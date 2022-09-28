تفاصيل سقوط قذائف على محيط مبنى مجلس النواب العراقي

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر وخلال تغطية خاصة بالتوتر الأمني وقصف المنطقة الخضراء أشار مراسلنا الى أن المنطقة الخضراء تعرضت الى قصف بـ3 قذائف سقطت الأولى أمام مبنى مجلس النواب وأمام القذيفة الثانية قرب دار الضيافة التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء والثالثة سقطت قرب سيطرة القدس ضمن داخل المنطقة الخضراء.

ولفت مراسلنا الى أن تلك القذائف الثلاثة تسببت بإصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات وأحد المباني ضمن محيط المنطقة الخضراء بحسب البيان الذي خرجت به الإعلام الأمني. وتضم المنطقة الخضراء، مباني الحكومة العراقية، ومقار أمنية، ومباني السفارات الأجنبية وأبرزها الأمريكية.

وقال مراسلنا أن حالة من الذعر موجودة في صفوف الاعلاميين بسبب اطلاق الصواريخ بشكل عشوائي في المنطقة. وان توقيت القصف مشكلة حقيقية للحكومة العراقية.

وكانت قد ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان “مجلس النواب صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائباً على رفض الاستقالة”.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

وكان قد صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا بإقالة الحلبوسي.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

وكان قد قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال فعاليات أعمال ملتقى الرافدين للحوار المقام في بغداد، الاثنين الماضي، إن "قرار الاستقالة لم يتداوله مع أي أحد"، مشيراً إلى أن "المناصب تكليف وليست تشريفاً.. ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة".

وأضاف الحلبوسي أن خطوة الاستقالة "كانت تراودني دائماً"، لافتاً إلى أنه ومع استقالة 73 عضواً تابعين لـ"التيار الصدري" من المجلس "تغيرت تركيبة المجلس والتوجهات اختلفت 180 درجة".

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