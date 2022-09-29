أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 29سبتمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- قدس ..

رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية.. نعم لحق الإعتراض والإحتجاج ولا لإثارة الفوضى والعنف.

- ايران ..

حرس الثورة يدك مقر تنظيم إرهابي معاد لإيران بكردستان العراق بثلاثة وسبعين صاروخا.

- سياست روز ..

البرلمان العراقي يستأنف أعماله رغم إيجاد التيار الصدري فوضى في المنطقة الخضراء لعرقلته.

- ارمان ملي ..

البرلمان العراقي يصوت لصالح بقاء محمد الحلبوسي رئيسا له برفض إستقالته .

- جوان ..

إستشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل في مواجهات مع قوات الإحتلال بجنين بالضفة الغربية .

- خراسان ..

الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان الشامل .. سقوط شهداء وجرحى برصاص الإحتلال بجنين .

- جمهوري اسلامي ..

أنصار الله للمبعوث الأممي .. حركة الهدنة باليمن مرهون بتحقيق شروطنا .

- اطلاعات ..

الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يعتبران الإستفتاء العام الروسي بشرق أوكرانيا فاقدا للشرعية .

- ارمان امروز..

الناطق بإسم الكرملين يؤكد إستمرار العملية الروسية بأوكرانيا للسيطرة بالكامل على دونباس.

- رسالت ..

نواب بمجلس الشورى .. على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء نهجها المسيس ..

- وطن امروز ..

وزير الإتصالات يتحدث عن إرسال القمر الصناعي الإيراني "خيام " صورا عالية الجودة .

- عصر ايرانيان..

الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للثورة البحرينية .. المقاومة هي الخيار الوحيد .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( العراق على عتبة تشكيل الحكومة )

تطورات ومستجدات الساحة العراقية باتت تحمل مؤشرات ايجابية حول قرب حدوث انفراجة كبرى تنهي المأزق السياسي الذي يعصف بالعراق منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في اكتوبر2021 .

( إن مجلس النواب عقد أول جلسة له بعد شهرين من توقف مهامه , وصادق على بقاء رئيسه ورفض إستقالته من منصبه).

وفي تطور ايجابي اخر توصل الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري لاتفاق مع الحزبين الكرديين ومع ائتلاف السيادة وقوى سنية وحركة بابليون المسيحية على ايجاد ائتلاف " ادارة الدولة " الذي يجسد اغلبية برلمانية كبرى وذلك لتشكيل حكومة جديدة .

وبالطبع كما كان متوقعا حاول انصار التيار الصدري عرقلة الجلسة البرلمانية باقتحام المنطقة الخضراء مرة اخرى الا ان قوى الامن حالت دون ذلك .

وتتوجه الانظار الان نحو ائتلاف ادارة الدولة ومجلس النواب لحسم موضوع انتخاب رئيس للجمهورية كما ان فرص تكليف مرشح الاطار محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة ما زالت الاقوى .

2- اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على ( رفض المعارضة السودانية للتطبيع مع الكيان الصهيوني ) وكتبت في تقرير لها يحمل عنوانا بهذا المعنى ..

لا تخفي قوى المعارضة السودانية رفضها الحاسم والصريح للتطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك في موقف يتنافى بالكامل مع توجهات مجلس السيادة العسكري الحاكم بالخرطوم .

( قوى المعارضة السودانية شجبت بشدة تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الداعية لتوطيد العلاقات مع الكيان ).

وفي هذا السياق اكدت المعارضة السودانية أن البرهان عبر عن رأيه الشخصي فحسب لان الشعب السوداني يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني جملة وتفصيلا ويعتبر الكيان اكبر تهديد للامن والاستقرار بالمنطقة .

جدير بالذكر ان البرهان ابدى استعداده لزيارة تل ابيب اذا ما تلقى دعوة رسمية من الكيان .

3- جوان

كتبت صحيفة جوان حول المستجدات الاخيرة في العراق في مقالها (الطريق بات معبدا لتشكيل حكومة جديدة )

البرلمان العراقي عقد امس اول جلسة له منذ ان جمد مهامه اثر اقتحامه من قبل التيار الصدري قبل شهرين.

هذه الجلسة تمخضت عن رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبقاءه في منصبه عاما اخر وانتخاب نائب جديد له .

( إن إستئناف البرلمان العراقي مهامه جاء رغم محاولات أنصار التيار الصدري إقتحام المنطقة الخضراء ثانية )

وبالطبع تصدت قوى الامن لمحاولات العرقلة الصدرية لتتوجه الانظار بعدها نحو الجهود المبذولة لاعادة الامور لنصابها القانوني أملا في الخروج من حالة الانسداد السياسي .

في الواقع دخل العراق بداية طريق حل الازمة السياسية بعودة البرلمان وبتوصل الاطار التنسيقي لتفاهمات واسعة مع الاحزاب الكردية والسنية ومع حزب بابليون الذي يمثل الاقلية المسيحية في العراق بشأن تشكيل "ائتلاف ادارة الدولة" .

وبالطبع هناك جهود سياسية حثيثة لإقناع التيار الصدري بالعودة للعملية السياسية ووضع نهج تحشيد الشارع جانبا .

4- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها الذي يحمل عنوانا مرفقا بعلامة تعجب يقول ( الإتحاد الأوروبي يحتضر !) ..

فوز حزب "اخوة ايطاليا" اليميني المتشدد ذي الميول الفاشستية في الانتخابات البرلمانية بايطاليا تطور خطير على صعيد مستقبل الاتحاد الاوروبي ففوز هذا الحزب الاكثر عنصرية وتطرفا بايطاليا بزعامة جورجيا ميلوني يعني ببساطة عودة ايطاليا للحقبة القومية المتطرفة بزعامة بنيتو موسوليني قبل وخلال الحرب العالمية الثانية .

( إن أوروبا تشهد تقدم الأحزاب اليمينية المتشددة ذات النزعة النازية والفاشية على حساب الأحزاب المعتدلة على إختلاف إتجاهاتها).

في السويد فاز اليمين المتطرف وتقدم هذا التيار في فرنسا وبولندا والنمسا ايضا وتتصاعد الاصوات الداعية للخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي في هذه البلدان واحتمال خروج ايطاليا بات مطروحا بشكل جدي الان ، الامر الذي قد يكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستنهي حياة هذا النادي الاوروبي خاصة في ظل الازمات الاقتصادية الحادة التي تعصف ببلدانه.

5- خراسان ..

في مقالها ( الصدريون يستهدفون المنطقة الخضراء ببغداد ) كتبت صحيفة خراسان ..

تتوالى الاحداث بشكل متسارع في العراق ، فالبرلمان استأنف مهامه بعد توقف لمدة شهرين ورفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي ،والمحكمة الفدرالية العليا رفضت كما يبدو طلب اعادة النظر في الاستقالات الجماعية لنواب الكتلة الصدرية من البرلمان ، وهذا ليس كل شيئ على مدى الاربع والعشرين ساعة الماضية في الواقع..

( إن أنصار التيار الصدري أطلقوا 3 قذائف كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان في محاولة لإقتحام المنطقة الخضراء ثانية)

القصف ادى لإصابة جنود والحاق اضرار بمبنى البرلمان وتدمير سيارة احد النواب .

بالامس عاد التيار الصدري لاسلوب تحشيد الشارع ببغداد ووقع هجوم على مبنى بلدية الناصرية ايضا.

والغريب ان وزير الصدر محمد صالح العراقي شجب هذه الهجمات موجها اصابع الاتهام لما وصفه بالشراذم البعثية ولجهات عميلة بالوقوف وراءها.