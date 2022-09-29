هوكشتاين مطلع الأسبوع المقبل في بيروت 

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و كتبت صحيفة البناء على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلّل المشهد، بانتظار أن يعود المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات البناء فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقّعت صحيفة هآرتس العبرية، أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية، كاشفة أن عن لقاء بين المبعوث الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع.