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وقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي"

وقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "غازبروم"، أن ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي" توقف بشكل تام، وسيستمر الأمر كذلك حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدات.

العالم - أوروبا

وفي نفس الوقت، بقي ضخ الغاز عبر أوكرانيا في 27 سبتمبر كما كان سابقا - حوالي 42.4 مليون متر مكعب يوميا.

وذكرت الشركة الروسية، أنه خلال صيانة آخر وحدة ضخ غاز كانت تعمل في "السيل الشمالي"، تم اكتشاف تسربات للزيوت ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام، حتى تتم إزالة الأعطال.

ووفقا للمعلومات الواردة من شركة سيمنس، لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح مثل هذه الأعطال.

في وقت سابق، قال رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، إن شركة سيمنس حاليا لا تملك عمليا أي إمكانية لإصلاح وحدات الضخ في الخط بشكل دوري، وليس لديها مكان للقيام بذلك.

وأشار ميلر إلى أن الدول الغربية، فرضت قسطا هائلا من العقوبات، وبسبب ذلك أصيبت بالارتباك وسقطت في فخ العقوبات الذي نصبته لروسيا.

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