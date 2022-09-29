إرتفاع أسعار المحروقات في المغرب يثير استياء المواطنين

العالم - مراسلون

وأثار إرتفاع أسعار المحروقات المطرد إستياء المواطنين الذين باتوا يطالبون الحكومة بحلول حاسمة إذ تعتبر هذه المواد عصب الإقتصاد الأهم فتغير أسعارها يؤثر بشكل مباشر على أسعار بقية المواد.

هذا ويرى مراقبون أن الحرب الروسية الأوكرانية أثّرت بشكل جلي على سوق المحروقات بالمغرب خاصة وأن البلد يستورد قسطا هاما من حاجياته النفطية إذ سجلت فاتورة واردات الطاقة إرتفاعا فاق نسبة ال 34.7% لتبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وتسعى الحكومة إلى تعويض نزيف الميزانية المتجه إلى إستيراد المواد البترولية عبر الترفيع من نشاطات التنقيب حيث قررت حفر سبعة وعشرين بئرا جديدة إضافة إلى التركيز على الطاقة البديلة عبر إنشاء حقول عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية التي يتوقع مراقبون أن تغطي إثنين وأربعين بالمائة من حاجيات البلاد الطاقية.

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