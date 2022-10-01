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شاهد.. ما هي أسباب تظاهرات اليوم في بغداد

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف الكاتب والمحلل السياسي غازي اللامي عن ملابسات التظاهرات التي جابت شوارع العاصمة العراقية بغداد.

العالم - خاص بالعالم

وقال اللامي في حديث لقناة العالم الاخبارية: تظاهرات اليوم هي امتداد لتظاهرات 2019 التي حدثت في ظروف استثنائية وكان الوضع السياسي آنذاك مربكاً وغيرمستقر ويحمل الكثير من الإخفاقات.

وتابع اللامي:"مصطفی الكاظمي جاء علی انقاض التظاهرات وقد اعطی بصيص أمل لكل القوی حتی المتظاهرين بأنه جاء لكي يحارب الفساد ومن حاول التجاوز علی المتظاهرين وسيقوم بترميم العملية السياسية والمشهد السياسي وأيضاً تعويض عوائل الشهداء في التظاهرات والمصابين".

وأكد اللامي:"بعد مضي 3 سنوات علی هذه الوعود وضمن البرنامج الحكومي، لم يحدث أي متغير يذكر ايجابي يستطيع من خلاله ان يمتص هذا الزخم الجماهيري وبالتالي كان جاءت تظاهرات اليوم لتذكير الكاظمي الذي وعد واخفق في انجاز وعوده".

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شاهد.. ما هي أسباب تظاهرات اليوم في بغداد

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