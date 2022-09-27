ما هو إعلان بوخارست للمستقبل الرقمي الذي وقعت عليه سوريا؟

العالم - سوريا

إعلان بوخارست الذي وقع عليه الوفد السوري ممثلاً بوزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، تضمن عدداً من التوصيات الخاصة بمستقبل الاتصالات لأربع سنوات قادمة، حيث أكد الإعلان وفق المعلومات التي حصلت عليها سانا من وزارة الاتصالات على ضرورة النظر في كيفية إطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي والمجتمع مع حماية الناس من مخاطره، كون الرقمنة أصبحت محركاً رئيسياً للازدهار الاقتصادي لإنشاء مجتمع أكثر شمولاً وتكاملاً ورقمنة في جميع أنحاء العالم، محوره وأساسه المواطن.

ويدعو إعلان بوخارست إلى تأكيد الالتزام من الآن فصاعداً بضمان إنترنت مجاني ومفتوح وعالمي، قابل للتشغيل المتبادل وموثوق وآمن، وتمكين الوصول الشامل إلى الاتصالات بأسعار معقولة وجودة عالية، وتعزيز الاستخدام العادل لها من أجل التنمية المستدامة (التحول الرقمي المستدام)، والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتحفيز الجهود نحو اقتصاد ومجتمع رقمي آمن وموثوق.

ولفت إعلان بوخارست إلى تعزيز السياسات الموجهة نحو المستقبل، للاستفادة من قوة الاتصالات وتسهيل التقنيات الرقمية، واعتماد استراتيجيات وسياسات مواتية لزيادة استيعاب التكنولوجيا الرقمية، وتحديد الإجراءات المتماسكة، التي تعالج التحديات الحالية والمستقبلية، ومنح الأولوية للسياسات التي تبني نظما إيكولوجية رقمية مستدامة قائمة على الابتكار، منوهاً بأهمية توحيد القوى لتعزيز التنوع الثقافي والمشاركة الهادفة للشباب، وكذلك شمول الجنسين وذوي الإعاقة من خلال تعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار والتنمية والابتكار وزيادة فرص العمل اللائق.

وأشار إعلان بوخارست إلى أهمية تعزيز مصادر تمويل أكثر تنوعاً، لتحسين الاستعداد للانخراط في الاقتصاد الرقمي المتطور القائم على البيانات والاستفادة منه، مؤكداً على الالتزام باستمرارية التعليم الرقمي للجميع، وزيادة الاستثمار في التقنيات والمنصات الرقمية للأغراض التعليمية، وحتى يكون المستقبل الرقمي أولاً، كما أشار إلى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة للاستثمار في محو الأمية الرقمية والخدمات العامة الرقمية والمحتوى المحلي بطريق أفضل.

وشدد الإعلان على أهمية الخطوات الملموسة والالتزام السياسي القوي للتصدي لتغير المناخ، من خلال دعم البحث ونشر التكنولوجيات الرقمية الناشئة والمبتكرة، التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات العالمية الرئيسية لتغير المناخ ومساعدة المجتمعات على التكيف مع أزمة البيئة وبناء مستقبل مستدام.

وشدد إعلان بوخارست على ضرورة الالتزام بجميع مبادئه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتحويلها إلى نتائج ذات تأثير هادف وإيجابي في المجتمعات، عبر تشجيع الابتكارات وتعزيز تطوير التقنيات والمنصات الرقمية لصالح الاقتصاد والمجتمع نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لخطة عام 2030 وما بعدها.

وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمته وزارة البحث والابتكار والرقمنة في رومانيا في الـ 25 من أيلول الجاري أكثر من 50 دولة ممثلة بوزراء وممثلين ساميين للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.