الذكرى السابعة لحادثة منى وملفات القضية ماتزال معلقة

العالم - مراسلون

في مثل هذا اليوم من عام 2015 وقعت "فاجعة منى" التي كانت فاجعة أليمة في موسم حج ذاك العامحادثة ابكت الكثيرين وما تزال ملفاتها مفتوحة حتى يومنا هذا.

سبع سنوات مرت على هذه الفاجعة التي أودت بحياة الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، بينما لا تقر الرياض سوى باستشهاد المئات فقط.



وما تزال ملفات تقديم السعودية الغرامات المطلوبة منها لأسر الشهداء معلقة دون أن تتحرك الحكومة السعودية للبت بحقوق عوائل هؤلاء الشهداء.

بين تقصير واهمال من قبل المسؤولين السعوديين القائمين على هذا الملف ما زالت الجروح مفتوحة والخواطر مكسورة فالى متى يبقى تعليق وتسويف هذا الملف الذي لم يأتي لنتيجة حتى الان.

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