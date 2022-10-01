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الأمم المتحدة تدين 'الهجوم الشنيع' على مركز تعليمي في كابول

الأمم المتحدة تدين 'الهجوم الشنيع' على مركز تعليمي في كابول
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بشدة "الهجوم الشنيع" الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية، وراح ضحيته 19 شخصا على الأقل.

العالم - افغانستان

وفي بيان للمتحدث باسمه، أكد غوتيريش أن التعليم حق أساسي ومحرّك أساسي للسلام والتنمية المستدامين.

وجدد الدعوة لكافة الأطراف لحماية حقوق جميع الأفغان، بصرف النظر عن العرق أو الجنس، في الحصول على التعليم بأمن وأمان.

واستهدف الهجوم مركزا تعليميا في منطقة "دشت البرشي" في مدينة كابول، التي تقطنها أغلبية مسلمة شيعية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي"، موضحا أنه قتل 20 شخصا وأصيب 27 آخرون بجروح.

وفي ماي 2021، استهدفت سلسلة انفجارات مؤسسة تعليمية للفتيات في الحي نفسه، مخلفة 85 قتيلا وأزيد من 300 جريح.

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