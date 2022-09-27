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الصومال.. مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري في مقديشو

الصومال.. مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري في مقديشو
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 10 مجندين بالجيش الصومالي وجرح العشرات في مدرسة تدريب عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، جراء تفجير انتحاري، وفق ما ذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي.

العالم - إفريقيا

وأوضح موقع "غاروي" أن "جماعة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم"، لافتا إلى أن الهجوم وقع خارج مدرسة الجنرال ديغا بادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو.

وهذا هو الهجوم الانتحاري الثاني على نفس المعسكر منذ يونيو 2021، ويأتي بعد أيام من إعلان الجيش أن عملية في منطقة حيران أسفرت عن مقتل 100 من ارهابيي حركة "الشباب" واستعادة المزيد من الأراضي في وسط الصومال، وفق الموقع.

هذا وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن "انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه اليوم الأحد عند مدخل معسكر "نعنع" لتدريب الجيش الوطني الصومالي في مديرية ودجر بالعاصمة مقديشو.

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