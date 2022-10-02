المغرب يلغي رحلتين من وإلى واجادوجو

العالم - المغرب

وكتبت الشركة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنها أبلغت عملائها بأنه "بسبب إغلاق الحدود الجوية في بوركينا فاسو، تم إلغاء الرحلتين المبرمجتين في 1 أكتوبر من الدار البيضاء إلى واجادوجو، وفي 2 أكتوبر من واجادوجو إلى الدار البيضاء".

وأضافت الشركة أن برنامج الرحلات من وإلى واجادوجو قد تطاله أيضا بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة.

وتشهد بوركينافسو وضعا أمنيا متوترا، بعد أن قام عسكريون، بإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.والذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير الماضي.