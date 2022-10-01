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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان أثناء مروره بالولاية إلى 23 وفاة على الأقل.

العالم - الأميرکيتان

قالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان، إن "الكثير من الضحايا ماتوا غرقا". حسب وكالة سبوتنيك.

وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة "سي إن إن" أن 45 شخصا لقوا حتفهم.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا