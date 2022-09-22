إيران تؤكد على سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة

العالم – إيران

وصرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك في لقائه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على صون الحدود الثنائية والدولية‌ واحترام حق سيادة البلدان والاحتراز عن تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وأكد رئيسي أن إجراء المفاوضات هو الحل الأفضل لتسوية‌ المشاكل بين آذربيجان وأرمينيا وقال: كما أكدنا في قمة شنغهاي للتعاون أن المنطقة‌ لا تتحمل فرض حرب جديدة‌ عليها.

ووصف الرئيس رئيسي الحدود الثنائية بين إيران وأرمينيا تاريخية وقال: من ملزومات تعزيز الشراكة‌ السياسية والاقتصادية صون هذه الحدود الهامة والاستراتيجية.

بدوره شدد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في هذا اللقاء: سنحافظ على سيادة أراضينا ونواجه أمام أية مؤامرة التي تهدف الانفصال بين إيران وأرمينيا.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني عن شكره لمواقف إيران الواضحة والصريحة دعما لسيادة الأراضي الأرمينية.