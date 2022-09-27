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متوعدا بن سلمان.. معارض سعودي: شخصية هامة هربت من المملكة للخارج!

متوعدا بن سلمان.. معارض سعودي: شخصية هامة هربت من المملكة للخارج!
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف معارض سعودي، اليوم الأحد، عن هروب “شخصية هامة” إلى خارج المملكة، متوعدا ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، بكشف معلومات هامة تخصه.

العالم- السعودية

وكتب الداعية “سعيد بن ناصر الغامدي”، عبر تويتر: “إتماما للمفاجأة التي حدثتكم عنها: قال تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون)، في ظروف استثنائية تمكّن بطل من بلادنا من النجاة من بين أيدي الظلمة وأجهزتهم، بما معه من معلومات”.

ولم يكشف “الغامدي” هوية الشخصية التي يعنيها، لكنه أضاف: “سيحدثكم قريبا عن أهوال ما وجد، وينشر مفاجآت يختلج لها وجه وفم نظام مبس”، في إشارة إلى “محمد بن سلمان”.

وفر مئات السعوديين، خلال السنوات الماضية، إلى الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية مختلفة، وأعلنوا معارضتهم لحكومة بلدهم، ومن بينهم موظفون ومستشارون سابقون لدى عدة وزارات وجهات رسمية في المملكة.

وخلال الشهور الماضية، كثفت السعودية، بقيادة ولي العهد، من استهدافها للناشطين والمعارضين، وبدأت بإنزال عقوبات سجن طويلة بحق عدد من المعتقلين.

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