لجنة أمريكية تنصح بايدن برفع السرية عن تقرير استخباراتي كامل

العالم - السعودية

تم تسليم التوصيات التي قدمها مجلس رفع السرية عن المصلحة العامة، وهي لجنة من الخبراء اختارهم الرؤساء وقادة الكونجرس للدعوة إلى مزيد من الشفافية حول معلومات الأمن القومي، إلى البيت الأبيض في يونيو – قبل أسابيع قليلة من سفر بايدن إلى المملكة العربية السعودية. زيارة التي التقى فيها بايدن بقيادة المملكة بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خلال زيارته للسعودية في يوليو ، قال بايدن إنه واجه ولي العهد بشأن القتل، لكن الزيارة، بشكل عام اعتبرت بمثابة تخفيف لموقف الإدارة تجاه المملكة.

وقُتل خاشقجي، كاتب عمود في ميدل إيست آي وواشنطن بوست ، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018 ، في جريمة قتل صدمت العالم على يد رجال محمد بن سلمان .