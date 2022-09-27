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أسرة معارض مصري تكشف ترحيله من السعودية لمحاكمته بالقاهرة

أسرة معارض مصري تكشف ترحيله من السعودية لمحاكمته بالقاهرة
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات السعودية القبض على عدة معارضين مصريين وسلمتهم للقاهرة، حيث سيخضعون للمحاكمة في قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي، وفقاً لما أفادت به إحدى أسر المعارضين لموقع Middle East Eye البريطاني.  

العالم - السعودية

إذ عاش أيمن شحوم (61 عاماً)، في العاصمة السعودية الرياض منذ عام 2014، حيث كان يُدرِّس اللغة العربية في مدرسةٍ خاصة، لكن السلطات السعودية استدعته لقسم الشرطة في مايو/أيار 2022.

وقال ابنه محمود إن السلطات رحّلت والده إلى القاهرة في 20 سبتمبر/أيلول، فيما تجري محاكمته الآن بسبب آرائه السياسية مع احتمالية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال محمود شحوم في مكالمةٍ هاتفية مع الموقع البريطاني من منزله في تركيا: "جرى ترحيل والدي مع شخصٍ آخر من محافظة المنيا. وأُرسِل والدي إلى مقر احتجاز في المنصورة يوم 20 سبتمبر/أيلول، بعد قضاء نحو أربعة أشهر داخل السجن في السعودية".

يُذكر أن أيمن شحوم فرّ من مصر مطلع عام 2014، بعد محاولة الأجهزة الأمنية المصرية إلقاء القبض عليه مرتين.

كان شحوم عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها مصر بعد سقوط الرئيس المصري المدعوم من الإخوان محمد مرسي عام 2013.

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