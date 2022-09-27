أمير قطر: ندعم الجهود للتوصل إلى الاتفاق النووي

العالم- قطر

وأشار ​أمير قطر​ إلى "أنني بحثت مع المستشار الألماني ​أولاف شولتس​ القضايا الإقليمية والدولية وشددنا على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية".

وأوضح "أننا اتفقت مع المستشار الألماني على أهمية دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مع ​إيران​ بشأن برنامجها النووي"، معتبراً أن "التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي سيسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد أن "دولة قطر تخطط منذ سنوات لتوسعة حقل ​غاز​ الشمال تلبية للطلب العالمي المتزايد".

ولفت آل ثاني، إلى "أننا نؤكد مع ألمانيا دعم جهود استكمال العملية السياسية ب​ليبيا​ والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات".

كما ذكر أن "الوضع في ​أفغانستان​ يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خارطة طريق، وهذا الوضع يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خارطة طريق"، وأردف أنه "هناك خطر في عزل أفغانستان قد تترتب عليه نتائج عكسية".