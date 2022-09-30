إصابتان و9 معتقلين بحملة دهم للاحتلال في الضفة

العالم-فلسطين

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال اعتقال 9 فلسطينيين، بدعوى أنهم مطلوبون خلال حملة دهم في الضفة الغربية، دون تحديد أسمائهم، أو المناطق التي اعتقلوا منها.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شابين واعتقال آخر، فجر الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة في المخيم، ما أدى لإصابة شابين كانا يستقلانها بالرصاص الحي، أحدهما في قدمه، والآخر في كتفه، نقلا إثرها للمستشفى، في حين اعتقلت الفتى أحمد إبراهيم النبالي (17 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وفق وفا.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان، وهم: رأفت قفيشة، وغسان مسودة، بعد اقتحام منزليهما في المدينة، ومحمد عوض وباسل بريغيث ورأفت قفيشة، ونادر عبد الحفيظ أبو ميالة، ورعد حسين أبو سنينة، عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفر اللبد (شرق)، وصورت المواقع الأثرية وسط البلدة.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في حوالي الساعة السادسة صباحا، وصورت المواقع الأثرية ومنها قلعة البرقاوي، وداهمت مسجد كفر اللبد القديم وصورته من الداخل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من مدن الضفة الغربية، منها مخيم العين في نابلس والذي شهد اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأعلنت مجموعات عرين الاُسود، في تصريحٍ مقتضب، أنها أمطرت قوات الاحتلال الصهيوني وابلا من الرصاص أثناء انسحابها من نابلس صباح الجمعة.