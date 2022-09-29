تركمانستان تلغي الرسوم الجمركية على ترانزيت السلع عبر ايران

العالم - ايران

وقال محسن ركني في تصريح لوكالة إرنا إن تركمانستان أعلنت فتح حدودها لعبور البضائع الدولية بالترانزيت وقامت بتعديل التعريفات الباهضة المفروضة على البضائع العابرة لإيران بناءا علی مراسلات وزارة خارجية تركمانستان وما تلاها من اجتماعات ثنائية على مستوى رئيسي البلدين والوزراء والخبراء.

وصرح أن الغاء الرسوم ستزيد الحركة التجارية من معبر لطف آباد الحدودي مضیفا أن الإحصائيات الشهرية تفید أن 140 شاحنة تغادر هذا المعبر یومیا ويدخل 135 شاحنة للتصدير إلى البلاد یومیا عبر المنفذ.

یذکر أن معبر "لطف آباد" الحدودي یقع علی نقطة الصفر الحدودية بين ايران وتركمانستان وعلى بعد 300 كيلومتر شمال مدینة مشهد المقدسة و110 كيلومترات جنوب العاصمة التركمنستانية عشق آباد .