شاهد..  جيل الشباب الإيراني يبايع الثورة الاسلامية وهو لم يرها

العالم - خاص بالعالم

وقال حطيط في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة، بالتظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية، إن الأمم المتحدة والعالم يجب أن يدين المسيئين للمحجبات في أوروبا وأميركا إذا ما كان مدافعا عن حقوق المرأة.

وأضاف، أن الإعلام المضلل لا يدين الجرائم التي تحدث من مؤامرات أميركية في الداخل الايراني، لانه مدعوم من اعداء ايران.

واوضح، الباحث السياسي أن جيل الشباب الإيراني اليوم جاء ليبايع الثورة وهو لم يرها.

هذا وخرجت مسيرات حاشدة في العاصمة الايرانية طهران ومختلف محافظات البلاد للتنديد بأعمال التخريب الأخيرة وتدنيس المقدسات من قبل مثيري الشغب.



وردد الايرانيون هتافات تندد بتدنيس المقدسات وأخرى تدعم قوات الشرطة في إرساء الأمن. وأكدوا أنهم يقفون إلى جانب الثورة الإسلامية حتى النهاية. مطالبين بتحديد مرتكبي أعمال الشغب الأخيرة ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وكان مثيرو الشغب قد قاموا بتدنيس القرآن الكريم وإضرام النار في عدد من المساجد وتدمير الممتلكات العامة، مستغلين تجمعات طالبت بمتابعة قضية وفاة المواطنة مهسا أميني.