مؤامرة التي تهدف الانفصال بين إيران وأرمينيا.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني عن شكره لمواقف إيران الواضحة والصريحة دعما لسيادة الأراضي الأرمينية.

روابط ذات صلة

رئيسي: عقدة الاتفاق يجب ان تفتح بيد الذي عقدها 

رئيسي: ازدواجية المعايير الغربية هي أكبر مثال على انتهاك حقوق الإنسان

رئيسي: يجب استخدام طرق مبتكرة لمنع تأثير الحظر على العلاقات بين طهران وطوكيو

الرئيس الايراني: المقاومة فقط قادرة على لجم عدوان ووحشية الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تدرس تقديم مساعدات إنسانية للبنان

كتلة الوفاء للمقاومة: نأمل من الحكومة ملاقاة هبة إيران بخطوات عملية

رويترز : "إسرائيل" ستزود الإمارات بصواريخ سبايدر اعتراضية

رئيسا البيرو وتشيلي يدعمون فلسطين في الأمم المتحدة

إيران تؤكد على سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة

رئيس كوريا الجنوبية يصف أعضاء الكونغرس الأمريكي "بالحمقى" بعد لقاء مع بايدن