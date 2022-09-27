الاحتفالات باليوم الوطني السعودي والضرائب السعودية

العالم – المحميات

يتناول برنامج" المحميات" موضوع احتفال النظام السعودي باليوم الوطني لتأسيسه بتطبيل كبير ومبالغة أكبر والقول بملحمة العرب الخالدة والعيد للبشرية جمعاء والسؤال عن الانجازات التي انجزتها السعودية والتي تستحق التطبيل.

وسلط البرنامج الضوءعلى أسباب فرض السعودية الضرائب على مواطنيها حيث تفرض أكبر قيمة مضافة في العالم رغم كونها دولة نفطية غنية وأين تذهب تلك الضرائب؟

كما ناقش البرنامج موضوع تجسس تطبيقات حكومية سعودية على الشعب السعودي في المملكة بواسطة تطبيق "توكلنا".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...