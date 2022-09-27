أمير قطر: ندعم الجهود للتوصل إلى الاتفاق النووي

العالم- قطر
وأشار أمير قطر إلى "أنني بحثت مع المستشار الألماني أولاف شولتس القضايا الإقليمية والدولية وشددنا على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية".
وأوضح "أننا اتفقت مع المستشار الألماني على أهمية دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي"، معتبراً أن "التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي سيسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد أن "دولة قطر تخطط منذ سنوات لتوسعة حقل غاز الشمال تلبية للطلب العالمي المتزايد".
ولفت آل ثاني، إلى "أننا نؤكد مع ألمانيا دعم جهود استكمال العملية السياسية بليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات".
كما ذكر أن "الوضع في أفغانستان يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خارطة طريق، وهذا الوضع يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خارطة طريق"، وأردف أنه "هناك خطر في عزل أفغانستان قد تترتب عليه نتائج عكسية".