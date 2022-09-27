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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

العراق ، رئيس البرلمان يقدم استقالته.. اقتحامات المسجد الأقصى

العراق ، رئيس البرلمان يقدم استقالته.. اقتحامات المسجد الأقصى
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة إعلان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، استقالته الرسمية من منصبه في رئاسة المجلس.

العالم - بانوراما

وطلب الحلبوسي من المجلس التصويت على استقالته في جلسة يوم الاربعاء المقبل. واتى هذا القرار بعد ساعات على اجتماع الحلبوسي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في العاصمة بغداد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اقتحام مئات المستوطنين صباح الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وذلك في أول أيام ما تسمى الأعياد اليهودية.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين في باحات المسجد، وأصابت عددا منهم، واعتقلت آخرين.

هذا ودعت احزاب وحركات فلسطينية الى النفير العام ونصرة المسجد الاقصى ومواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية في المدينة المقدسة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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