بانوراما.. ذكرى احتجاجات تشرين و تجمعات إيران السلمية

العالم - بانوراما

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لحراك تشرين وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق.

واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ولبحث هذا الموضوع استضاف البرنامج عقيل الطائي الباحث والمحلل سياسي من بغداد.

وفي الملف الثاني: شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية سلمية، تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة.

ومن خلال تظاهرهم السلمي، قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف.

وكانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمعات استغلها بعض مثيري الشغب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج الإعلامي والمحلل السياسي حسن حجازي من بيروت.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.