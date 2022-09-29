‘صنم محمد بن سلمان’ يثير جدلا عارما في السعودية!

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وما زاد الطين بلة تصريحات النحات السعودي هاشم المالكي الذي صمم التمثال الذي جرت صناعته من الجبس باللون الذهبي، حيث كشف عن ان هناك مجسم آخر لابن سلمان، وهو أضخم وأكبر مجسم في تاريخ المملكة، وزنه 2 طن، وطوله 3 أمتار و10 سم، عرضه مترين، وسيُعرض في مركز الملك سلمان الاجتماعي.

وكانت السلطات السعودية لسنوات طويلة تحرم التعامل مع المجسمات والتماثيل أو حتى صور الكائنات الحية، باعتبارها أصناماً تعبد من غير الله، ويترتب عليها ذنوب التعامل معها، وعرضها.

"ابو منشار" نشر الفيديو وعلق قائلا: "نقل صنم #محمد_بن_سلمان".

حساب "نحو الحرية" علق على الفيديو بالقول:

"محمد بن سلمان على هيئة صنم في أحد الأماكن العامة .. إلى أين سيصل بنا الحال أكثر من هذا التدني؟"

"عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل"نشر مقابلة النحات السعودي وعلق بالقول:

على طريقة عمرو بن لُحَيّ الخزاعي ويُكنى أبو الأصنام وفي هذا العصر يخلفه #محمد_بن_سلمان ابو الاصنام ،سوف يتم تغير من دولة مسلمة الى دولة الاصنام والاوثان ،

الفارسة الدولية والناشطة الحقوقية "علياء أبوتايه الحويطي" غردت قائلة: "وصلت الأصنام،فقط ننتظر خروج كفار قريش ليطوفوا!"

"الفرندقس.. غرد قائلا: "ياخوفي يأتي زمان ينقل فيه هذا الصنم الى جوار الكعبه ليعبد ويمجد.. وتتسائلون اين بركة #الراتب في المهلكه #السعودية العظمى

"م.شداد الشرحي" أشار الى التطبيع قائلا:

بكل بجاحة وقلة دين #محمد_بن_سلمان يعيد عبادة الاصنام بتجسيده صنم يزن 2 طن لشخصيتة. فعلا ارتد فأدخل اليهود بلاد الحرمين واعاد الاصنام من جديد.

"مسلم وافتخر" علق على فيديو المجسم منتقدا موقف ولي العهد السعودي من القضية الفلسطينية وقال:

اي والله صنم ، مثل محمد بن سلمان ابو منشار ،المسجد الاقصى المبارك محتل والمسلمين يُقتّلون ونت ما شاء الله عليك ما في حياء ولا نخوة ، ياخي حتى لو عندك مشكلة مع حماس أو السلطة الفلسطينية ايش ذنب النساء والأطفال الذين يذبحون

يذكر انه في يونيو الماضي نشر متجر سعودي صورة لتمثال ولي العهد الذي يعرضه للبيع لديه وهو يحاكي صورة شهيرة ل محمد بن سلمان أثناء زيارته لبريطانيا عام 2018، وهو ما أثار موجة انتقاد كبيرة في المملكة، وصلت الى ان البعض قالوا ان بن سلمان يريد إعادة السعودية الى زمن الجاهلية وعبادة الاصنام منتقدين "عهد الانفتاح والرؤية" في إشارة الى رؤية بن سلمان 2030.