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اقامة مراسم توديع شهداء الحادث الارهابي في زاهدان

اقامة مراسم توديع شهداء الحادث الارهابي في زاهدان
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

اقيمت مساء اليوم السبت عقب صلاة المغرب والعشاء في حسينية عشاق ثارالله في مدينة زاهدان مراسم توديع شهداء الحادث الارهابي في هذه المدينة بحضور العميد باكبور قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية والعميد شفائي قائد فيلق سلمان وحشد من المواطنين والمسؤولين وذوي الشهداء.

العالم - ايران

ومن المقرر ا ن يشيع أهالي مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان) صباح يوم غد الأحد، جثامين 3 من شهداء الهجمات الارهابية التي شنتها الجماعات الانفصالية يوم امس الجمعة.

وستنطلق مراسم تشييع الجثامين الطاهرة للشهداء عند الساعة التاسعة والنصف من ساحة الامام الحسين (ع) باتجاه روضة الشهداء في زاهدان.

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق "سلمان" بمحافظة سيستان وبلوشستان ، مساء الجمعة ، اعتقال عدد من مرتكبي الحادث الإرهابي ، وأعلنت: سنعطي ردًا حاسمًا على المرتزقة. ‌

وأعلنت القنوات التابعة لزمرة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم على مخفر قوى الامن الداخلي في زاهدان ظهر الجمعة.

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