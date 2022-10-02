الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

العالم - سوريا
جاء في المرسوم رقم (257) المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية والتي جرت بتاريخ 18- 9-2022.
المرسوم رقم (257)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011م وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5/تاريخ 24-3-2014.
وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022م.
وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
يرسم مايلي:
المادة/ 1/ يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجالس المحافظات وفق ما يلي:
1 – محافظة دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الحارس ابن محمود 1أحمد مرعي ابن محمد
2أحمد عمار النن ابن موفق 2ابراهيم فليون ابن اسماعيل
3أنيس تيناوي ابن حسن 3تغريد العموري ابنة عدنان
4أيمن عبد الواحد ابن عبد الله 4توفيق ظاظا ابن محمود
5باسل عمر ابن احمد 5جرير كاسوحة ابن منيب
6باسمه صافيا ابنة ابراهيم 6جمانه النوري ابنة محمد مأمون
7بثينه ابو لباده ابنة هشام 7خلدون علي ابن جميل
8بدر الدين عياش ابن محمود 8خليل ونوس ابن مرشد
9بسام ناصر ابن حيدر 9دانيا عمار ابنة محمد مطاع
10بلال عرابي ابن احمد حمدي 10رنيم القاطع ابنة محمد سعيد
11جلال قصص ابن محمد عيد 11زياد قدور ابن حسن
12جمال ابو قرعه ابن حسن 12سامر صالحاني ابن محمود
13جورج القسيس ابن وديع 13صفاء الفوال ابنة عبدالله
14جورج يارد ابن فايز 14عبد الغني عثمان ابن عبد العزيز
15حمدان ابوذقن ابن عزو 15علاء حبشيه ابن فريز
16سجيع السلامه ابن حسين 16علام طنوس ابن مالك
17سمير دكاك ابن عبد الحكيم 17عمار أكريم ابن ياسر
18سهيله محمود ابنة محمود 18عمار غانم ابن بدر الدين
19شذى ابراهيم ابنة ابراهيم 19عمر العرنوس ابن سليم
20شعبان الغزالي ابن هاني 20عمر خضره ابن محمد بشار
21شيرين خليل ابنة رامز 21فاتن المصري ابن عبد الهادي
22صبحي البحري ابن حسين 22كناز شيخ ابن شعبان
23عهد كنهوش ابن ثاني 23مازن بكري ابن محمد خير
24فراس سلوم ابن محمد 24مازن سفور ابن محمود رامز
25كوثر زوبلو ابنة غانم 25مازن لابنيه ابن محمد عادل
26لمى الشلق ابنة غسان 26ماهر نفيسه ابن عبدو
27ليلى السماك ابنة غسان 27مجد الحلاق ابن محمد
28مازن شاهين ابن عادل 28محمد الرباعي ابن مصطفى
29محمد أمين زيدان ابن محمد ديب 29محمد النوري ابن صياح
30محمد اياد الشمعه ابن احمد وليد 30محمد امين الحجازي ابن محمد
31محمد باسل شاطر ابن محمود 31محمد اياد البغدادي ابن محمد راتب
32محمد بشر الابندقجي ابن عبد الرحمن 32محمد جنن ابن ابراهيم
33محمد ثائر الجوهري ابن محمد صادق 33محمد حسان البرني ابن احمد
34محمد خالد العلبي ابن وليد 34محمد دخان ابن شمس الدين
35محمد صالح الايوبي ابن صلاح الدين 35محمد رامز المارديني ابن طه
36محمد ضياء المارديني ابن طه 36محمد رامي نشواتي ابن نزار
37محمد طارق الشعار ابن سعد الدين 37محمد ساعاتي ابن فواز
38محمد فراس ابو الجدي ابن بشير 38محمد علي الحمصي ابن محمد رضوان
39محمد هشام عثمان ابن شهاب 39محمد علي المبيض ابن خالد
40محمود كريم ابن محمد كامل 40محمد فراس تيناوي ابن هشام
41مفيد البارودي ابن عادل 41محمد قيس رمضان ابن عبد الرحمن
42منى الخطيب ابنة عبد الاله 42محمد موفق الهندي ابن احمد راتب
43مهند ألفا ابن محمد 43محمد نضال هيلم ابن احمد راتب
44نديم دحدل ابن عطا الله 44محمد ياسين السمان ابن عبده
45نرمين القوتلي ابنة محمد ممتاز 45محمد يامن داوود ابن ياسر
46هادي بيضون ابن حسن 46ملك حمشو ابنة بدر
47وسام صافي ابن محسن 47نواف الذرعاوي ابن ابراهيم
48وضاح عيسى ابن حبيب 48هادي المؤذن ابن عبد القادر
49ياسين النابلسي ابن موفق 49هاني جرجي شاميه ابن جبران
50يولا حنا ابنة عبد الله 50وسيم مبيض ابن قاسم
2- محافظة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الجاسم ابن عبد الله 1أحمد الجاسم ابن محمد
2أحمد مروان خللو ابن سامي 2أحمد الحمود ابن حسين
3أحمد ملا محمد ابن طه 3أحمد الماشي ابن محمد خير
4ابراهيم ابراهيم ابن احمد4أحمد حسون ابن حسين
5ابراهيم الاحمد ابن اسماعيل 5أمين خطيب ابن محمد
6ابراهيم النايف ابن زكي 6باسل الزيدان ابن علي
7انطوانيت بلدي ابنة جوزيف 7جاسم الجاسم ابن محمد
8جورج مرجانة ابن اسطفانس 8جفال المحمود الجفال ابن نورس
9جيهان عبدو ابنة عبد الكريم 9جورج بخاش ابن انطون
10حسام بوادقجي ابن احمد 10حازم الحاج غضبان ابن عز الدين
11حسان الصويص ابن أحمد 11حسين خربوطلي ابن احمد
12خالد الكنيعر ابن جاسم 12حميد كنو ابن فاضل
13رضوان خليل بشار ابن حسين 13رمزي اللولو ابن محمد
14زكريا حوران ابن عبد الرحمن 14ريمون مراد ابن حنا
15سائد بدوي ابن محمد عصام 15سليمان شيخ ايوب ابن محمد
16سهيل العبد الله ابن مصطفى 16صباح صهريج ابنة محمد
17سيمون باغوس ابن يعقوب 17عابدين عيسى ابن ابراهيم
18شيخ ابراهيم البكوري ابن عبد المولى 18عبد الحميد الهلال ابن علي
19صالح بركات ابن عبد الرزاق 19عبد الحميد عبد الحميد ابن خالد
20صبا شلو ابنة كاسر 20عبد الحميد مشنوق ابن محمد
21صبري عثمان ابن عبد الباسط 21عبد الرحمن المتوالي ابن قاسم
22طلال جنيدان ابن علي 22عبد الملك معتوق ابن محمود
23عبد الإله جوما ابن عمر 23علاء الدين شوك ابن محمد
24عبد القادر دواليبي ابن احمد 24علي دياري ابن محمد العروس اليوسف
25عثمان العلي ابن محمود 25فادي ابو دان ابن عمر
26عمر الحماده ابن عبد القادر 26فاطمه الجاسم ابنة خلف
27عمر حنش ابن محمد علي 27فاطمه خلك ابنة مصطفى
28غازي خطاب ابن رحمو 28كلثوم حسن سليمان ابنة احمد
29فاتن ورده ابنة حسين 29محمد بادنجكي ابن محمد عاطف
30فاطمه منير ابنة احمد 30محمد حماده الاحمد ابن علي
31ماجد طويل ابن بيير 31محمد خالد ابن احمد
32ماهر خياطه ابن محمد 32محمد شادي عبد الغني ابن سعيد
33مجد الدين الدندن ابن ابراهيم 33محمد شعبان بري ابن عز الدين
34محمد حجازي ابن عبد القادر 34محمد صبحي جنيد ابن محمد
35محمد سبسبي ابن طه ابو السعود 35محمد لؤي مكي ابن محمد
36محمد سليم ابن احمد 36محمد مرهاف الرزوق ابن سامي
37محمد عماد الدين آلوسي ابن محمود 37محمود فوزي كعكه ابن صفوه
38محمد فراس حج علي الجاسم ابن فاروق 38محمود مدراتي ابن علي
39محمد فياض ابن عز الدين 39مصطفى البري ابن رحيم
40محمد كميت عاصي الشيخ ابن حسن 40مهند داخل ابن عبد الحميد
41مصطفى بغدادي ابن عبد الكريم 41نائل مجو ابن احمد
42مصطفى كوسا ابن محمد 42نازك الحاج رشيد ابنة رشيد
43ممدوح غباري ابن عزة 43ناصر الموسى العبدالله ابن خلف
44موسى الاحمد ابن ابراهيم 44نويران البرازي ابن مصطفى أحمد
45مياده مصطفى ابنة مصطفى 45هناء بازار ابنة محمد
46ميساء بطيخ ابنة مصطفى وليد46وسيم سلمى ابن روفائيل
47ناديا سراقبي ابنة ياسين 47وليد البوشي ابن عمر
48نها مغربي ابنة اسماعيل 48يحيى حاجي علي ابن عبد الحميد
49نوال العريف ابنة فلاح 49يوسف دشو ابن احمد
50يسرى الحميدي ابنة علي
51يوسف المحمد ابن عبد الباسط
3- محافظة ريف دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد زيتون ابن حسن 1آلاء الشيخ محمد ابنة محمد سمير
2أحمد ليلا ابن محمد 2أحمد الرفاعي ابن جبر
3أمل شريدة ابنة ايمن 3أحمد خالوصي ابن عبد الرحمن
4أيهم شامية ابن ابراهيم 4أحمد علي ابن فارس
5ابراهيم جمعة ابن محمد 5أنور أبو شاش ابن علي
6اسماعيل الكيلاني ابن محمد ديب 6أيمن ضوبع ابن محمود
7الياس شحادة ابن حسن 7ابراهيم العاشق ابن علي
8اياد طيجن ابن قاسم 8ابراهيم المالكي ابن غالب
9بسام قاسم ابن زكي 9اياد النادر ابن محمد خير
10تميم النجار ابن مصطفى 10اياد طلب ابن محمد
11توفيق صخر ابن احمد 11ايمان طه ابنة عدنان
12جابر قيسانية ابن رضوان 12بسام عامر ابن وجيه
13جاسم المحمود ابن محمد 13بسمة رمضان ابنة فاروق
14حافظ هيلي ابن محمد 14بشير القاضي ابن عبد الهادي
15حسان الحسن ابن عدنان 15بهاء الدين الشيخة ابن محمد فوزي
16خالد الغضبان ابن علي 16جودت الدكر ابن صقر
17خلود كسر ابنة أحمد 17حسين عيروط ابن عادل
18ركان الصفوك ابن محمد 18حمدي مرزوق ابن محمد دياب
19ريم خساره ابنة بشار 19خالد عمر ابن يوسف
20زياد خالد ابن خليل 20خالد ملحه ابن إبراهيم
21سامر الزحيلي ابن محمد 21خليل داود ابن سمير
22سفيان جبارة ابن محمد خير 22خليل غسان ابن ابراهيم
23سليم الحبشي ابن موفق 23ذيب أبو صعب ابن موسى
24سليمان سليم ابن محمد 24رائد بدران ابن راتب
25سهر الغول ابنة عبدو 25راتب عدس ابن إبراهيم
26صفاء راشد ابنة محمد عدنان 26رمزي زين الدين ابن فندي
27صفاء شهاب الدين ابنة احمد 27رهام طيب ابنة محمد
28صلاح صالح ابن خالد 28زياد أبو شنب ابن محمد
29عباس عباس ابن عثمان 29شادي مقصود ابن اسماعيل
30عبد الهادي الخطيب ابن ابراهيم 30صفوان ضاهر ابن احمد
31علاء الدين أبو حطب ابن احمد 31صلاح امونة ابن عبدو
32عماد الدين الخطيب ابن محمد سعيد 32ضياء سلام ابن أحمد
33عمار موسى ابن عبدو 33طلال بركات ابن نور الدين
34عمران سلاخو ابن عبدو 34عبدو الحو ابن نور الدين
35غالب الزغبي ابن محمود 35غيث رزق ابن طعمة
36قاسم عيون ابن محمود 36فيصل طالب ابن محمد
37ماهر الميدعاني ابن نعمان 37مالين العطا ابن احمد
38مجد أبو حمزة ابن سلمان 38محمد سنيور ابن محمود
39محمد الطويل ابن محمود 39محمد ناظم زاهده ابن عبدالقادر
40محمد المصري ابن احمد 40محمود عاشور ابن علي
41محمد حمود ابن منير 41محمود غرة ابن عبد العزيز
42محمد حمود ابن عمر 42مدين السعيد ابن محمد
43محمد زين الدين ابن عبدو 43منصور الحجار ابن محمد
44محمد غبور ابن لورنس 44منى العيسى ابنة احمد
45محمود الشعار ابن ياسين 45نايف بركات ابن محمد
46محمود حيدر ابن علي 46نبيل نصره ابن احمد
47مصطفى احمد ابن احمد 47نجاح عرنوس ابنة محمد
48منير أبو كحلا ابن علي 48هناء نصر ابنة محمد
49مهيمن عبد العزيز ابن طلال 49يسرى حماد ابنة عبد السلام
50موفق جعيداني ابن محمود
51وديع الشماس ابن فايز
4- محافظة حماه
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أشرف الشويخ ابن محمود 1أحمد الغضة ابن دياب
2أمين عزيزة ابن صالح 2أسامة اصفر ابن أمين
3أيمن باكير ابن امين 3أمل محفوض ابنة تركي
4أيهم دوحان ابن عباس 4أمين عبدالله ابن اسعد
5ابراهيم الصطوف ابن جاسم 5أمين فطوم ابن علي
6ابراهيم معلا ابن كاسر 6أنور علي ابن كاسر
7الاء عيسى ابنة زكريا 7المنقذ السلموني ابن مصطفى
8الهام السليمان ابنة موسى 8اليان ابو كرشة ابن اليان
9بشار فرحه ابن احمد 9بديع الحسين ابن محمود
10بكور البكور ابن شحود 10توفيق الطاوقجي ابن خالد
11تقي حسن ابن محمود 11جميل يوسف ابن محمد
12توفيق كلثوم ابن احمد 12جهاد الياسين ابن احمد
13جاسم السليمان ابن دياب 13حسن القاسم ابن عبد الكريم
14حسين الخليف ابن حسن 14دريد حمدان ابن صافي
15حنان غزي ابنة عبد الرحمن 15دمر أخرس ابن حسن
16حيان القواف ابن عبد الحي 16زياد كوسا ابن ديبو
17رائد السلوم ابن دعاس 17سعدالله حيدر ابن محمود
18رنيم زينو ابنة جهاد 18سناء المصري ابنة محمود
19رياض زيود ابن نايف 19طاهر العيسى ابن محمد
20سلمان سلمان ابن عبد الكريم 20عبد الحميد العموري ابن احمد
21طراد النهار ابن خالد 21عبد الكريم اسماعيل ابن احمد
22عبد القادر فرزات ابن رحمون 22عبد الهادي سلامه ابن احمد
23عبد الكريم المحمد ابن مواس 23عبد الهادي مصطفى ابن ابراهيم
24عبد المجيد الخليل ابن عبد العزيز 24علي الرمضان ابن شحود
25عبد المنعم بيسكي ابن محمد نزار 25عيسى الضاهر ابن بطرس
26عبد المنعم خليل ابن حسين 26غالب عساف ابن رفعات
27عبدالمنعم الصباغ ابن محمد رزوق 27فادي عبود ابن عبود
28عبدالهادي العدي ابن حسن 28فاطمه ملحم ابنة فايز
29عبير الباشا ابنة ابراهيم 29قحطان الحلاق ابن محمد
30عدنان الرحمون ابن صالح 30كاتيا علواني ابنة عادل
31علي الصالح ابن احمد 31مؤيد خضور ابن صالح
32علي حسن ابن اسعد 32محمد الحيدر ابن احمد
33علي عبد السلام ابن صالح 33محمد المشعل ابن عبد الرزاق
34غاده وسوف ابنة رحيل 34محمد رياض قربان بارودي ابن نعسان
35غسان قدور ابن مشهور 35محمد زاهر شكري ابن ماهر
36فاتن الديبو ابنة مصطفى 36مهند المحفوض ابن محفوض
37فادي العباس ابن محمد 37نزيه الحاج زين ابن حسن
38فداء الجمال ابنة محمد شفيق 38نيرمين رقية ابنة بشير
39فيصل ورده ابن امين
40ماهر طجيني ابن موسى
41مجيد البرشيني ابن عادل
42محمد نور كرديش المعراوي ابن محمد ديب
43محمود الشيخ يوسف ابن عبد العال
44مرضي الحسيان ابن محمد
45مرهف الزينو ابن محمد علي
46مصطفى العليوي الشنتوت ابن مبارك
47مصطفى خاني ابن احمد
48مصطفى عليوي ابن عمر
49معتز الحسين ابن فواز
50معتز العلواني ابن محمد زهير
51ملك رحال ابنة ضاهر
52مهند الخالد ابن خالد
53موسى غازي ابن محمود
54نصر القاسم ابن محمد
55نضال معروف ابن محمد
56نضال ملحم ابن علي
57نعسان عبدالله ابن عيسى
58نوال العلوش ابنة محمد نهاد
59هدى العليوي الشنتوت ابنة احمد
60وجد عيسى ابن خليل
61يارا شرتوح ابنة علي
62يوسف رزوق ابن عبد الرزاق
5- محافظة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد شحود ابن محمد 1أحمد الشهاب ابن محمود
2أفروديت عابد ابنة عابد 2أحمد المبارك ابن علي
3أكسم عمران ابن سامي 3أسعد العايد ابن محمد
4إبراهيم شاهين ابن عبدالكريم 4أمين علي ديب ابن رضوان
5اسيه أيوب ابن عبدالرزاق 5اصف الأشقر ابن محمد
6باسل الملحم ابن احمد 6باسل ادريس ابن غاندين
7بسام كسيبي ابن محمد 7تغريد الخضر ابنة فيصل
8بشار العبد الله ابن عبد الرحمن 8ثريا الترك ابنة جهاد
9بشير فرزات ابن عبدالكريم 9حازم المرعي ابن وليد
10تمام وفائي ابن رشيد 10راشد الجوراني ابن خليل
11ثائر قسطون ابن ناصيف 11زياد الملحم ابن عبد العزيز
12جميله ابو الخير ابنة كامل 12سام التون ابن ناجح
13حسن حميدان ابن محمود 13سليمان الشريدي ابن صطوف
14حسين معيني ابن محمد الخالد 14سليمان زيني ابن يونس
15رامح منصور ابن منصور 15سمير عباس ابن سليمان
16رضا محمدعلي ابن علي 16صالح إبراهيم ابن عبدالمنير
17ريم الناصر ابنة كامل 17عامر عبود ابن جميل
18سامر خزندار ابن محمود 18عبد الكافي الطرون ابن عبد الحميد
19سعد لله المحمد ابن محمد 19عزالدين شمالي ابن محمود
20شيراز ابراهيم ابنة منير 20علاء اليوسف ابن حسين
21عائدة الخليل ابنة عبد العزيز 21علي الرضوان ابن احمد
22عادل محمد ابن بركات 22علي اليونس ابن عبدالهادي
23عبد الرحمن صليبي ابن محمود 23غسان شقوف ابن سليمان
24عبدالحكيم البشير ابن عثمان 24فؤاد حنو ابن محمد
25عزة حيدر ابنة أنور 25فادي السلوم ابن شريف
26عزيز الخوري ابن عطيه 26فادي الكوسا ابن علي
27علي سكاف ابن محسن 27فواز الهاشمي ابن عبد الحميد
28عمار داغستاني ابن خالد 28فيصل طلاس ابن سكار
29عمر العز الدين ابن طلعات 29فيصل عبد الرحيم ابن محمد سعيد
30عيسى قاسم ابن محمد عزالدين 30ليلاس العبد الله ابنة نصر الدين
31غياث حداد ابن رشيد 31محسن الحلو ابن عبدو
32فاطمة السليم ابنة احمد 32محمد أبو النصر رعد ابن محمد روحي
33محسن طراف ابن خضر 33محمد باسم السويد ابن نافع
34محمد حسين ابن عبد الوهاب 34محمد بشار زعرور ابن يحيى
35محمد ممتاز المدني ابن محمد خير 35محمد تامر غفري ابن حسن
36محمد موسى ابن هاشم 36محمد تمام السباعي ابن محمد جمال
37محمد نزيه الرفاعي ابن عبد اللطيف 37محمد حجوز ابن مصطفى
38مروان العبدالله ابن ابراهيم 38محمود الديب ابن حامد
39مريم خولي ابنة عبد الله 39محمود المحمود ابن كاسب
40معتز عز الدين ابن عبد الاله 40محمود ثلجة ابن حسن
41معمر الزعبي ابن غازي 41معين صالح ابن احمد
42ملهم دربولي ابن فاتح 42منهل الحمدو ابن محمد
43منهل الخضور ابن سليمان 43ميلاد الحمود ابن نجم الدين
44ميخائيل سكيف ابن يوسف 44نائل السلوم ابن محمد
45ميساء الشليل ابنة وليد 45ناصر حمدان ابن سليمان
46نادر الطالب ابن عبد العظيم 46هلا السيد ابنة يوسف
47نزار سلطان ابن داوود 47وسام الديب ابن حيدر
48هنادي العبدالله ابنة احمد
49وحيد يزبك ابن سعيد
50ياسر المحمود ابن خضر
51يوسف الحصري ابن عبد العزيز
52يوسف نوفل ابن محمد
53يونس الاعرابي ابن محمد
6- محافظة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الخضر ابن سالم 1أحمد الحسين البراك ابن صحن
2أحمد المسلط ابن سليمان 2أحمد المرعي ابن عيسى
3أحمد عباس ابن جمعه 3أحمد خضر ابن شيخموس
4أسامة الذياب ابن محمد 4أحمد شيخ يوسف ابن شيخ امين
5أسعد الجمعه ابن احمد 5أحمد علي ابن محمد
6أكرم الديري ابن عبدالله 6أحمد عيسى ابن حسين
7ابراهيم الناصر ابن كعود 7ابتسام الدايح ابنة علي
8اسامه العلي ابن عزالدين 8ابراهيم الظاهر ابن عبد العزيز
9اسماعيل المطر ابن عواد 9باسم العطيه ابن سعيد
10تافيق العلي ابن احمد 10جاك بهنان ابن عيسى
11ثائر الكريم ابن دياب 11جلاء الفرحان ابن احمد
12جميل المسلط ابن رشيد 12حسن الرحيل ابن سالم
13جهاد عثمان ابن شيخموس 13حسون العليوي ابن شامخ
14جورج كوركيس ابن ادوار 14حميد الحلو ابن محمود
15حسن الدرويش ابن محمد 15خالد الاحمد ابن هربيد
16حسن الشمهود ابن زين 16خليل عبد الله ابن احمد
17حسين العباس ابن علي 17رحاب المصطفى ابنة عمر
18خالد الخليف ابن حسين 18ريبرر مسور ابن عبدالجليل
19خالد الذياب ابن عبدالرزاق 19سرحان حميد ابن سلامه
20خضر الاسيود ابن حمدوش 20سطام محمود ابن خليل
21خضر السلوم ابن حميدي 21سعيد الججي ابن جميل
22ديما يوسف ابنة عبد المسيح 22عبد الحميد الشمالي ابن حسين
23سطم الهويدي ابن عبدالله 23عبد الرزاق الصليبي ابن جاسم
24سعود المطو ابن حمزه 24عبد الصويلح ابن سراي
25صالح الشمام ابن خضر 25عبد العزيز الحسين ابن محمد
26عبد الخالق السالم ابن حمزه 26عبد العزيز الحسين ابن حسن
27عبد الرزاق المحمود ابن خالد 27عبد العزيز العثمان ابن احمد
28عبدالله المياح ابن محمد 28عبد العزيز داود ابن صالح
29عبود المفتاح ابن عبد الستار 29عبد القادر الاوسكان ابن حسن
30عدنان حلاج ابن عبد 30عدنان العاكوب ابن عبد الله
31علي الخالد ابن احمد 31عدنان العبيد ابن حسين
32علي العلي ابن محمد 32علي حاجو ابن حسين
33علياء الصالح ابنة احمد 33عيد الصالح ابن سالم
34عمار الخضر ابن خالد 34عيد الطراف ابن حمود
35عمر المحمد ابن محمد 35عيدان المحمد ابن علي
36فادي الساجر ابن عبد الله 36فرج حوار ابن عبد المحسن
37فلاح الفريح ابن خلف 37فهد لدهام الجربا ابن مسلط
38فواز النهاب ابن عبدالله 38فواز دبس ابن احمد
39مأمون الياس ابن علي 39كبرئيل كوريه ابن موسى
40محمد الجاسم ابن دندح 40مثنى العلي ابن محمد
41محمد الجدوع ابن حسناوي 41محمد البطي ابن وادي
42محمد السطام ابن حسين 42محمد السلامه ابن حميد
43محمد العلي ابن كاين 43محمد الصالح ابن عطو
44ندى السلمو ابنة عنتر 44محمد العباس ابن حواس
45نواف الحسناوي ابن عباس 45محمد النهار ابن احمد
46هنادي العمير ابنة علي 46محمد سعيد الشيخ ابراهيم ابن صالح
47يابيل حنا ابن حنا 47محمد علي الحومد ابن ابراهيم
48ياسر الجنعان ابن رجا 48محمد علي عيسى ابن عبد الرحمن
49يوسف الثلاج ابن ابراهيم 49نوح خليل ابن محمد سعيد
50نورشان حسين ابنة احمد
51هبه الخليف ابنة محمد
7- محافظة ادلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الحاج صطوف ابن سليم 1أحمد الابرش ابن غافقي
2أحمد حربا ابن صبحي 2أحمد الحسون ابن خلوف
3أحمد سرجاوي ابن عبد الكريم 3أحمد عبد العال ابن عبد القادر
4أحمد شاهين ابن عبد السلام 4اسماعيل اصلان ابن بسام
5أحمد شمس الدين ابن محمد علي 5اسماعيل الدريس ابن محمد
6أحمد كلاوي ابن حسين 6حسان الكنج ابن محمد
7أحمد منير حلبية ابن محمد طاهر 7حسان مجلوبة ابن مرعي
8أديب بريمو ابن ابراهيم 8حسن علو ابن عبدالله
9أمين الأكتع ابن محمد 9حسن محمود ابن محمد
10أيمن الحاج امين ابن عبده 10حسين حلاق ابن احمد
11أيمن الحمود ابن أحمد 11حسين حلاوة ابن حمدو
12ابراهيم العبيد ابن عوض 12خالد أسعد ابن طاهر
13باسل العرنوس ابن حمدو 13خالد النجار ابن محمد وحيد
14بشار افضيل ابن ممدوح 14رامي التويني ابن عبد الرحمن
15جاسم اليوسف ابن فواز 15رزوق الرزوق ابن عبدو
16جمعة غندورة ابن عبد القادر 16عامر دوبا ابن مطيع
17حسان فارس ابن خالد 17عبد الاله الحسين ابن سليمان
18حسين المحمد ابن محمد 18عبد الحميد حاج ياسين ابن ياسين
19حسين بيضون ابن مصطفى 19عبد الحميد ملا ابن سليم
20حسين كفرجومي ابن أحمد 20عبد الرحمن شعار ابن محمد
21حمدي طحشون ابن عادل 21عبدالباسط محلول ابن محمد
22خالد الفاضل ابن عباس 22عزام اليوسف ابن شريف
23خديجه العيسى ابنة رياض 23علا الطاهر ابنة محمد ديب
24رأفت الفرهود ابن عبد الكافي 24غالب اليحيى ابن أحمد
25رشا استيفان ابنة خليل 25فؤاد شيخ عمر ابن محمد
26رولا البيك ابنة عبد القادر 26فاخر قربي ابن محمد ديب
27رياض سطوف ابن أحمد ديب 27فخري نجم ابن عبدالقادر
28ساره السالم ابنة عثمان 28قدري عبد الحي ابن جمعة
29سامر جبر ابن محمد 29لؤي اليوسف ابن عبد الحسيب
30عائشة شحود ابنة ابراهيم 30لبانة بيطار ابنة منير
31عبد الحميد عموري ابن محمد 31محمد الضرف ابن عبد الله
32عبد الخالق بركات ابن حسين 32محمد العلي ابن نديم
33عبد الخالق سرجاوي ابن قاسم العلي 33محمد رضوان السليم ابن حسن
34عبد العزيز سراقبي ابن عبد القادر 34محمد زهيران ابن مصطفى
35عبدالخالق الحسين ابن عبدالرحمن 35محمد شحاده ابن مصطفى
36علا علي اغا ابنة نجاح 36محمد علي بكايه ابن احمد
37علاء الدين البرهوم ابن محمود 37محمد عليان ابن ادريس
38عمر شيحان ابن عوض 38محمد غسان سيجري ابن سيف الدين
39غسان خربوطلي ابن عبد القادر 39محمد ناجي عيد ابن صادق
40غصوب شعبان جوهر ابن الراجي 40محمد ياسر سعد الدين ابن أحمد
41غفران العلي ابنة علي 41محمد يامن جلقان ابن مصطفى
42فادي الحسون ابن مصطفى 42معاوية هنانو ابن عبد الملك
43فراس العلي ابن يوسف 43نوري حاج موسى ابن ادريس
44فريدة يازجي ابنة محمد علي 44هيثم عباس ابن اسعد
45فياض الحسين ابن حسن 45يوسف حمدو ابن احمد
46فيصل خليل ابن محمد
47مجاهد المحمد علي ابن ناصر
48محمد ديب بعبر ابن احمد
49محمد ملوحي ابن عدنان
50محمد ياسر التناري ابن احمد
51موسى القاسم ابن محمد
52نواف الحمدان ابن حسين
53هاني دكدك ابن مصطفى
54هيثم مرتيني ابن حسين
55وليد الفتوح ابن أمين
8- محافظة دير الزور
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الابراهيم ابن عطية 1أحمد البشعان ابن خضر
2أحمد الحسن ابن هدبان 2أحمد حامد ابن خليف
3أحمد الدندل ابن غنام 3احمود السعدون ابن هلوش
4أحمد السالم ابن عبيد 4اسراء الهادي ابن جاسم
5أحمد الناصر ابن سلامة 5اكرم الجوري ابن محمد رشيد
6أحمد صادق ابن يونس 6بسام العيسى ابن خضر
7أسعد الطوكان ابن يزيد 7ثامر الجدعان ابن غنام
8ابتسام المصلح ابنة محمود 8جمال الحاج ابن صالح
9ابراهيم الراوي ابن حسن 9جمال الضللي ابن حامد
10احميد الكيصوم ابن عايد 10حازم الاحمد ابن خضر
11اعبيد عجاج ابن هلص 11حسن العثمان ابن اسماعيل
12اكرم العبد ابن احمد 12حكمت المصطفى ابن مصطفى
13بسام الحسين ابن عنتر 13حلا الساكن ابنة حكمت
14بسام الحمد ابن ياسين 14حمود الحسين ابن رشيد
15بشير شاهين ابن خلف 15حمود الشيخ ابن عبدالله
16جمعة المحمد ابن هناد 16خالد الحبش ابن عبد اللطيف
17حاتم السليمان ابن عماش 17راغب قدوري ابن رشيد
18حازم بطاح الحصني ابن اسماعيل 18رويدة الحمداش ابن أحمد
19حسن الشهاب ابن خضر 19سعد الهجيج ابن مخلف
20حسين الفارس ابن علي 20سليمان العجيل ابن موسى
21خالد العبدالله ابن فهد الأحمد 21شكري قدور السفان ابن الحاج عليوي
22دحام الخليفة ابن محيسن 22صالح الحسين ابن مامور
23ذيب الابراهيم ابن دلي 23طه السلامة ابن صبحي
24رائد المنديل ابن محمد ممدوح 24عامر الساير ابن صالح
25رشيد العلي ابن طه 25عبد القادر الحمادة ابن احمد
26رمضان السلامة ابن مداح 26عبد القادر الخرفان ابن خلف
27ريمة المخلف ابن ابندر 27عبد الله الخلف ابن جدعان
28زيدان عبد الكريم ابن حنوش 28عبد بوعلي ابن سالم
29سعد الهبة ابن محمد 29عثمان الخرفان ابن جابر
30شلاش العيفان ابن فواز 30عكاب الخبيل ابن خلف
31صالح حاج الجراح ابن حربي 31علي المربد ابن عبدالله
32صالح سعيد الخلف ابن ياسين 32عمر الجراح ابن غنام
33طارق السطم ابن حمود 33عمر المحمد ابن عبد الرحمن
34عبد الجبار الحمود ابن شحاذه 34غازي الجابن ابن حسين
35عبد الجبار المحمد ابن احمد 35فيحاء العمار ابنة محمد بديع
36عبد الرحمن الخليفة ابن عبود 36فيصل العكله ابن شاهر
37عبد الغني الراوي ابن أحمد السمير 37كنعان العبد الوهاب ابن عبد الجبار
38عبد الله حاج سليمان ابن ياسين 38لؤي العلاوي ابن عواد
39عساف الدرويش ابن عرمان 39مأمون ضويحي ابن محمد سعيد
40عمار محمد الشيخ ابن حسن 40محمد المحيميد ابن حسين
41فايز الحسين ابن محيسن 41محي الدين البرغش ابن عبد المجيد
42فيصل الأحمد ابن اسماعيل 42مضحى المحيمد ابن خليف
43كوثر العثمان ابنة عبد الغفور 43نعمان العليوي ابن صالح
44لؤي الخضر ابن مشرف 44نوري المحمد ابن ثابت
45محمد السعود ابن علي 45هشام المغير ابن عبد السلام
46محمد النهار ابن جميل
47محمود الشبلي ابن حسين
48مرام العسكر ابن محمد خير
49نسمه الحسين ابنة صبحي
50نشأت العلي ابن جابر
51هاني المفضي ابن حسين
52هبه ديواني ابنة عدنان
53ياسر الحلو ابن عبد الحميد
54ياسر العلي الحسين ابن عبد الله
55يوسف الحسين ابن مصلح
9- محافظة درعا
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد البلخي ابن ابراهيم 1أحمد الحناوي ابن عبد القادر
2أحمد السعدي ابن محمد امين 2أحمد القراعزه ابن جمعه
3أيمن العمور ابن عوض 3أحمد المصري ابن موسى
4أيوب الإبراهيم ابن حسين 4أديب الحريري ابن قاسم
5ابراهيم الفروخ ابن محمد 5أريج ابو السل ابنة ناجي
6الاء العمار ابنة اسماعيل 6احميد الخابوري ابن عبد الرحمن
7بسام الرفاعي ابن عيسى 7باسل الربداوي ابن قاسم
8بسام العمري ابن ابراهيم 8جمال الزعبي ابن احمد
9تيسير الزعبي ابن حسن 9جهاد المصري ابن جادالله
10جمال البلخي ابن احمد 10ردينة العازر ابنة الياس
11حسام الخطيب ابن احمد 11رياض الحريري ابن محمد
12حمزة السحاري ابن عوض 12ريم الشحادات ابنة جمال
13خالد الكرتلي ابن فوزي 13سامر المهنا ابن غسان
14خالد غانم ابن احمد 14ساميه السعدي ابنة ابراهيم
15خليل العودة الله ابن ابراهيم 15سليمان حسن ابن عيسى
16داني البركات ابن جورج 16سهام الجاحد ابنة خالد
17رائد السلامات ابن خالد 17شفيق طبره ابن سمعان
18رامي الاسعد ابن عيد 18عبد الحكيم الخطيب ابن عبدالله
19ربا الجباوي ابنة عبد الكريم 19عبد الرحمن الحلقي ابن رشراش
20سامر الحريري ابن محمود 20عبد العزيز الجهماني ابن رضوان
21سليمان البليلي ابن خالد 21عبد الفتاح الرحال ابن رحال
22سماح الربداوي ابنة خالد 22عبد المولى الديات ابن عدنان
23سهى العاسمي ابنة اكرم 23عبدالكريم العبود ابن محمود
24صالح القيق ابن محمد 24عدنان ابو نقطه ابن عبدالرحمن
25عابد المحمود ابن علي المحمود 25عقبه قناه ابن موسى
26عادل الخليل ابن شتيوي 26علي حسن ابن عبدالله
27عاهد بدوي ابن عساف 27عماد الدين الرفاعي ابن ابراهيم
28عبد الحميد الرفاعي ابن ابراهيم 28عهد راعي ابنة بديع
29عبد الرؤوف الخليل ابن نواف 29عيسى العتمه ابن محمود
30عبد الناصر الغزي ابن زكريا 30فؤاد الاحمد ابن احمد
31عدنان السويدان ابن ابراهيم31ماجد الحريري ابن محمد
32عماد علي ابن منصور 32محمد الخطيب ابن حسين محمد
33فريد المقداد ابن محمد 33محمد الشحادات ابن فيصل
34كمال العبدالله ابن عبدالله 34محمد الغزاوي ابن عبدالعزيز
35محمد خريبه ابن ذيب 35محمد سعيد المقداد ابن خالد
36محمد عبد السلام النصيرات ابن ابراهيم 36محمد سهيل عقله ابن حمدي
37محمد قنبس ابن محمود 37محمد عتمه ابن احمد
38محمد هاشم الجندي ابن ناجي 38مروان الشقنين ابن صلاح
39محمود شباط ابن عبدالله 39مصعب الخميس ابن تركي
40مريم التوما ابنة بادي 40منصور الجباوي ابن محمد
41منال الغصين ابنة محمد 41ناجي الكركي ابن فايز
42مناهل المحمد ابنة محمود 42ناظم العلوه ابن محمد
43منذر العقله ابن سلامه 43نزار ارشيد ابن مخائيل
44منهل الفاضل المحاميد ابن احمد 44هبه بركات ابنة عبدالله
45هاشم عايش ابن مجيد 45وليد الداخول ابن محمد
46هيثم الزعبي ابن سليمان 46ياسر الجوابره ابن زايد
47وافي الدوس ابن عبد الرحمن 47ياسر بديوي ابن عبد الرحمن
48وليد الجفال ابن احمد 48يوسف الشوامره ابن عبدالرحمن
49ياسين العواد ابن عبد الله 49يوسف العساودة ابن عبد المجيد
50يحيي العمارين ابن عوض
51يعرب الغانم ابن يوسف
10- محافظة اللاذقية
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد عبد الرحمن ابن علي 1أحمد خدام ابن علي
2أحمد قرطالي ابن حسن 2أسامة خيربك ابن عزيز
3ابتسام صابوني ابنة مصطفى 3أكرم شعبو ابن جبر
4اصف صليبه ابن محمد 4أوس عثمان ابن فائز
5اياد ابراهيم ابن حافظ 5أيهم تامر ابن حامد
6ايفا حور ابنة علي 6ابراهيم اسبر ابن كامل
7بشار ديوب ابن علي 7ابراهيم علي ديب ابن حافظ
8تيسير حبيب ابن كامل 8اياد داود ابن هشام
9تيسير وطفه ابن جميل 9بديع محمد ابن بدر
10حسام خوري ابن ميشيل 10بسام حسن ابن نديم
11حسام شحاده ابن سيف الدين 11بسام عابدين ابن زكريا
12حنا بربهان ابن عبدالله 12بشار اسد ابن نديم
13رائد يوسف ابن علي 13ثائر الصوا ابن رفيق
14رحاب جعبري ابنة حكمت 14ثائر سعيد ابن كامل
15رياض حمد ابن امين 15جورج عبدالله ابن دانيال
16ريم علي ابنة شوكت 16حاتم يوسف ابن ياسين
17سامر خاسكه ابن يوسف 17حامد احسان ابن أسامة
18سامر علي ابن حبيب 18حسن جريكوس ابن محمد
19سامر منصور ابن محمد 19دريد مرتكوش ابن علي
20سلمان ملا ابن محمد 20رجاء خليف ابنة عبد المجيد
21سناء ديب ابنة شفيق 21رزان مرتضى ابنة حميد
22عامر الخطيب ابن محمد 22رفيق قاسم ابن مالك
23عبدلله مروه ابن علي 23رفيق نوفل ابن صالح
24عزيز اسماعيل ابن حسن 24زياد حسن ابن ابراهيم
25علي السنكري ابن عيسى 25زين احمد ابن حسان
26عماد الدين حسن ابن عبد الحميد 26سليم ضاهر ابن عزت
27عمار القصيري ابن محمد 27شادي جريكوس ابن شعلان
28غيث علي ابن حبيب 28عادل عثمان ابن احمد
29غيداء حسن ابنة يوسف 29عبد الحسن شروف ابن علي
30فاتن طه ابنة طه 30عبدالله شبول ابن يوسف
31فادي كنجو ابن ناظم 31علي جناورو ابن محمد
32فراس السوسي ابن سليم 32عيسى ابراهيم ابن محمد
33فراس قاسم ابن علي 33فائز شاهين ابن حبيب
34قسوره علي ابن احمد 34كفاح عثمان ابن سجيع
35لؤي الحج ابن راشد 35لؤي احمد ابن عبود
36محمد علي البودي ابن حبيب 36مالك الخير ابن سلمان
37محمد قصي الخليل ابن حسين 37مالك شبول ابن احمد
38محمد مهنا ابن ابراهيم 38محمد بديع كراوي ابن احمد
39معلى ابراهيم ابن صالح 39محمد هيثم جعاره ابن محمد سمير
40مهند الدرج ابن ابراهيم 40محمد يونس ابن مطيع
41موفق صوفي ابن نديم 41محمود رفاعي ابن احمد
42ناهد جانودي ابنة علي 42ناجي حميدوش ابن يوسف
43نعيم العلوني ابن علي 43نزار رمضان ابن امين
44هلا بارود ابنة خضر 44نصر ابو العروس ابن حسام
45وائل لايقة ابن يوسف 45نضال ميكائيل ابن صافي
46وحيد سلامه ابن اسعد 46نهاد سلوم ابن دياب
47وديع حماد ابن جميل 47وجيه اصلان ابن محمد
48وسيم الشيخ ابن جمال 48وسام كاسو ابن وفيق
49وفاء سلمان ابنة ابراهيم 49وسيم شمالي ابن يونس
50يحيى الرحية ابن علي 50يحيى بسما ابن حسن
11- محافظة الرقة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد البداح ابن محمد 1أحمد الجاسم ابن عبد
2أنور حبيب ابن حسن 2أحمد المحمود ابن إسماعيل
3ابراهيم المحمد ابن احمد 3اسماعيل الأحمد ابن رجب
4اسماعيل الحسين ابن محمد 4اسماعيل العبو ابن إبراهيم
5اسماعيل الفارس ابن عبد المحسن 5المعتصم بالله الصالح ابن صالح
6اسماعيل الهندي ابن ظاهر 6المعلا المحيمد الهويدي ابن جاسم
7باسل الخلف ابن علي 7تماضر الجمعة ابنة حسن
8بسلان لوقا ابن عبد الله 8جاسم معيوف ابن محمد
9توفيق الحاج امام ابن مكري 9حسن الدهر ابن عبود
10جاسم الجاسم ابن محمد 10حسن العباوي ابن خلف
11حسان ديوب ابن محمد 11حسن الموسى ابن محمد
12حسن العسكر ابن علي 12حمدو العيسى ابن عيسى
13حسين ويو ابن عبار 13حميدي العثمان ابن عيسى
14حمود الأحمد ابن عجاج 14خلف العيسى ابن نجم
15حمود البوش ابن جاسم 15خليل الحنظل ابن مصطفى
16حمود المحمد ابن محيمد 16خولة المنلا احمد ابنة محمود
17حميدي العمر العيسى ابن نايف 17راغب فيحان ابن سليمان
18خاتون الموح ابنة عبود 18شبلي الذويخ ابن فيصل
19خضر المحمد ابن عنتر 19شريف الشريف ابن حسين
20خطاب العجيلي ابن عمر 20طلال الجاسم ابن نايف
21خليل العلاوي ابن علي 21عبد الخلف ابن حاج
22رشيد العلي الحميد ابن محمد 22عبد الرزاق الشحاذة ابن مصطفى
23زيد محمد الجعبر الصالح ابن عبد الجواد 23عبد الغني هلال ابن محمد
24سلوى الكعكه جي ابنة احمد 24عبد القادر القادر ابن خليل
25سيد العواد ابن حمزة 25عبد الله رفاعي ابن حمود
26شعله العبود الخاروف ابنة عبد الواحد 26عبد الوهاب العاني ابن احمد
27صالح بحيري ابن هلال 27عبدالرزاق الخلف ابن عبدالوحيد
28طلال العلاش ابن حسين 28عبدالرزاق الخلوف ابن هلال
29طلال العلي ابن محمود 29عبداللطيف الحجوان ابن حجوان
30عبد الفتاح الصالح ابن حمد 30عبدالله حواس ابن نجم
31عبد اللطيف حاج عبد الله ابن عبد الله 31علي العبد الله الخلف ابن عبد
32عبد الله الحمود الشيخ ابن حمادة 32غزوان رمضان ابن رشيد
33عبدالله العبدالله ابن موسى 33فهد عبدالله ابن محمد
34عبدالله الكلاح ابن علي 34فيصل العلي ابن مزلوه
35عدنان الأحمد ابن حسين 35قاسم المحمد السيد ابن محمد
36عدنان الابراهيم ابن شحاذه 36مثنى العلي ابن عبد الرزاق
37علي الحسن ابن ابراهيم 37محمد الحسين ابن احمد
38علي الحمادة ابن حسين 38محمد الزعيتر ابن اسماعيل
39علي العبد الرحمن ابن عبد الرزاق 39محمد العجيل ابن حميد
40علي العلي الابراهيم ابن محمد 40محمد العسكر ابن موسى
41غازية الخليفان ابنة عويد 41محمد المهاوش ابن حمد
42غفران الخليف ابنة مرعي 42محمد حيدر الحمد ابن احمد
43غياث العبد الله ابن خلف 43محمود الحسين ابن نايف
44قسورة حاج عبو ابن فريد 44محمود المحمود الدرويش ابن احمد
45محمد الحمود ابن حسن 45مصطفى الاحمد ابن حسن
46محمد الشيخ حسن ابن حمد 46مصطفى الاسماعيل ابن علي
47محمد علي الحمد المسلم ابن فواز 47نهاد الرملة ابن عبدالرزاق
48محمد ياسر الكدرو ابن هجلب 48هايل الدرميني ابن مرهج
49هلال النعمة ابن نجم 49ياسر القاسم ابن احمد
50ياسر الحجي ابن خضر
51يوسف شاهين ابن احمد
12- محافظة طرطوس
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد البدوي ابن محمد 1أدهم حسين ابن امين
2أحمد سليمان ابن يوسف 2أسعد محمد ابن علي
3أحمد عيسى ابن علي 3أكرم عيسى ابن سلمان
4أديب الشامي ابن محمود 4بيان عثمان ابن علي
5أكثم جداري ابن محمد 5جودت منجه ابن جبره
6أميمة عيسى ابنة صالح 6جورج حنا ابن ميخائيل
7أيوب زينب ابن حسن 7حسام اسماعيل ابن محمد
8اصف حسن ابن جودت 8حسن طوفان ابن محمد
9بشار بشاره ابن يوسف 9حسين العلي ابن محمد
10ثريا الجندي ابنة مظهر 10حنا كرم ابن جرجس
11حازم كنعان ابن يوسف 11حنين ونوس ابنة عبدالكريم
12حسام الدين مصطفى ابن منير 12خالد احمد ابن علي
13حسام عطيه ابن عباس 13راتب ابراهيم ابن محمود
14حسان ناعوس ابن يوسف 14رامز دلا ابن محمد
15حسان يونس ابن يونس 15رامي علي ابن يعقوب
16حسن درغام ابن درغام 16ربيع ربيع ابن يوسف
17حيدر أسعد ابن سلمان 17روفائيل ضيعة ابن غسان
18حيدر ديب ابن خليل 18زين الدين يوسف ابن محسن
19رئيف بدور ابن مرشد 19سامر علي ابن فوزي
20راتب حمدان ابن حسن 20شعبان كناج ابن علي
21زين عيسى ابن يوسف 21شفيق عثمان ابن محمد
22سائر العاتكي ابن حسين 22عادل حسن ابن محمد
23سعيد حيدر ابن محمود 23عاطف حسن ابن علي
24سمير علي ابن علي 24عبير برهوم ابنة محمد
25شحادة ابراهيم ابن علي 25عدنان ريا ابن عبد الحميد
26ضحى جديد ابنة خالد 26عزام ابراهيم ابن احمد
27طارق عكوش ابن مصطفى 27عزام سويدان ابن صادق
28ظافر عبود ابن علي 28علاء محمد ابن جميل
29عامر علي ابن عبد الحميد 29علي جري ابن عبد الحليم
30عدنان سعيد ابن امين 30علي ديب ابن راتب
31علاء اسعد ابن ياسين 31علي زيدان ابن عاقل
32علي خضر ابن حسن 32علي سليمان ابن يوسف
33عليا محمود ابنة عيسى 33علي علي ابن ناصر
34فراس محمد ابن سليمان 34علي غانم ابن جبر
35فهد حسن ابن بدر 35علي مهنا ابن احمد
36مازن خضور ابن ابراهيم 36عمار الشيخ ابن اسماعيل
37محمد المحمد ابن عبد الحي 37فرج الله كابر ابن هزيم
38محمد مصطفى ابن حسين 38قيس عبدالقادر ابن محمد
39مقداد حسيان ابن عقل 39مازن عبدالكريم ابن كمال
40منى ابراهيم ابنة عبد الحميد 40محمد العجي ابن علي
41ميرفت حسن ابنة علي 41محمد شهلا ابن علي
42همام كناج ابن مالك 42محمد صيوح ابن محمود
43هيثم سلامه ابن علي 43محمود الشمالي ابن علي
44هيثم سويقات ابن احمد 44مصطفى بجود ابن احمد
45وائل داود ابن محمد 45ندى القرضه ابنة محمود
46وسام عيسى ابن محمد 46هاني خضور ابن علي
47وسام غانم ابن سليمان 47وضاح الزنك ابن يحيى
48وعد عبود ابنة صالح 48وكيله صالح ابنة محمد
49يعرب حسن ابن محمود 49ياسر جورية ابن علي
50يوسف ونوس ابن صالح
51يونس حمدوش ابن ابراهيم
13- محافظة القنيطرة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد السبيعي ابن حسين 1أحمد الجمعه ابن عوض
2أحمد عيد ابن اسماعيل2أحمد الحسين ابن حسين
3أسامه الخالد ابن عبد الرحمن3أحمد السعيد ابن علي
4أيمن الفاعوري ابن ياسين4ابراهيم المصطفى ابن عبدالله
5الهام العلي ابنة عويد5اسماعيل ذيبان ابن جمعه
6حسن البكر ابن حمدي6ايمان دغيله ابنة حسن
7حمدان السالم ابن خضر7بسام هزاع الشرعبي العنزي ابن مرعي
8حوران سليمان ابن محمد8جميل الغوطاني ابن احمد
9خالد حجازي ابن حسين9حمد الكومه ابن محمد
10خالد دندشي ابن محمد10دانيا ابو عسلي ابنة عدنان
11رئيف بكار ابن محمد11رشيد الضاهر ابن أحمد
12رياض الفارس ابن سليمان12زايد الطحان ابن عبد الرزاق
13زهير الصلاح ابن صالح13سليمان الفنيش ابن حسين
14زياد حسين ابن محمود14سمير الحسين ابن شحاده
15سناء محمد ابنة علي15شكري شتيوي ابن سلطي
16طارق عوض ابن سند16صالح الفضلي ابن عبد العزيز
17علي الفريج ابن حسين17عبد الحكيم البكر ابن فاضل
18علي شطيط ابن حسين18عبد الله شريده ابن حسن
19عمر خميس ابن موسى19عبدالله سليمان ابن سليمان
20فرج صقر ابن سليم20عيسى العيد ابن مروان
21فرحان العيد ابن صالح21غالب شاهين ابن اسماعيل
22فندي الخالد ابن خالد22غسان الجسار ابن هلال
23لؤي الحامد ابن ابراهيم23غسان الكناني ابن علي
24مانيا ابراهيم ابنة حسن24قاسم الكريان ابن محمد
25محمد الحاج ابن نايف25محمد ذياب ابن صالح
26محمد الفياض ابن فياض26محمد عوده ابن محمود
27محمد هشام جلاحج ابن هاني27محي الدين حمد ابن محمد
28محمود نمر ابن عقل28هشام قات ابن اكرم
29محي الدين الهلال ابن خالد29وجيه موسى ابن عبدو
30يحيى ذياب ابن محمد30يوسف مريود ابن رياض
14- محافظة السويداء
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحلام ابو حمدان ابنة حسن1أدهم شهاب أبو فخر ابن محمد
2أيهم نصر ابن فارس2أكرم حديفة ابن محمود
3اسماعيل قطيش ابن محمد3اسماعيل بلان ابن يوسف
4باسل العيسى ابن جوزيف4باسم حاطوم ابن نواف
5بثينة والي الحلبي ابنة مؤيد5بسام عامر ابن علي
6بديع هلال ابن توفيق6تيسير جزان ابن حسين
7بشار عماد ابن كنج7خليل البيطار ابن منور
8جهاد الصفدي ابن نايف8رافع مقلد ابن صابر
9حافظ عربي ابن أديب9رامي حاتم ابن وليد
10حسام كيوان ابن جدعان10رضا الدعبل ابن حمد
11ديانا نعيم ابنة غسان11رغدى الغوثاني ابنة جمال
12رافع الوقية ابن غالب12ريماز عبد الحي ابنة يحيى
13رسمي العيسمي ابن حمد13سمير قيصر ابن سليمان
14رسمية مان الدين ابنة جمال14شوكت الطويل ابن محمد
15زهير غبره ابن كمال15صفوان رضوان ابن فارس
16سامر الحسنية ابن مسعود16طلال نوفل ابن عدنان
17سلطان شرف ابن حمزة17عاصم شنان ابن صابر
18سمير الملحم ابن مشهور18علي بلان ابن عارف
19طارق حمزة ابن عطالله19غسان ابو علوان ابن أسعد
20عباس فرج ابن مرهج20فراس البعيني ابن حسيب
21علي الحجار ابن نعمان21كمال السمان ابن برجس
22عماد فراشي ابن جاد الله22مروان ابو طافش ابن أنيس
23غادة جنود ابنة ضامن23مروان بوعلي مهنا ابن هزيمه
24مرسل غانم ابن زيد24منى النجاد ابنة نزيه
25منيف الجباعي ابن مهنا25نجيب نعيم ابن محمد
26منيف العصفور ابن نصر26نزار ابو راس ابن جميل
27وائل جربوع ابن حسن27وسيم عز الدين ابن ممدوح
28وائل عزام ابن هايل28وليد ابو فخر ابن نواف
29ياسر مراد ابن كمال
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6 – 3-1444 هجري الموافق 2 -10 -2022ميلادي
المرسوم رقم (258)
كما اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (258) المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت بتاريخ 18-9-2022.
رئيس الجمهورية
– بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وتعديلاته.
– وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
– وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022 م.
– وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
– وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
يرسم ما يلي:
المادة (1) يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاءً في مجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:
1 – مدينة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحلام استانبولي ابنة بشير1اليا زخور ابن ميشيل
2أحمد حليلاتي ابن محمد وليد2بشار كلاوي ابن احمد
3أحمد عساني ابن نواف3ثائر العبدان ابن كرمو
4أحمد مدراتي ابن عمر4رشا رجب باشا ابنة محمد مروان
5إبراهيم مكتبي ابن عبد المجيد5رفيق رزوق ابن عبد الله
6خلدون حافظ ابن محمد عادل6رهف قولي ابنة اسماعيل
7سمر قريو ابنة عبود7صبحي ددك ابن محمد دودوك
8عبد القادر حريري ابن عبد الكريم8صفوان شوا ابن محمد
9عبد الله ابراهيم ابن ايليا9عبد الرحمن دادو ابن صالح
10عبد الله الحمد ابن امين10عبد الرزاق غنوم ابن عبد الستار
11عدنان بي ابن خالد11عبد القادر الحسن ابن محمد كنان
12علي النبهان ابن عثمان12عمر حلي ابن احمد
13علي عكور ابن محمد13ليون قهوه جيان ابن كيورك
14عمار البابي ابن محمد وحيد14محمد إياد سرميني ابن أحمد ثابت
15عمر الاحمد ابن احمد15محمد جميل كنيفاتي حايك ابن محمود
16عمر زيتون ابن عادل16محمد زاهر دشان ابن محمد ماهر
17محمد باسل مولوي ابن محمد بسام17محمد شعبان بري ابن أحمد
18محمد جاويش ابن اسكندر18محمد شعبان صهريج ابن محمد
19محمد حلبي ابن بكري19محمد عبد الغني أوبري ابن سامي
20محمد عزام زين ابن محمد عادل20محمد فراس كردي ابن محمد كاظم
21محمد غياث موالدي ابن محمود21محمد نحاس ابن محمد علي
22محمود رحال ابن محمد22نائل قرنوب ابن علي
23مصطفى حموش ابن خالد23نجيب بيطار ابن سليم
24معد المدلجي ابن ثابت24هشام النبهان ابن عبد الهادي
25مهند حيلاني ابن جمال الدين
26يوسف الملا خلف ابن مصطفى
2- مدينة حماة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1جمال جدعان ابن عبدالقادر1أنس شقفة ابن زياد
2جهاد حمال القلعة ابن عبد الله2أيمن شاكر ابن محمد نصر
3جهاد عداوس ابن محمد3باسل ألفا ابن محمد
4جهاد هنداوي ابن حمدو4باسم هبرة ابن عدنان
5حسام العمر ابن محمد5حسام بازرباشي ابن اليان
6حسن اسكاف ابن كامل6رامز الخطيب ابن احمد
7حسن قيش ابن عبد الرحمن7زيد قطاش ابن علي
8رانيا دلله ابنة عبد الرحمن8شهلة الأسود ابنة رياض
9رياض أبو علو ابن سعد الدين9صباح سرميني ابنة علي
10سحبان الملي ابن محمد سعيد10صفوان الصمصام ابن محمد تيسير
11سمر الأسمر ابنة يوسف11عاصم شعار ابن وليد
12صالح قضيماتي ابن عبدالرحيم12عبد الهادي عقده ابن محمد ديب
13صخر سبسبي ابن طلال13عبدالعزيز شومل ابن عبد المجيد
14عبد الرزاق الخليل ابن خليل14عماد باشوري ابن ادهم
15عبد الرزاق الزبدي ابن محمود15فيصل النايف الحاج أحمد ابن خالد
16عماد أبو طوق ابن هاشم16محمد الجمية ابن حسن
17غنوة رشواني ابنة عبد الرزاق17محمد سفاف ابن نصر
18فرح القوجة ابنة بسام18محمد عباد المراد ابن محمد فتحي
19كمال شحادة ابن عدنان19محمد نصر سفاف ابن عبد المناف
20محمد أمين الصباغ ابن محمد نوري20مرهف الحاج زين ابن صالح
21مختار حوراني ابن عارف21مصطفى ودعه ابن حسن
22مسعف عسكر ابن عز الدين22مصعب العوير ابن عبد القادر
23معاوية جرجنازي ابن عبد القادر
24منى شومل ابنة احمد سعيد
25نجوى علوش ابنة محمد هنيدي
26نجيب اللاذقاني ابن محمد بديع
27هاديا العلواني ابنة عبد الرحمن
28ياسر الجمل ابن عبد الله
3– مدينة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد شاويش ابن ياسين1اسبر السبع ابن يوسف
2أحمد عكاش ابن عز الدين2تاج الدين داوود ابن غانم
3باسل شهدا ابن جميل3جمال عبد الناصر السباعي ابن أحمد
4بشير السعيد ابن محمد4جهاد بلال ابن علي
5حميدة الشعبان ابنة يحيى5جهاد سرور ابن محمد
6حيان عودة ابن فرزات6حمزة جبلاوي ابن حمادة
7رامي معروف ابن محمد7حيدر أيوب ابن طاهر
8رنا عدي ابنة عبد القادر8سمر شاهين ابنة عبد الكريم
9سمير حمود ابن انيس9سهى السباعي ابنة راكان
10سهير العامودي ابنة سعيد10شادي الأسعد ابن علي
11صفوان الغنطاوي ابن خالد11طلال هلال ابن محمود
12عبد الحليم الطحان ابن عبد الباقي12عبد الهادي الصوفي ابن عبد القادر
13عبد المسيح عشي ابن يوسف13عدنان الرستم ابن سليمان
14عبدالله البواب ابن إحسان14علاء شمسي باشا ابن فائز
15علي حاتم ابن محسن15علي نجم ابن جميل
16عماد الدين كنعان ابن نعسان16علي يوسف ابن عقل
17عماد العيسى ابن نديم17لوريس سلوم ابنة كليم
18محمد الحمدان ابن عبد الكريم18محمد رهيف الشبعان ابن عبد الفتاح
19محمد زكي حصرية ابن انيس19محمد سامر صفوة ابن محمد أشرف
20محمد مصعب العكام ابن زكريا20محمد عصام عساف ابن محمد مطيع
21منذر سعدة ابن فهد21مرهف جروس ابن مدحات
22نبال الخواجة ابنة سليمان22مروان المرعي ابن صبحي
23نضال العلي ابن هاشم23ملاذ ميلص ابن عبد المجيد
24ياسر الشيخ ابن محمد بركات24ميرين كفا ابنة نزار
25ياسر قزق ابن رمضان25نضال الصوفي ابن زهير
4– مدينة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1تيسير حسن الحاج ابن حميد1أحمد البراك ابن اسعد
2جوزيف عيسى ابن اسيو2أحمد الشويط ابن سلمان
3خالد السطام ابن زابط3اياد الصالح ابن جاسم
4خالد خليل ابن نوري4حسن الطويل ابن عبدالمجيد
5خلف الساير ابن عيسى5صالح بلال ابن محمد
6خيرالله الغميس ابن ناجي6صبا الخلف ابنة علي
7زكاء المحمد ابنة مخلف7عبدالرزاق العطيه ابن محمد
8عامر البركو ابن خلف8عبدالعزيز الصالح ابن احمد
9عدنان خاجو ابن عبدالكريم9عبدالوهاب الاحمد ابن ابراهيم
10علي الحسين ابن محمد10علاء الدين الجيسي ابن سليمان
11عوده علي ابن شعبان11غفار عبد لكي ابن الياس
12محمد الحسين ابن صالح12فيصل الوردي ابن عبيد
13ماجد الكوكو ابن جلال
14محمدعلي العيسى ابن عبدالرحمن
15ياسر صويلح ابن عبد الله
16ياسين العبد ابن خلف
5- مدينة إدلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد مخلص رنه ابن عبد القادر1أيمن وكيل ابن برهان
2أحمد نضال دهنين ابن إبراهيم2إبراهيم بيطار ابن عبد القادر
3أنس قريد ابن احمد سامي3شفيق جاروخ ابن محمد رشيد
4باسل شويش ابن محمد4صبحي سحاري ابن ماهر
5بدر الدين الأيوبي ابن عبد العزيز5صخر جدعان ابن عبد القادر
6تغريد عصفور ابنة خالد6عبد الغني جاروخ ابن محمد صفوان
7جهاد غالي ابن محمد7فرحان رحابي ابن حمدو
8حسان درويش ابن رجب8محمد توك ابن محمد شريف ترك
9خالد قجي ابن محمد9محمد شاقوقة ابن مصطفى
10رنا الريحاوي ابنة أحمد ياسين10محمد عبد الباسط اصفري ابن محمد راسم
11ريم ناطور ابنة عبد الكريم11محمد علي قوصرة ابن عبد الحميد
12زكوان عبدو ابن محمد خالد12محمد عليا ابن حسن
13سامر الحاج سيد درة ابن خالد13محمد فاتح شريط ابن عبد الله
14سمير حجار ابن طه14محمد نديم دويدري ابن حسن
15طلال سليلو شوا ابن محمد ماجد15محمد ياسر حريري ابن مصطفى
16عبد الحميد قباني ابن محمد16محمد ياسر ربوع ابن محمد
17عبد الرزاق جبان ابن محمد17مرهف اصفري ابن مروان
18عبد اللطيف بلان ابن خالد18مفيد اقزيز ابن مصطفى
19فداء عجايب ابنة محمد19منى عمام ابنة احمد
20فضيلة قيقوني ابنة عبد الله20نور خرزم ابنة عبد الحميد
21فيصل سيفو ابن عمر21نوران عميري ابنة احمد
22مأمون لقموش ابن محمود22وائل زيادة ابن لويس
23محمد امين شاوي ابن محمد وجيه23وسيم خربوطلي ابن محمد
24محمد دلاله ابن محمد سليم24ياسر اعبيد ابن محمد صالح
25محمد سمسوم ابن عبد القادر25ياسر العجل ابن أحمد
6– مدينة دير الزور
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أحمد الخليفة ابن عارف1أحمد الهواس ابن محمد ويس
2أحمد العكله ابن حسين2أحمد صافي ابن محمد
3أسعد الحيجي ابن فرج3ابراهيم الزغير ابن ممتاز
4أغيد الجويشي ابن بشير4الحارث الدحام ابن طارق
5أيهم الفرج ابن عزيز5بشرى كاكاخان ابنة محمد ناجي
6إياد المصلح ابن فاروق6تركي الخليل ابن موسى
7إياد شهاب ابن عدنان7ثناء حلمي ابنة داود
8حسن الهلال ابن محمد8جرير كاكاخان ابن أحمد
9خالد الفاعور ابن علاء الدين9حازم الحسن ابن جلال
10رشا الحاج عبيد ابنة صالح10حسين الحسين ابن صالح
11سمير الحيو ابن وليد11حكمت الإبراهيم ابن سليمان
12شمسه الذياب ابنة عبد السلام12خالد جمعه ابن حسن
13صبحي الفريح ابن اسود13صالح المحمد الشيخ ابن ملوح
14عبد الحميد الحمادة ابن صالح14صخر الحاج طحطوح ابن رجب
15عبد الرحمن الشيخ ابن رشيد15طارق أبو جديع ابن محمد صالح
16عبد الله العنزي ابن يونس16عدنان حاج عليوي ابن حسين
17عبد الناصر الحدو ابن كلش17عطالله المعيدي ابن مهيدي
18فوزي الحجي هاشم ابن ياسين18فؤاد العلي ابن هلال
19قدور العلي ابن محمد19قصي الأحمد ابن مناف
20لورنس الحسين ابن خلوف20محمد الحافظ ابن عبد الوهاب
21محمد محمد منديل ابن مصطفى21محمد رضوان المفتي ابن شاكر
22محمود العبد العزيز ابن عبيد22محمود الصالح الخلف ابن مهيدي
23معاذ ملا حويش ابن محمد زهير23مهند الحسين العلي الطعمه ابن عصمان
24ميسرة الراشد ابن إسماعيل24وائل حيزة ابن عبد الصمد
25نوري الفرحان ابن فهد
26هنادي المزان ابنة حسين
7- مدينة درعا
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أمين العمري ابن اشحادة1براءة المستريحي ابنة ناصر
2بسام الكراد ابن إبراهيم2ربيعه المسالمه ابنة حامد
3جهاد أبو نبوت ابن عطا الله3زطام الزعبي ابن موسى
4سامر أبازيد ابن عبد الرحمن4عدنان الضاحي ابن محمد
5سامر أبو عراج ابن سلمان5عوض أبازيد ابن محمد
6سحر النجار ابنة محمد6غسان الصياصنة ابن عبدالوهاب
7عبدالله عياش ابن صابر7فريد الأصفر ابن سليمان
8عبير خليل ابنة سامي8لجين الكفري ابنة عامر
9غياث دلوع ابن مرزوق9لميس غزلان ابنة محمد
10فراس الصباغ الدهني ابن محمد10محمد غزلان ابن سليم
11مؤيد بخش ابن محمود11محمد أبو النجوم المحاميد ابن فيصل
12نادين السويدان ابنة محمد12مصعب الأكراد ابن محمود
13ناصر الجوابرة ابن إسماعيل13ياسر المسالمة ابن فيصل
14هديل أبو نبوت ابنة خالد
8- مدينة اللاذقية
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أدهم الحايك ابن رياض1أكرم غانم ابن خليل
2أمجد خدام ابن احمد2إبراهيم حسن ابن احمد
3باسم الحايك ابن دياب نوريه3باسل سعد ابن علي
4جورج ملوحي ابن الفريد4بسام احمد ابن عبد الله
5حسين زنجرلي ابن خالد5بسام زمزم ابن يوسف
6ربيعه اسكيف ابنة عيسى6جهاد درويشو ابن محمد
7سمير شعار ابن احمد7جورج حداد ابن لوقا
8فجر غانم ابن وهيب8حسان دروبي ابن محمد
9فراس حيدر ابن علي9رامز الكشي ابن جميل
10فيروز شحيده ابنة محمد10رياض الخطيب ابن حمدان
11كلوديا يونس ابنة حسن11سامي حوريه ابن برهان
12لقمان الحاطوم ابن حمدان12عبد الله سعود ابن الياس
13مأ مون زيدان ابن أنور13علاء إسماعيل ابن علي
14ماجد جمل ابن غسان14عمار زين العابدين ابن مصطفى
15مازن صنين ابن عبد الحليم15عمر شريقي ابن خالد
16مسعود زوان ابن نديم16غزوان معلا ابن محمد
17معن سلامه ابن أيوب17غسان قرحيلي ابن حسن
18نادر دواي ابن حكمت18فادي ميا ابن جميل
19نضال متوج ابن جميل19لارا سعيد ابنة ايمن
20نمير عابدين ابن نصر الدين20مؤيد حمدان ابن علي
21نورس خنيسه ابن شعبان21محمد موسى ابن جهاد
22هيثم عنيزه ابن عبد الكريم22نور الصباح الشيخ ابن علي
23وائل شعبو ابن رشيد23هاني صوفي ابن خالد
24وليد صيداوي ابن عدنان24وائل زيدان ابن عادل
25يوسف برو ابن أحمد25يوسف قبوش ابن إسماعيل
9- مدينة الرقة
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أدهم حاجي مسلم ابن أحمد1أحمد العبو ابن حسن
2اسماعيل العساف ابن جاسم2إبراهيم مصطفى الموح ابن عبود
3ثراء العبد الله ابنة خلف3اسماعيل الإبراهيم ابن صالح
4حسن الجاسم ابن عبد4ثائر الابراهيم السعيد ابن احمد
5حسن الحسين ابن جاسم5جمال العيسى ابن محمد
6حسناء الكصيري ابنة خالد6حمود السليمان ابن حسن
7سعد العويد ابن رشيد7رشا الحمود العلي ابنة صلاح الدين
8عالية احمد العجيلي ابنة عبد الرحمن8سطام الدرويش ابن ملحم
9عبد الحميد عبد القادر ابن قبشة9شعبان شعبان ابن علي
10عبد القادر الصالحة ابن ابراهيم10شيخ طه علكان ابن احمد
11عبد القادر سليمان ابن أحمد11عمار فارس ابن احمد
12عبد المحمد العبيد ابن إبراهيم12عمرو الرحبي ابن محمود
13عبود الشحاذة ابن احمد13ماهر الخلف ابن مصطفى كمال
14عدي سليمان ابن توفيق14محمد الأحمد ابن عبدالله
15علي الأحمد ابن أحمد15محمد الفرج ابن عبدالله
16علي الرمضان ابن أحمد16محمد جاسم المحيميد ابن جاسم
17علي الكالط ابن محمد17محمد حمود المصطفي ابن فنوش
18عمار كجي ابن محمد18محمد رضوان المحمد الرجب ابن عبدو
19غازي الحسين ابن خليل19محمد عبد ابن جابر
20قصي السومة ابن عبد الوهاب20محمود زعيتر ابن علي
21ماهر جاويش ابن محمد فكري21مزنة العجيلي ابنة عبد العظيم
22محرم المحمد العبد الله ابن محمد22موسى الجفال ابن علي
23محمد العوض ابن محيمد23هشام الأحمد ابن سليمان
24محمد نور شاشان ابن عبدالغني
25منى عبد الله ابنة سباكة
26نايفة المسرب ابنة أحمد
27يونس الصالح ابن عوض
10- مدينة طرطوس
القطاع (أ) القطاع (ب)
1جورج الصايغ ابن عاطف1أحمد ابراهيم ابن خالد
2رامي خطيب ابن جهاد2بسام جبيلي ابن عدنان
3رامي داود ابن محمود3ثائر ابراهيم ابن احمد
4رزان سليمان ابنة يوسف4حبيب الشاعر ابن احمد
5شادي جريعه ابن حسن5رامي قسيس ابن لطف الله
6علي غانم ابن نزار6سايد قدور ابن سمير
7عمار بلال ابن احمد7شادي قميرة ابن سميح
8غسان بلال ابن محمود8صراع صفطلي ابن شوكت
9محمد زين ابن خالد9عبد الناصر حمزه ابن محمد
10محمد يازجي ابن علي10علي سعد ابن مصطفى
11محمود صقر ابن عبد القادر11فادي ديب ابن محمد
12مريم علي ابنة محمد12فراس ونوس ابن اكرم
13نسرين احمد ابنة أحمد13محمد حسن ابن حسن
14وجيه زمام ابن حسين14يوسف شاهين ابن عبد الكريم
11- مدينة السويداء
القطاع (أ) القطاع (ب)
1أكرم الباروكي ابن هاني1أدهم عماشه ابن جميل
2إبراهيم اشتي ابن محمد2أيمن العودة ابن اديب
3جهاد الفقيه ابن جميل3حسام نعيم ابن عبدالله
4حسن النمر ابن سليمان4حسان دويعر ابن نواف
5حكمت العشعوش ابن فؤاد5شحاذه حاتم ابن محمد
6رامي كمال الدين ابن حسن6شكيب رضوان ابن وهبي
7رنده ركاب ابنة غالب7عماد الدين الأطرش ابن هاني
8سامر العيسمي ابن يحيى8عماد جريره ابن عساف
9سامر عزي ابن شفيق9فيصل الشعار ابن فوزي
10سعود أبو عسلي ابن نمر10ناصر الإبازة ابن يوسف
11سعيد مرشد ابن أحمد11نبيل جربوع ابن علي
12معين مزهر ابن مرسل12وسام الأشقر ابن أحمد
13نادر كرباج ابن محمد
المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6-3-1444 هجري الموافق 2-10- 2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد