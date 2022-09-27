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حركة حماس تعلق على خطاب "محمود عباس" بالأمم المتحدة

حركة حماس تعلق على خطاب
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية  "حماس"، اليوم السبت، إن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لا يرتقي إلى حجم القضية الفلسطينية وطبيعة واحتدام الصراع مع الاحتلال".

العالم - فلسطين

واعتبر الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، في تصريح صحفي له، أنه "لا جديد في الخطاب سوى مزيد من لغة الانكسار والاستجداء".

وأضاف برهوم: "نحن لا نعول على أي نتائج بعد هذا الخطاب سوى مزيد من مشاريع التهويد، وتجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وقال عباس، يوم أمس الجمعة، خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك: "لن نلجأ للسلاح والعنف، هذه قاعدة لدينا، لن نلجأ للإرهاب وسنحاربه معًا وسويًا، لكن احمونا من الإرهاب والعنف أسوةً ببقية شعوب العالم".

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