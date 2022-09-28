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وداعا للسكر الأبيض.. اليك بدائل بنفس الطعم

وداعا للسكر الأبيض.. اليك بدائل بنفس الطعم
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

كشفت خبيرة صحية روسية عن أفضل بدائل السكر.

العالم - صحة

وأشارت اختصاصية الغدد الصماء الدكتورة زهرة بافلوفا على حسابها بشبكة "تليغرام"، إلى أنه من الأفضل استبدال السكر بنبات ستيفيا السكري، حيث إن مستوى حلاوة مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية.

وأضافت أن نبات ستيفيا لا يشارك في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم، وعلاوة على ذلك يقاوم الحرارة ولا يتحلل خلال عملية الطهي.

وقالت: "المشكلة هي العثور على هذا النبات. وعند تخميره نحصل على سائل بطعم خاص. يباع مستخلص نبات الستيفيا في المتاجر. ولكن يجب البحث عن الأنقى من بينها. لأن بعضها يحتوي على مواد صناعية محلية بديلة للسكر مثل الفركتوز وغيره".

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام نبات الستيفيا في تحضير مختلف أنواع الحلويات بما فيها التورتة وغيرها.

ولفتت الاختصاصية إلى أن البديل الآخر والآمن للسكر هو أريثرول. هذا السكر أقل حلاوة من نبات الستيفيا وتحتوي 100 غرام منه على 20 سعرة حرارية فقط.

وأوضحت أن نبات ستيفيا واريثرول، يتميزان بأنهما لا يسببان تسوس الأسنان ولا انتفاخ البطن.

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