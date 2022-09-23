إيران تدين أي عداء وتمييز ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين

العالم - إیران



وقال نجفي في كلمته الخميس خلال اجتماع عقد بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة التي جرت بحضور ما يقرب من 80 ممثلا رفيع المستوى للدول إنه يمثل دولة تتكون من ثقافات وديانات وأعراق ولغات مختلفة، تسترشد بالتعاليم الحقيقية للإسلام وتستلهم من التاريخ الطويل للتسامح بين الأديان، للتعايش السلمي بين الأديان الإبراهيمية.

وقال: إن الإيرانيين أمة واحدة بغض النظر عن اللغة والعرق.

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في إيران لضمان حقوق الأقليات، تناول رضا نجفي الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية والعقوبات الاقتصادية الأميركية الظالمة، واعتبرها عقبة أمام تنفيذ حقوق الأفراد.

وأضاف أن: الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في أن يعاملوا بكرامة واحترام. ومع ذلك، فإن أي حماية لحقوق الأقليات يجب ألا تتعارض مع الحقوق السيادية القانونية والشرعية للدول الأعضاء، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما جاء في الإعلان.

وقال ممثل إيران في هذا الاجتماع: علينا جميعا مسؤولية حيوية لتوفير فرص متكافئة لشعوب بلداننا في إطار القانون الدولي، مع مراعاة خصائصنا المميزة في السياسات والقوانين والأنظمة الوطنية وكذلك في جميع المجالات الثقافية والقيم الأخلاقية.