جهات خارجية استغلت قضية مهسا أميني للتأثير على الداخل الإيراني

العالم - خاص بالعالم

ومن خلال تظاهرهم السلمي، قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الديمقراطية الخالية من العنف، بعد ان كانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وحاولوا حرف المطالب المرتبطة بالكشف عن حقيقة وفاة المواطنة الايرانية مهسا اميني، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.



يأتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه السلطات الايرانية تشكيل مجموعات تقصي حقائق في قضية المواطنة أميني حتى الكشف عن الحقيقة.



تلك التحركات الاحتجاجية استغلتها قنوات اعلامية ناطقة باللغة الفارسية التي سعت فاشلة لاعطاء صورة سوداوية للاوضاع في الداخل الايراني غير مطابقة للواقع.



كما ساهمت في تلك المؤامرة وسائل اعلام اجنبية ايضا..بالمقابل كانت السلطات الايرانية ولا تزال تؤكد على تشكيل لجنة تقصي حقائق ووعدت بالكشف عن الحقيقة.

لكن وبعد فشل مساعي الجهات الاجنبية في قلب الحقيقة، دخلت المجاميع الارهابية على الخط، كما حصل في مدينة زاهدان، جنوب شرق ايران.

حيث استهدفت باعتداءاتها الارهابية المصلين وقوات حرس الثورة والشرطة ما اسفر عن مقتل وجرح العشرات.

الامر الذي يؤكد وجود مخطط لنقل المشهد من تجمعات سلمية ديمقراطية الى اعمال ارهابية ومحاولة التأثير على الرأي العام.

ومن تلك المعطيات تؤكد ايران ترحيبها بالاحتجاج السلمي لكنها لن تتوانى عن مواجهة أعمال الشغب والتخريب تحت اي مسمى.

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