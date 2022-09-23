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صورة.. التحالف يستخدم سلاح الـ'فوتوشوب' للتشويش على عرض صنعاء العسكري!

صورة.. التحالف يستخدم سلاح الـ'فوتوشوب' للتشويش على عرض صنعاء العسكري!
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

لجأت وسائل اعلام وناشطون موالون للتحالف لاستخدم صورة مفبركية لاحد الصواريخ الجديدة التي كشفت عنها قوات صنعاء خلال العرض العسكري الكبير أمس الأربعاء في العاصمة صنعاء ، في محاولة للتشويش على العرض الذي وصف بانه غير مسبوق.

العالم- اليمن

تداولت مواقع إخبارية ومنصات وناشطين موالين للتحالف صورة مفبركة لاحد الصواريخ وتقول ان الصاروخ انحني اثناء العرض لتبرير انه صاروخ غير حقيقي .

غير ان تلك الصورة قوبلت موجة كبيرة من النقد من قبل ناشطين اخرين قالوا ان ترويج مثل هذه الصور لن تهزم انصار الله بقدر ما تكشف العقلية السطحية التي تدير المواجهة مع ابناء الشعب اليمني، وتكشف عن الأسباب الحقيقية لفشل التحالف والشرعية ونجاح اللجان الشعبية.

في حين أشار اخرون الى تداول الصورة المفبركة يكشف عن صدمة حقيقة للتحالف والشرعية , وان ظهور مثل هذه الاسلحة بعد ثمان سنوات من الغارات الجوية يؤكد الفشل الذريع للتحالف وغاراته الجوية التي لم تنل سوى من المدنيين والمنشآت المدنية .

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