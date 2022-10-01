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الأقصى في خطر .. مهرجان لحماس بغزة نصرةً للقدس

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في غزة، مهرجانا مركزيا بعنوان 'الاقصى في خطر' بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وحشود شعبية

العالم - مراسلون

ادوا القسم ووعدوا بالوفاء للاقصى فهنا غزة التي تفي دائما بوعدها، فقد لبت جماهيرها النداء وجاءوا للمشاركة في مهرجان جماهيري دعت اليه حركة حماس وحضرته كافة الفصائل الفلسطينية.

وفي ظهور هو الأول له بعد العدوان حضر يحيى يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة

حشود مؤلفة حضرت المهرجان الذي زين بصور المناضلين من كافة الفصائل الفلسطينية في تأكيد على وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال.

ولعل اهم الاشارات التي حملها المهرجان هي رسالة التهديد والوعيد الذي كتب على ظل صورة محمد الضيف قائد اركان المقاومة والذي ترجمت رسالته بعرض لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة

الرجال والنساء والعلماء والأطفال مزيج شعبي في هذا المهرجان حمل رسالة واحدة هي ان القدس بوصلة كل فلسطيني ولا صوت يعلو فوق صوت أنينها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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