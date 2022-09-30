شاهد.. من يقف وراء تسريبات الغاز في بحر البلطيق؟

العالم - خاص بالعالم

تفجير وصفته موسكو بأنه هجوم الارهابي، حيث أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين أن بلاده لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة.

ناريشكين اتهم الغرب ايضا بالقيام 'بكل ما في وسعه' للتستر على مرتكبي الهجوم الإرهابي على خط الأنابيب، مشيرا الى أن المنطقة التي حصل فيها التسرب تخضع لسيطرة الاستخبارات الأميركية.

وهذه التصريحات جاءت مؤيدة لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن 'التخريب غير المسبوق' هو 'عمل من أعمال الإرهاب الدولي'.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن الوقت ما زال مبكرا للتكهن بهوية المسؤولين عن التفجيرات التي تعرض لها خط أنابيب الغاز نورد ستريم، حيث أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن اعتقاده أن هناك الكثير من التكهنات في هذه المرحلة، مضيفا أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل.

وكان أعلن خفر السواحل السويدي أنه رصد تسربا للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم للغاز، مضيفا أن هناك تسربا من موقعين في الجانب السويدي، وتسربا من موقعين في الجانب الدانماركي، وأن التسربين حصلا على مقربة من بعضهما.

فيما أعلنت هيئات المسح الجيولوجي في الدانمارك والسويد وألمانيا أنها سجلت اهتزازات تشبه تلك الناجمة عن انفجارات أكثر من تلك التي تنجم عن الزلازل، ورجحت الاستخبارات الألمانية أن غواصين وضعوا عبوات متفجرة في مسار الأنبوب.