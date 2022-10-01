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بعد واشنطن برلين تدير ظهرها لطلب انضمام أوكرانيا السريع للناتو

بعد واشنطن برلين تدير ظهرها لطلب انضمام أوكرانيا السريع للناتو
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، اليوم السبت، إن ألمانيا لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كانت ستقبل انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف الناتو.

العالم ـ أوروبا

وأضافت الوزيرة: "بالطبع، أوكرانيا حرة في اختيار التحالف الذي تكون فيه وتشعر بالحرية. لكن ألمانيا لا يمكنها اتخاذ القرار المناسب (بشأن انضمام أوكرانيا) بشكل مستقل دون التشاور مع حلفائها في الناتو. جميع المناقشات بشأن طلب إجراء عاجل لانضمام أوكرانيا إلى الناتو ستجرى في إطار 30 دولة عضو بالفعل".

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد صرح بأن أوكرانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو بشكل عاجل وعلى وجه السرعة.

وردا على إعلان زيلينسكي، قال جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، في وقت لاحق، إن طلب انضمام أوكرانيا إلى الناتو جاء في وقت غير مناسب.

كما كرر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، موقف الكتلة الذي لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها، وسياسة "الباب المفتوح"، لكنه شدد على أن الناتو سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.

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