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تفاصيل نقل شباك ضريح السيدة زينب (ع) إلى سوريا

تفاصيل نقل شباك ضريح السيدة زينب (ع) إلى سوريا
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت فرقة العباس القتالية في العراق عن تفاصيل مرافقة ونقل شباك السيدة زينب (ع) الذي تم تصنيعه في ورش العتبة العباسية المقدسة.

العالم-العراق

وذكر بيان لاعلام الفرقة ان "فرقة العباس قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والذي اوعز الى جميع الجهات لإسناد فرقة العباس في اتمام هذه الواجب المهم".

وأضاف البيان بحسب موقع الفرات نيوز، "اليوم تسلمنا الشباك الشريف من العتبة العباسية كأمانة وسنسلمه من جديد الى كوادر العتبة العباسية المقدسة في صحن العقيلة زينب في سوريا لغرض نصبه وغدا صباحا ستتحرك قافلة فرقة العباس الى مطار النجف الدولي مرورا بالعتبة العلوية المقدسة واهالي النجف الذين أصروا على استقبال الشباك الشريف".

ولفت الى انه "وفي مطار النجف سيقوم سلاح القوة الجوية بنقل الشباك الشريف من خلال طائرة سي-130 ، وسيرافقها تشكيل من أحدث الطائرات العراقية اف 16 سترافق الطائرة الرئيسية من العراق الى مطار دمشق".

وتابع البيان "ستقوم فرقة العباس من جديد بنقل الشباك الشريف من مطار دمشق بمركبات خاصة الى العتبة الزينبية لغرض نصبه من قبل كوادر العتبة العباسية المقدسة".

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