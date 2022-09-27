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السيد نصرالله يتحدث السبت المقبل في الحفل التكريمي للراحل السيد محمد علي الأمين

السيد نصرالله يتحدث السبت المقبل في الحفل التكريمي للراحل السيد محمد علي الأمين
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

يتحدثُ الأمينُ العام لحزب الله سماحةُ السيد حسن نصر الله في الحفلِ التكريمي الذي يُقامُ وفاءً وتقديراً للعلامةِ الراحل سماحة السيد محمد علي الأمين رضوانُ الله عليه يومَ السبتِ المقبل عندَ الساعةِ الرابعةِ عصراً في حسينية السيدة زينب عليها السلام في بلدة شقرا الجنوبية.

العالم-لبنان

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