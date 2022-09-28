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قائد القوة الجوية الايرانية: نحن مستعدون للدفاع عن البلاد أقوى من أي وقت مضى

قائد القوة الجوية الايرانية: نحن مستعدون للدفاع عن البلاد أقوى من أي وقت مضى
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة الجوية الايرانية العميد الطيار حميد واحدي، نحن سلاح الجو مستعدون للدفاع عن الجمهورية الاسلامية أقوى من أي وقت مضى.

العالم - ايران

وقال العميد واحدي في تصريح لوكالة فارس: إن القوة الجوية بجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر استعدادًا وقوة من أي وقت مضى، ويمكن رؤية جزء من هذا الاقتدار في معرض اقتدار القوة الجوية في القاعدة الجوية الأولى، والذي تم تنظيمه بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

واضاف قائد القوة الجوية: أننا مدينون لهذا الاقتدار والإستعداد لجميع منتسبي القوة الجوية للجيش والصناعيين في وزارة الدفاع، موضحا انه عندما غادر المستشارون العسكريون بلادنا في بداية الثورة، اعتقدوا أن القوة الجوية للجيش ستتوقف بعد 10 أيام.

واردف قائلا: وتابع: لكن الإمام الخميني (رض) أمر أحد قادة القوة الجوية ببذل الجهود وااعتماد على الامكانيات الداخلية، وهذا المرسوم شجع الكوادر الفنية بالقوة الجوية وتمكنوا من تقديم الدعم الفني اللازم خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس (الحرب التي شنها نظام صدام المقبور ضد الجمهورية الاسلامية 1980-1988).

واضاف العميد الطيار وحيدي: حتى الآن، فإن جنود القائد العام للقوات المسلحة في القوة الجوية للجيش تحت إمر سماحته وهم أكثر استعدادًا وقوة من أي وقت مضى للدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد قائد القوة الجوية في الختام بأننا اليوم نصنع كل ما نحتاجه بأنفسنا، مضيفا : في الوقت الحاضر أصبحت القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية مكتفية ذاتيًا في جميع المجالات مثل الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل والارتقاء بالمعدات، ويتم ذلك بالتعاون مع منظمة الصناعات بوزارة الدفاع.

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