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الطيران الحربي الروسي يدك مقرات لـ'جيش العزة' بريف إدلب

الطيران الحربي الروسي يدك مقرات لـ'جيش العزة' بريف إدلب
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أغار الطيران الحربي الروسي صباح اليوم الثلاثاء على أحد المقرات التابعة لفصيل "جيش العزة" الذي يتزعمه الضابط المنشق الإرهابي جميل الصالح في محيط بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي في منطقة تضم مخيمات للاجئين احتمى بها مسلحو "العزة" وأقاموا معسكرهم التدريبي في محيطها.

العالم - سوريا

وذكر مصدر أهلي أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الروسي نفذا ٤ غارات متتالية طالت أحد المعسكرات التدريبية ل"فصيل العزة" أثناء وجود ما يقارب الـ ٢٠٠ مسلح كانوا يتبعون دورة تدريبية في هذا المعسكر والواقع في المنطقة الممتدة بين قرى البردقلي وكلبيت بمحيط كفرلوسين على الحدود الإدارية بين ريف ادلب الشمالي ولواء الإسكندرون في تركيا.

المصادر أكدت أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير المعسكر الذي يعرف بمعسكر ” كلبيت ” إضافة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي "جيش العزة".

في وقت تحدثت مصادر عن أنه من بين المصابين متزعم العزة الإرهابي جميل الصالح والذي تم نقله إلى أحد المشافي القريبة في منطقة باب الهوى الحدودية.

وكانت قد شهدت عدة مناطق في ريف إدلب على مدار الأيام الماضية عدة ضربات جوية نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تجاه أهداف إستراتيجية ومهمة لمسلحين من جبهة النصرة والفصائل الموالية.

لاسيما في منطقة غرب ادلب والتي شهدت مؤخرا قصف جوي على معسكرات تدريب ومستودعات ذخيرة لجبهة النصرة على أطراف قرى الشيخ يوسف وحفسرجة بريف جسر الشغور أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي وتدمير عدة مقرات ومستودعات ذخيرة في هذه الضربات.

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