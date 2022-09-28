شاهد.. شبح الظلام يقترب من القارة الأوروبية

العالم - أوروبا

فبعد يوم من تأكد تسريبات الغاز من الخطين اعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن عن فعل تخريبي استهدف نورد ستريم، معتبرة أن من الأهمية بمكان التحقيق في هذه الأحداث وجلاء كل ملابساتها وأسبابها.

وسرعان ما اعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عن قلقه من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم وقال انه عملا متعمد فيما شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بوريل الرأي وقالت انه امر غير مقبول محذرة من ان حادث التسريب المتعمد سيؤدّي إلى أقوى رد ممكن.

هذا ودعمت الولايات المتحدة حلفاءها الاوربيين معربة عن استعدادها لمساعدتهم بشأن أمن الطاقة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:"هناك تقارير أولية تشير إلى أن التسريبات قد تكون نتيجة هجوم أو نوع من التخريب ولكن لم يتم تأكيدها بعد، لكن إذا تأكد من ذلك، فهو لا يخدم مصلحة أحد، الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم للشركاء الأوروبيين الذين يجرون تحقيقاً".

في السياق نفسه اعلنت أوكرانيا وعلى لسان مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك ان تسرب الغاز من ثلاثة مواقع هو نتيجة لما وصفه بالهجوم الإرهابي المخطط له من روسيا ضد الاتحاد الأوروبي، في المقابل، أعرب الكرملين عن قلقه البالغ بشأن الحادث وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ما وقع في خط أنابيب نورد ستريم وضع غير مسبوق ويتطلب التحقيق. كما اكد عدم استبعاد أي فرضية بشأن تضرر خطي الأنابيب، بما فيها العمل التخريبي.

يذكر ان خطي أنابيب نورد ستريم هي خارج الخدمة حالياً، إلا أن كلا الخطين لا يزالان يحتويان على الغاز وهما في قلب التوترات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فيما يعتقد أنّه ردّ على العقوبات الغربية ضدّها بعد حربها في أوكرانيا.