العمليات الفردية الفلسطينية ردة فعل طبيعية على الاقتحامات المستفزة +فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر لقناة العالم أوضح الزميل فارس الصرفندي أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية الأعياد اليهودية كثف من عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك، حيث كانت ذروة هذه الاقتحامات يوم أمس الإثنين، وأوضح أن اليوم أيضاً كانت هناك عمليات اقتاحام لكن لم تكن بالوتيرة ولا بالكثافة التي حدثت خلال يوم الاثنين.

ووصف هذه الاقتحامات بأنها استفزازية لأنه كانت هناك عمليات نفخ بالبوق على أبواب المسجد الأقصى وكان هناك صراخ وشتائم تكال للمسلمين في داخل الباحات، إضافة إلى اشتباكات ما بين المرابطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قررت اعتقال عدد كبير من المرابطين.

وقال: علما أن قوات الاحتلال الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قد منعت عدداً كبيراً من الفلسطينيين في مدينة القدس من التواجد في المسجد الأقصى المبارك عبر ما تسمى "أوامر الإبعاد" وهي أوامر تصدر من قبل جهاز الأمن العام الشاباك للمقدسيين.

وأوضح أنه يمنع المقدسيون وفق هذه الأوامر من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى، بعضهم يمنع لشهر وبعضهم لثلاثة أشهر وبعضهم يمنع لستة أشهر من أن يتواجد في داخل الحرم القدسي، وإذا وجد في داخل الحرم القدسي يتم اعتقالة مباشرة.

وقال فارس الصرفندي: إذاً كان هناك عملياً عمل منهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الهدف منها استفزاز الفلسطينيين، ومحاولة لفرض أمر واقع، وهو التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك الاحتلال، وهو بدأ بعملية تقسيم الزمني منذ عدة أعوام وصولا إلى ما يريد وهو أن يصل إلى ما يعرف بالتقسيم المكاني.

وأوضح الزميل فارس الصرفندي أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف أنه ومنذ بداية الاعياد اليهودية بداية شهر أيلول الجاري كان لديه أكثر من 50 إنذار على نية تنفيذ عمليات من قبل الفلسطينيين، وهذا رقم كبير جدا.

وأشار إلى أن ردة الفعل من الفلسطينيين غير متوقعة، لأن الفلسطيني الذي يقوم بعملية فردية لا تستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تتوقع هذه العملية، ولا من هو منفذها.

وخلص إلى القول: لكن يجب ألا نغفل بأن لكل فعل ردة فعل، عندما تكون هناك عملية اقتحام فطبيعي أن تحدث هذه العمليات لأنها ردة فعل طبيعية.

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