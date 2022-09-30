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خطيب أهل السنة في زاهدان يدعو لمواجهة الارهابيين في سيستان وبلوجستان

خطيب أهل السنة في زاهدان يدعو لمواجهة الارهابيين في سيستان وبلوجستان
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب أهل السنة في زاهدان، الشيخ مولوي عبد الحميد زهي، اليوم الجمعة، القوات الأمنية في المحافظة الى "مواجهة الاشرار والارهابيين بحزم".

العالم- ايران

وأكد الشيخ عبد الحميد أنّ "الشيعة والسنة يعيشون جنباً إلى جنب منذ أعوام في سيستان وبلوشستان والأحداث التي حصلت اليوم كانت بفعل عملاء العدو"، طالباً "من الأهالي عدم الاستماع للشائعات المنتشرة".

وشهدت إيران في الآونة الأخيرة أعمال شغب مفتعلة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوى الأمن والمدنيين. وفي المقابل، خرجت مسيرات جماهيرية ضخمة داعمة للنظام في إيران.

وأمس، قال محافظ طهران، محسن منصوري، إنّ "أعمال الشغب الأخيرة انتهت، وطهران تشهد هدوءاً وأمناً منذ عدة ليال".

بالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إنّ "قادة سياسيين من أميركا، وأحياناً أوروبا، دعموا وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والمعادية لإيران، مستغلين حادثة أليمة ما زالت قيد التحقيق".

بدوره، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى "التفريق بين الاحتجاجات والإخلال بأمن البلاد"، موجّهاً السلطات "إلى ضرورة التعامل بحزم مع مثيري الشغب".

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