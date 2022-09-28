الإمارات وعمان توثقان العلاقات بهذه الخطوة..

العالم - الإمارات

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأربعاء، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية، تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.

فيما تم توقيع مذكرة تفاهم في التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.

وفي المجال الثقافي والشبابي وقعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ووزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

كما وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء.

كما وقع البلدان مشاريع ومذكرات تفاهم في التعليم العالي، والإعلام، والتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى لمد خط شبكة حديد من ميناء صحار إلى أبوظبي، ومشاريع مرتبطة بالأوراق المالية وأسواق الأسهم.

وأمس الثلاثاء، بدأ رئيس الإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، زيارة تستمر يومين إلى عمان، يلتقي خلالها السلطان "هيثم بن طارق".

وتعد هذه أول زيارة للشيخ محمد بن زايد إلى سلطنة عمان، منذ تولّيه مقاليد الحكم في 14 مايو/ أيار الماضي.