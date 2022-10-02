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وزير الأمن الايراني يتوعد الزمر الإرهابية

وزير الأمن الايراني يتوعد الزمر الإرهابية
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الامن حجة الاسلام السيد "اسماعيل خطيب " بيانا بمناسبة استشهاد رئيس الاستخبارات بفيلق سلمان في قوات حرس الثورة الاسلامية بمحافظة سيستان وبلوشستان الشهيد السيد "حميد رضا هاشمي " قدم فيه تعازيه الى قائد الثورة الاسلامية ورفاقه واسرته واهالي هذه المحافظة.

العالم - ايران

وأكد الوزير في بيانه أن الجماعات الارهابية سوف تلقى قريبا نتائج اعمالها المخزية وجرائمها ضد المواطنين العزل وأعمال الشغب التي الحقت خسائر كبيرة بالممتلكات العامة.

وشدد " خطيب " في بيانه على أن عملاء الاستكبار العالمي اغتالوا هذا الشهيد الغالي الذي سجل في ملفه الحافل بالجهاد في مختلف مراحل الثورة الاسلامية وتوفير الامن للمواطنين في كل مكان وتصدى للارهابيين التكفيريين حيث سيبقى خالدا والى الابد مصدر الهام للشبان الايرانيين الغياري لايران اليوم وغدا وخاصة الجيل الصاعد.

وأشار الى استشهاد هذا المجاهد في سبيل الله، مؤكدا اصرار قوات حرس الثورة الاسلامية والقوى المخلصة في الدفاع عن ايران في التصدي لكل الذين يريدون اثارة الفرقة بين الشعب الايراني الموحد والمجرمين العملاء.

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