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بأمر ملكي!.. تعيين 'إبن سلمان' رئيسا لمجلس الوزراء السعودي!

بأمر ملكي!.. تعيين 'إبن سلمان' رئيسا لمجلس الوزراء السعودي!
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا، اليوم الثلاثاء، يتم بموجبه تعيين ولي العهد، محمد بن سلمان، رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري.

العالم - السعودية

وجاء في الأمر الملكي أنه تم تكليف "محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساس للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

وحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، والامير عبد العزيز بن نايف وزيرا للداخلية.

وأصدر الملك السعودي ثلاثة أوامر ملكية بهذا الخصوص، تم بموجبها إعادة تشكيل المجلس.

وكان قد صدر أمر ملكي، في 2015، بتعيين محمد بن سلمان وليا لولي العهد، ووزيرا للدفاع، ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

وأختير محمد بن سلمان في منصب "ولي العهد" في يونيو 2017.

وفي 2019، عين الملك شقيقه، خالد بن سلمان، نائبا لوزير الدفاع، بعد أن شغل منصب سفير السعودية بواشنطن.

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بأمر ملكي!.. تعيين 'إبن سلمان' رئيسا لمجلس الوزراء السعودي!