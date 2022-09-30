أسباب وخلفيات تعذر انتخاب رئيس جديد للبنان

العالم – مع الحدث

في ظل أجواء توحي بصعوبة تأمين الاصوات اللازمة لمرشح بعينه نظرا للانقسامات والخلافات الحادة بين الكتل النيابية.

فأي مشهد أفرزته الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟ ما التوازنات السياسية التي حكمت فشل البرلمان في انتخاب رئيس؟ لماذا غابت الترشيحات الجدية وحضرت الانقسامات بين الكتل النيابية؟ هل تدفع الخلافات الى الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس عون؟

برنامج " مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

روني ألفا – إعلامي وكاتب سياسي

رمزي دسوم – قيادي في التيار الوطني الحر

د. قاسم هاشم – نائب في البرلمان اللبناني