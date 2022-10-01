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وزارة الصحة : 538 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 538 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ايران
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، 538 اصابة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين و ۵۴۹ الفا و ۱۸۶ اصابة، والوفيات الى 144 الفا و 429 حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و325 الفا و ۹۶۲ شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و ۷۹۶ الفا و ۶۸۸ جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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