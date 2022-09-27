هكذا ردت موسكو على تحذيرات واشنطن بشأن الأسلحة النووية

العالم - خاص بالعالم

موقف جاء بعد تهديدات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بأن بلاده ستستخدم كل الوسائل الدفاعية لحماية اراضيها.

وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قال ان بلاده أرسلت تحذيرات سرية إلى موسكو لثنيها عن خيار الحرب النووية وانها كانت واضحة جدا مع الروس سرا وعلنا من أجل وقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية.



مستشار الرئيس الأميركي "جيك سوليفان" بدوره قال ان بلاده تعتزم أن تجعل روسيا تفهم بوضوح ما ستكون عليه العواقب إذا سلكت الطريق المظلم لاستخدام الأسلحة النووية على حد تعبيره.

وقال جيك سوليفان: "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستوى عال مع الروس لنقول لهم بوضوح ما هي رسالتنا والاستماع إلى رسالتهم، الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم، لقد كنا واضحين ومحددين بشأن ما سيترتب على ذلك".



وبينما وصفت رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس" التهديدات الروسية بأنها جوفاء قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد ولا يعتقد أن بوتين يخادع.

وقال زيلنسكي: "ربما بالأمس كانت خدعة. الآن يمكن أن تكون حقيقة واقعة. ان بوتين يريد تخويف العالم بأسره ويجب مواصلة الضغط عليه لردعه واحتواء هذا التهديد".

وردت روسيا على ما يشيعه الغرب، مجلس الدوما الروسي دعا مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية، قبل إصدار التحذيرات إلى روسيا عبر وسائل الإعلام، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وفيما من المتوقع صدور حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا هذا الأسبوع، اعلنت كييف تسلمها منظومة صواريخ اميركية متطورة أرض جو من طراز "ناسامز"، فيما اشارت الى قتال عنيف يدور ضد القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة مؤكدة ان بعضها حقق نتائج ايجابية.