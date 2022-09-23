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ضحايا في تفجير قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

عدة ضحايا قضوا بانفجار خارج مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية بعد دقائق من انتهاء صلاة الجمعة، وفق مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية. 

العالم - خاص بالعالم

وقع الانفجار بالقرب من مدخل مسجد الوزير أكبر خان، على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية ومكتب حلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

وقالت الشرطة إن التفجير أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، جميعهم من المدنيين والمصلين، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الضحايا في وقت لاحق.

وكان المسجد هدفا لهجمات في السابق من بينها انفجار وقع في يونيو حزيران عام الفين وعشرين قبل عودة طالبان للسلطة أودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص آخرين.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية استهدفت المساجد خلال صلاة الجمعة في الشهور الماضية، وأعلنت جماعة داعش الوهابية مسؤوليتها عن بعضها.

وانخفض العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان منذ انتهاء الحرب مع عودة طالبان إلى السلطة، لكن ما زالت تسجل هجمات بعبوات متفجرة في كابول ومدن أخرى.

ورت بعض دول الغرب عن قلقها العميق من وجود وعمل جماعات متطرفة في أفغانستان، وقالت إن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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