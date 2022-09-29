الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هوكشتاين مطلع الأسبوع المقبل في بيروت 

هوكشتاين مطلع الأسبوع المقبل في بيروت 
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

لفتت صحف بيروت اليوم الخميس  إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، معتبرة أنّ الأجواء لا تزال إيجابيّة تظلّل المشهد، بانتظار أن يعود المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم، مطلع الأسبوع المقبل حسب ما هو متوقّع.

العالم_لبنان

و كتبت صحيفة البناء على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلّل المشهد، بانتظار أن يعود المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات البناء فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقّعت صحيفة هآرتس العبرية، أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية، كاشفة أن عن لقاء بين المبعوث الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع.

روابط ذات صلة

مقترح هوكشتاين خلال 48 ساعة الى لبنان

لبنان يعلن أنه سيتسلم العرض الخطي لترسيم الحدود قبل نهاية الأسبوع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين

هوكشتاين مطلع الأسبوع المقبل في بيروت 

على ساحل البحر الأسود... إردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية

قطار الاستحقاق الرئاسي  في لبنان ينطلق اليوم

الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

عين على شبكات التواصل في العالم العربي والاسلامي