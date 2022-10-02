الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

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جاء في المرسوم رقم (257) المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية والتي جرت بتاريخ 18- 9-2022.

المرسوم رقم (257)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011م وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5/تاريخ 24-3-2014.

وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022م.

وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.

يرسم مايلي:

المادة/ 1/ يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجالس المحافظات وفق ما يلي:

1 – محافظة دمشق

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الحارس ابن محمود 1أحمد مرعي ابن محمد

2أحمد عمار النن ابن موفق 2ابراهيم فليون ابن اسماعيل

3أنيس تيناوي ابن حسن 3تغريد العموري ابنة عدنان

4أيمن عبد الواحد ابن عبد الله 4توفيق ظاظا ابن محمود

5باسل عمر ابن احمد 5جرير كاسوحة ابن منيب

6باسمه صافيا ابنة ابراهيم 6جمانه النوري ابنة محمد مأمون

7بثينه ابو لباده ابنة هشام 7خلدون علي ابن جميل

8بدر الدين عياش ابن محمود 8خليل ونوس ابن مرشد

9بسام ناصر ابن حيدر 9دانيا عمار ابنة محمد مطاع

10بلال عرابي ابن احمد حمدي 10رنيم القاطع ابنة محمد سعيد

11جلال قصص ابن محمد عيد 11زياد قدور ابن حسن

12جمال ابو قرعه ابن حسن 12سامر صالحاني ابن محمود

13جورج القسيس ابن وديع 13صفاء الفوال ابنة عبدالله

14جورج يارد ابن فايز 14عبد الغني عثمان ابن عبد العزيز

15حمدان ابوذقن ابن عزو 15علاء حبشيه ابن فريز

16سجيع السلامه ابن حسين 16علام طنوس ابن مالك

17سمير دكاك ابن عبد الحكيم 17عمار أكريم ابن ياسر

18سهيله محمود ابنة محمود 18عمار غانم ابن بدر الدين

19شذى ابراهيم ابنة ابراهيم 19عمر العرنوس ابن سليم

20شعبان الغزالي ابن هاني 20عمر خضره ابن محمد بشار

21شيرين خليل ابنة رامز 21فاتن المصري ابن عبد الهادي

22صبحي البحري ابن حسين 22كناز شيخ ابن شعبان

23عهد كنهوش ابن ثاني 23مازن بكري ابن محمد خير

24فراس سلوم ابن محمد 24مازن سفور ابن محمود رامز

25كوثر زوبلو ابنة غانم 25مازن لابنيه ابن محمد عادل

26لمى الشلق ابنة غسان 26ماهر نفيسه ابن عبدو

27ليلى السماك ابنة غسان 27مجد الحلاق ابن محمد

28مازن شاهين ابن عادل 28محمد الرباعي ابن مصطفى

29محمد أمين زيدان ابن محمد ديب 29محمد النوري ابن صياح

30محمد اياد الشمعه ابن احمد وليد 30محمد امين الحجازي ابن محمد

31محمد باسل شاطر ابن محمود 31محمد اياد البغدادي ابن محمد راتب

32محمد بشر الابندقجي ابن عبد الرحمن 32محمد جنن ابن ابراهيم

33محمد ثائر الجوهري ابن محمد صادق 33محمد حسان البرني ابن احمد

34محمد خالد العلبي ابن وليد 34محمد دخان ابن شمس الدين

35محمد صالح الايوبي ابن صلاح الدين 35محمد رامز المارديني ابن طه

36محمد ضياء المارديني ابن طه 36محمد رامي نشواتي ابن نزار

37محمد طارق الشعار ابن سعد الدين 37محمد ساعاتي ابن فواز

38محمد فراس ابو الجدي ابن بشير 38محمد علي الحمصي ابن محمد رضوان

39محمد هشام عثمان ابن شهاب 39محمد علي المبيض ابن خالد

40محمود كريم ابن محمد كامل 40محمد فراس تيناوي ابن هشام

41مفيد البارودي ابن عادل 41محمد قيس رمضان ابن عبد الرحمن

42منى الخطيب ابنة عبد الاله 42محمد موفق الهندي ابن احمد راتب

43مهند ألفا ابن محمد 43محمد نضال هيلم ابن احمد راتب

44نديم دحدل ابن عطا الله 44محمد ياسين السمان ابن عبده

45نرمين القوتلي ابنة محمد ممتاز 45محمد يامن داوود ابن ياسر

46هادي بيضون ابن حسن 46ملك حمشو ابنة بدر

47وسام صافي ابن محسن 47نواف الذرعاوي ابن ابراهيم

48وضاح عيسى ابن حبيب 48هادي المؤذن ابن عبد القادر

49ياسين النابلسي ابن موفق 49هاني جرجي شاميه ابن جبران

50يولا حنا ابنة عبد الله 50وسيم مبيض ابن قاسم

2- محافظة حلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الجاسم ابن عبد الله 1أحمد الجاسم ابن محمد

2أحمد مروان خللو ابن سامي 2أحمد الحمود ابن حسين

3أحمد ملا محمد ابن طه 3أحمد الماشي ابن محمد خير

4ابراهيم ابراهيم ابن احمد4أحمد حسون ابن حسين

5ابراهيم الاحمد ابن اسماعيل 5أمين خطيب ابن محمد

6ابراهيم النايف ابن زكي 6باسل الزيدان ابن علي

7انطوانيت بلدي ابنة جوزيف 7جاسم الجاسم ابن محمد

8جورج مرجانة ابن اسطفانس 8جفال المحمود الجفال ابن نورس

9جيهان عبدو ابنة عبد الكريم 9جورج بخاش ابن انطون

10حسام بوادقجي ابن احمد 10حازم الحاج غضبان ابن عز الدين

11حسان الصويص ابن أحمد 11حسين خربوطلي ابن احمد

12خالد الكنيعر ابن جاسم 12حميد كنو ابن فاضل

13رضوان خليل بشار ابن حسين 13رمزي اللولو ابن محمد

14زكريا حوران ابن عبد الرحمن 14ريمون مراد ابن حنا

15سائد بدوي ابن محمد عصام 15سليمان شيخ ايوب ابن محمد

16سهيل العبد الله ابن مصطفى 16صباح صهريج ابنة محمد

17سيمون باغوس ابن يعقوب 17عابدين عيسى ابن ابراهيم

18شيخ ابراهيم البكوري ابن عبد المولى 18عبد الحميد الهلال ابن علي

19صالح بركات ابن عبد الرزاق 19عبد الحميد عبد الحميد ابن خالد

20صبا شلو ابنة كاسر 20عبد الحميد مشنوق ابن محمد

21صبري عثمان ابن عبد الباسط 21عبد الرحمن المتوالي ابن قاسم

22طلال جنيدان ابن علي 22عبد الملك معتوق ابن محمود

23عبد الإله جوما ابن عمر 23علاء الدين شوك ابن محمد

24عبد القادر دواليبي ابن احمد 24علي دياري ابن محمد العروس اليوسف

25عثمان العلي ابن محمود 25فادي ابو دان ابن عمر

26عمر الحماده ابن عبد القادر 26فاطمه الجاسم ابنة خلف

27عمر حنش ابن محمد علي 27فاطمه خلك ابنة مصطفى

28غازي خطاب ابن رحمو 28كلثوم حسن سليمان ابنة احمد

29فاتن ورده ابنة حسين 29محمد بادنجكي ابن محمد عاطف

30فاطمه منير ابنة احمد 30محمد حماده الاحمد ابن علي

31ماجد طويل ابن بيير 31محمد خالد ابن احمد

32ماهر خياطه ابن محمد 32محمد شادي عبد الغني ابن سعيد

33مجد الدين الدندن ابن ابراهيم 33محمد شعبان بري ابن عز الدين

34محمد حجازي ابن عبد القادر 34محمد صبحي جنيد ابن محمد

35محمد سبسبي ابن طه ابو السعود 35محمد لؤي مكي ابن محمد

36محمد سليم ابن احمد 36محمد مرهاف الرزوق ابن سامي

37محمد عماد الدين آلوسي ابن محمود 37محمود فوزي كعكه ابن صفوه

38محمد فراس حج علي الجاسم ابن فاروق 38محمود مدراتي ابن علي

39محمد فياض ابن عز الدين 39مصطفى البري ابن رحيم

40محمد كميت عاصي الشيخ ابن حسن 40مهند داخل ابن عبد الحميد

41مصطفى بغدادي ابن عبد الكريم 41نائل مجو ابن احمد

42مصطفى كوسا ابن محمد 42نازك الحاج رشيد ابنة رشيد

43ممدوح غباري ابن عزة 43ناصر الموسى العبدالله ابن خلف

44موسى الاحمد ابن ابراهيم 44نويران البرازي ابن مصطفى أحمد

45مياده مصطفى ابنة مصطفى 45هناء بازار ابنة محمد

46ميساء بطيخ ابنة مصطفى وليد46وسيم سلمى ابن روفائيل

47ناديا سراقبي ابنة ياسين 47وليد البوشي ابن عمر

48نها مغربي ابنة اسماعيل 48يحيى حاجي علي ابن عبد الحميد

49نوال العريف ابنة فلاح 49يوسف دشو ابن احمد

50يسرى الحميدي ابنة علي

51يوسف المحمد ابن عبد الباسط

3- محافظة ريف دمشق

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد زيتون ابن حسن 1آلاء الشيخ محمد ابنة محمد سمير

2أحمد ليلا ابن محمد 2أحمد الرفاعي ابن جبر

3أمل شريدة ابنة ايمن 3أحمد خالوصي ابن عبد الرحمن

4أيهم شامية ابن ابراهيم 4أحمد علي ابن فارس

5ابراهيم جمعة ابن محمد 5أنور أبو شاش ابن علي

6اسماعيل الكيلاني ابن محمد ديب 6أيمن ضوبع ابن محمود

7الياس شحادة ابن حسن 7ابراهيم العاشق ابن علي

8اياد طيجن ابن قاسم 8ابراهيم المالكي ابن غالب

9بسام قاسم ابن زكي 9اياد النادر ابن محمد خير

10تميم النجار ابن مصطفى 10اياد طلب ابن محمد

11توفيق صخر ابن احمد 11ايمان طه ابنة عدنان

12جابر قيسانية ابن رضوان 12بسام عامر ابن وجيه

13جاسم المحمود ابن محمد 13بسمة رمضان ابنة فاروق

14حافظ هيلي ابن محمد 14بشير القاضي ابن عبد الهادي

15حسان الحسن ابن عدنان 15بهاء الدين الشيخة ابن محمد فوزي

16خالد الغضبان ابن علي 16جودت الدكر ابن صقر

17خلود كسر ابنة أحمد 17حسين عيروط ابن عادل

18ركان الصفوك ابن محمد 18حمدي مرزوق ابن محمد دياب

19ريم خساره ابنة بشار 19خالد عمر ابن يوسف

20زياد خالد ابن خليل 20خالد ملحه ابن إبراهيم

21سامر الزحيلي ابن محمد 21خليل داود ابن سمير

22سفيان جبارة ابن محمد خير 22خليل غسان ابن ابراهيم

23سليم الحبشي ابن موفق 23ذيب أبو صعب ابن موسى

24سليمان سليم ابن محمد 24رائد بدران ابن راتب

25سهر الغول ابنة عبدو 25راتب عدس ابن إبراهيم

26صفاء راشد ابنة محمد عدنان 26رمزي زين الدين ابن فندي

27صفاء شهاب الدين ابنة احمد 27رهام طيب ابنة محمد

28صلاح صالح ابن خالد 28زياد أبو شنب ابن محمد

29عباس عباس ابن عثمان 29شادي مقصود ابن اسماعيل

30عبد الهادي الخطيب ابن ابراهيم 30صفوان ضاهر ابن احمد

31علاء الدين أبو حطب ابن احمد 31صلاح امونة ابن عبدو

32عماد الدين الخطيب ابن محمد سعيد 32ضياء سلام ابن أحمد

33عمار موسى ابن عبدو 33طلال بركات ابن نور الدين

34عمران سلاخو ابن عبدو 34عبدو الحو ابن نور الدين

35غالب الزغبي ابن محمود 35غيث رزق ابن طعمة

36قاسم عيون ابن محمود 36فيصل طالب ابن محمد

37ماهر الميدعاني ابن نعمان 37مالين العطا ابن احمد

38مجد أبو حمزة ابن سلمان 38محمد سنيور ابن محمود

39محمد الطويل ابن محمود 39محمد ناظم زاهده ابن عبدالقادر

40محمد المصري ابن احمد 40محمود عاشور ابن علي

41محمد حمود ابن منير 41محمود غرة ابن عبد العزيز

42محمد حمود ابن عمر 42مدين السعيد ابن محمد

43محمد زين الدين ابن عبدو 43منصور الحجار ابن محمد

44محمد غبور ابن لورنس 44منى العيسى ابنة احمد

45محمود الشعار ابن ياسين 45نايف بركات ابن محمد

46محمود حيدر ابن علي 46نبيل نصره ابن احمد

47مصطفى احمد ابن احمد 47نجاح عرنوس ابنة محمد

48منير أبو كحلا ابن علي 48هناء نصر ابنة محمد

49مهيمن عبد العزيز ابن طلال 49يسرى حماد ابنة عبد السلام

50موفق جعيداني ابن محمود

51وديع الشماس ابن فايز

4- محافظة حماه

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أشرف الشويخ ابن محمود 1أحمد الغضة ابن دياب

2أمين عزيزة ابن صالح 2أسامة اصفر ابن أمين

3أيمن باكير ابن امين 3أمل محفوض ابنة تركي

4أيهم دوحان ابن عباس 4أمين عبدالله ابن اسعد

5ابراهيم الصطوف ابن جاسم 5أمين فطوم ابن علي

6ابراهيم معلا ابن كاسر 6أنور علي ابن كاسر

7الاء عيسى ابنة زكريا 7المنقذ السلموني ابن مصطفى

8الهام السليمان ابنة موسى 8اليان ابو كرشة ابن اليان

9بشار فرحه ابن احمد 9بديع الحسين ابن محمود

10بكور البكور ابن شحود 10توفيق الطاوقجي ابن خالد

11تقي حسن ابن محمود 11جميل يوسف ابن محمد

12توفيق كلثوم ابن احمد 12جهاد الياسين ابن احمد

13جاسم السليمان ابن دياب 13حسن القاسم ابن عبد الكريم

14حسين الخليف ابن حسن 14دريد حمدان ابن صافي

15حنان غزي ابنة عبد الرحمن 15دمر أخرس ابن حسن

16حيان القواف ابن عبد الحي 16زياد كوسا ابن ديبو

17رائد السلوم ابن دعاس 17سعدالله حيدر ابن محمود

18رنيم زينو ابنة جهاد 18سناء المصري ابنة محمود

19رياض زيود ابن نايف 19طاهر العيسى ابن محمد

20سلمان سلمان ابن عبد الكريم 20عبد الحميد العموري ابن احمد

21طراد النهار ابن خالد 21عبد الكريم اسماعيل ابن احمد

22عبد القادر فرزات ابن رحمون 22عبد الهادي سلامه ابن احمد

23عبد الكريم المحمد ابن مواس 23عبد الهادي مصطفى ابن ابراهيم

24عبد المجيد الخليل ابن عبد العزيز 24علي الرمضان ابن شحود

25عبد المنعم بيسكي ابن محمد نزار 25عيسى الضاهر ابن بطرس

26عبد المنعم خليل ابن حسين 26غالب عساف ابن رفعات

27عبدالمنعم الصباغ ابن محمد رزوق 27فادي عبود ابن عبود

28عبدالهادي العدي ابن حسن 28فاطمه ملحم ابنة فايز

29عبير الباشا ابنة ابراهيم 29قحطان الحلاق ابن محمد

30عدنان الرحمون ابن صالح 30كاتيا علواني ابنة عادل

31علي الصالح ابن احمد 31مؤيد خضور ابن صالح

32علي حسن ابن اسعد 32محمد الحيدر ابن احمد

33علي عبد السلام ابن صالح 33محمد المشعل ابن عبد الرزاق

34غاده وسوف ابنة رحيل 34محمد رياض قربان بارودي ابن نعسان

35غسان قدور ابن مشهور 35محمد زاهر شكري ابن ماهر

36فاتن الديبو ابنة مصطفى 36مهند المحفوض ابن محفوض

37فادي العباس ابن محمد 37نزيه الحاج زين ابن حسن

38فداء الجمال ابنة محمد شفيق 38نيرمين رقية ابنة بشير

39فيصل ورده ابن امين

40ماهر طجيني ابن موسى

41مجيد البرشيني ابن عادل

42محمد نور كرديش المعراوي ابن محمد ديب

43محمود الشيخ يوسف ابن عبد العال

44مرضي الحسيان ابن محمد

45مرهف الزينو ابن محمد علي

46مصطفى العليوي الشنتوت ابن مبارك

47مصطفى خاني ابن احمد

48مصطفى عليوي ابن عمر

49معتز الحسين ابن فواز

50معتز العلواني ابن محمد زهير

51ملك رحال ابنة ضاهر

52مهند الخالد ابن خالد

53موسى غازي ابن محمود

54نصر القاسم ابن محمد

55نضال معروف ابن محمد

56نضال ملحم ابن علي

57نعسان عبدالله ابن عيسى

58نوال العلوش ابنة محمد نهاد

59هدى العليوي الشنتوت ابنة احمد

60وجد عيسى ابن خليل

61يارا شرتوح ابنة علي

62يوسف رزوق ابن عبد الرزاق

5- محافظة حمص

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد شحود ابن محمد 1أحمد الشهاب ابن محمود

2أفروديت عابد ابنة عابد 2أحمد المبارك ابن علي

3أكسم عمران ابن سامي 3أسعد العايد ابن محمد

4إبراهيم شاهين ابن عبدالكريم 4أمين علي ديب ابن رضوان

5اسيه أيوب ابن عبدالرزاق 5اصف الأشقر ابن محمد

6باسل الملحم ابن احمد 6باسل ادريس ابن غاندين

7بسام كسيبي ابن محمد 7تغريد الخضر ابنة فيصل

8بشار العبد الله ابن عبد الرحمن 8ثريا الترك ابنة جهاد

9بشير فرزات ابن عبدالكريم 9حازم المرعي ابن وليد

10تمام وفائي ابن رشيد 10راشد الجوراني ابن خليل

11ثائر قسطون ابن ناصيف 11زياد الملحم ابن عبد العزيز

12جميله ابو الخير ابنة كامل 12سام التون ابن ناجح

13حسن حميدان ابن محمود 13سليمان الشريدي ابن صطوف

14حسين معيني ابن محمد الخالد 14سليمان زيني ابن يونس

15رامح منصور ابن منصور 15سمير عباس ابن سليمان

16رضا محمدعلي ابن علي 16صالح إبراهيم ابن عبدالمنير

17ريم الناصر ابنة كامل 17عامر عبود ابن جميل

18سامر خزندار ابن محمود 18عبد الكافي الطرون ابن عبد الحميد

19سعد لله المحمد ابن محمد 19عزالدين شمالي ابن محمود

20شيراز ابراهيم ابنة منير 20علاء اليوسف ابن حسين

21عائدة الخليل ابنة عبد العزيز 21علي الرضوان ابن احمد

22عادل محمد ابن بركات 22علي اليونس ابن عبدالهادي

23عبد الرحمن صليبي ابن محمود 23غسان شقوف ابن سليمان

24عبدالحكيم البشير ابن عثمان 24فؤاد حنو ابن محمد

25عزة حيدر ابنة أنور 25فادي السلوم ابن شريف

26عزيز الخوري ابن عطيه 26فادي الكوسا ابن علي

27علي سكاف ابن محسن 27فواز الهاشمي ابن عبد الحميد

28عمار داغستاني ابن خالد 28فيصل طلاس ابن سكار

29عمر العز الدين ابن طلعات 29فيصل عبد الرحيم ابن محمد سعيد

30عيسى قاسم ابن محمد عزالدين 30ليلاس العبد الله ابنة نصر الدين

31غياث حداد ابن رشيد 31محسن الحلو ابن عبدو

32فاطمة السليم ابنة احمد 32محمد أبو النصر رعد ابن محمد روحي

33محسن طراف ابن خضر 33محمد باسم السويد ابن نافع

34محمد حسين ابن عبد الوهاب 34محمد بشار زعرور ابن يحيى

35محمد ممتاز المدني ابن محمد خير 35محمد تامر غفري ابن حسن

36محمد موسى ابن هاشم 36محمد تمام السباعي ابن محمد جمال

37محمد نزيه الرفاعي ابن عبد اللطيف 37محمد حجوز ابن مصطفى

38مروان العبدالله ابن ابراهيم 38محمود الديب ابن حامد

39مريم خولي ابنة عبد الله 39محمود المحمود ابن كاسب

40معتز عز الدين ابن عبد الاله 40محمود ثلجة ابن حسن

41معمر الزعبي ابن غازي 41معين صالح ابن احمد

42ملهم دربولي ابن فاتح 42منهل الحمدو ابن محمد

43منهل الخضور ابن سليمان 43ميلاد الحمود ابن نجم الدين

44ميخائيل سكيف ابن يوسف 44نائل السلوم ابن محمد

45ميساء الشليل ابنة وليد 45ناصر حمدان ابن سليمان

46نادر الطالب ابن عبد العظيم 46هلا السيد ابنة يوسف

47نزار سلطان ابن داوود 47وسام الديب ابن حيدر

48هنادي العبدالله ابنة احمد

49وحيد يزبك ابن سعيد

50ياسر المحمود ابن خضر

51يوسف الحصري ابن عبد العزيز

52يوسف نوفل ابن محمد

53يونس الاعرابي ابن محمد

6- محافظة الحسكة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الخضر ابن سالم 1أحمد الحسين البراك ابن صحن

2أحمد المسلط ابن سليمان 2أحمد المرعي ابن عيسى

3أحمد عباس ابن جمعه 3أحمد خضر ابن شيخموس

4أسامة الذياب ابن محمد 4أحمد شيخ يوسف ابن شيخ امين

5أسعد الجمعه ابن احمد 5أحمد علي ابن محمد

6أكرم الديري ابن عبدالله 6أحمد عيسى ابن حسين

7ابراهيم الناصر ابن كعود 7ابتسام الدايح ابنة علي

8اسامه العلي ابن عزالدين 8ابراهيم الظاهر ابن عبد العزيز

9اسماعيل المطر ابن عواد 9باسم العطيه ابن سعيد

10تافيق العلي ابن احمد 10جاك بهنان ابن عيسى

11ثائر الكريم ابن دياب 11جلاء الفرحان ابن احمد

12جميل المسلط ابن رشيد 12حسن الرحيل ابن سالم

13جهاد عثمان ابن شيخموس 13حسون العليوي ابن شامخ

14جورج كوركيس ابن ادوار 14حميد الحلو ابن محمود

15حسن الدرويش ابن محمد 15خالد الاحمد ابن هربيد

16حسن الشمهود ابن زين 16خليل عبد الله ابن احمد

17حسين العباس ابن علي 17رحاب المصطفى ابنة عمر

18خالد الخليف ابن حسين 18ريبرر مسور ابن عبدالجليل

19خالد الذياب ابن عبدالرزاق 19سرحان حميد ابن سلامه

20خضر الاسيود ابن حمدوش 20سطام محمود ابن خليل

21خضر السلوم ابن حميدي 21سعيد الججي ابن جميل

22ديما يوسف ابنة عبد المسيح 22عبد الحميد الشمالي ابن حسين

23سطم الهويدي ابن عبدالله 23عبد الرزاق الصليبي ابن جاسم

24سعود المطو ابن حمزه 24عبد الصويلح ابن سراي

25صالح الشمام ابن خضر 25عبد العزيز الحسين ابن محمد

26عبد الخالق السالم ابن حمزه 26عبد العزيز الحسين ابن حسن

27عبد الرزاق المحمود ابن خالد 27عبد العزيز العثمان ابن احمد

28عبدالله المياح ابن محمد 28عبد العزيز داود ابن صالح

29عبود المفتاح ابن عبد الستار 29عبد القادر الاوسكان ابن حسن

30عدنان حلاج ابن عبد 30عدنان العاكوب ابن عبد الله

31علي الخالد ابن احمد 31عدنان العبيد ابن حسين

32علي العلي ابن محمد 32علي حاجو ابن حسين

33علياء الصالح ابنة احمد 33عيد الصالح ابن سالم

34عمار الخضر ابن خالد 34عيد الطراف ابن حمود

35عمر المحمد ابن محمد 35عيدان المحمد ابن علي

36فادي الساجر ابن عبد الله 36فرج حوار ابن عبد المحسن

37فلاح الفريح ابن خلف 37فهد لدهام الجربا ابن مسلط

38فواز النهاب ابن عبدالله 38فواز دبس ابن احمد

39مأمون الياس ابن علي 39كبرئيل كوريه ابن موسى

40محمد الجاسم ابن دندح 40مثنى العلي ابن محمد

41محمد الجدوع ابن حسناوي 41محمد البطي ابن وادي

42محمد السطام ابن حسين 42محمد السلامه ابن حميد

43محمد العلي ابن كاين 43محمد الصالح ابن عطو

44ندى السلمو ابنة عنتر 44محمد العباس ابن حواس

45نواف الحسناوي ابن عباس 45محمد النهار ابن احمد

46هنادي العمير ابنة علي 46محمد سعيد الشيخ ابراهيم ابن صالح

47يابيل حنا ابن حنا 47محمد علي الحومد ابن ابراهيم

48ياسر الجنعان ابن رجا 48محمد علي عيسى ابن عبد الرحمن

49يوسف الثلاج ابن ابراهيم 49نوح خليل ابن محمد سعيد

50نورشان حسين ابنة احمد

51هبه الخليف ابنة محمد

7- محافظة ادلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الحاج صطوف ابن سليم 1أحمد الابرش ابن غافقي

2أحمد حربا ابن صبحي 2أحمد الحسون ابن خلوف

3أحمد سرجاوي ابن عبد الكريم 3أحمد عبد العال ابن عبد القادر

4أحمد شاهين ابن عبد السلام 4اسماعيل اصلان ابن بسام

5أحمد شمس الدين ابن محمد علي 5اسماعيل الدريس ابن محمد

6أحمد كلاوي ابن حسين 6حسان الكنج ابن محمد

7أحمد منير حلبية ابن محمد طاهر 7حسان مجلوبة ابن مرعي

8أديب بريمو ابن ابراهيم 8حسن علو ابن عبدالله

9أمين الأكتع ابن محمد 9حسن محمود ابن محمد

10أيمن الحاج امين ابن عبده 10حسين حلاق ابن احمد

11أيمن الحمود ابن أحمد 11حسين حلاوة ابن حمدو

12ابراهيم العبيد ابن عوض 12خالد أسعد ابن طاهر

13باسل العرنوس ابن حمدو 13خالد النجار ابن محمد وحيد

14بشار افضيل ابن ممدوح 14رامي التويني ابن عبد الرحمن

15جاسم اليوسف ابن فواز 15رزوق الرزوق ابن عبدو

16جمعة غندورة ابن عبد القادر 16عامر دوبا ابن مطيع

17حسان فارس ابن خالد 17عبد الاله الحسين ابن سليمان

18حسين المحمد ابن محمد 18عبد الحميد حاج ياسين ابن ياسين

19حسين بيضون ابن مصطفى 19عبد الحميد ملا ابن سليم

20حسين كفرجومي ابن أحمد 20عبد الرحمن شعار ابن محمد

21حمدي طحشون ابن عادل 21عبدالباسط محلول ابن محمد

22خالد الفاضل ابن عباس 22عزام اليوسف ابن شريف

23خديجه العيسى ابنة رياض 23علا الطاهر ابنة محمد ديب

24رأفت الفرهود ابن عبد الكافي 24غالب اليحيى ابن أحمد

25رشا استيفان ابنة خليل 25فؤاد شيخ عمر ابن محمد

26رولا البيك ابنة عبد القادر 26فاخر قربي ابن محمد ديب

27رياض سطوف ابن أحمد ديب 27فخري نجم ابن عبدالقادر

28ساره السالم ابنة عثمان 28قدري عبد الحي ابن جمعة

29سامر جبر ابن محمد 29لؤي اليوسف ابن عبد الحسيب

30عائشة شحود ابنة ابراهيم 30لبانة بيطار ابنة منير

31عبد الحميد عموري ابن محمد 31محمد الضرف ابن عبد الله

32عبد الخالق بركات ابن حسين 32محمد العلي ابن نديم

33عبد الخالق سرجاوي ابن قاسم العلي 33محمد رضوان السليم ابن حسن

34عبد العزيز سراقبي ابن عبد القادر 34محمد زهيران ابن مصطفى

35عبدالخالق الحسين ابن عبدالرحمن 35محمد شحاده ابن مصطفى

36علا علي اغا ابنة نجاح 36محمد علي بكايه ابن احمد

37علاء الدين البرهوم ابن محمود 37محمد عليان ابن ادريس

38عمر شيحان ابن عوض 38محمد غسان سيجري ابن سيف الدين

39غسان خربوطلي ابن عبد القادر 39محمد ناجي عيد ابن صادق

40غصوب شعبان جوهر ابن الراجي 40محمد ياسر سعد الدين ابن أحمد

41غفران العلي ابنة علي 41محمد يامن جلقان ابن مصطفى

42فادي الحسون ابن مصطفى 42معاوية هنانو ابن عبد الملك

43فراس العلي ابن يوسف 43نوري حاج موسى ابن ادريس

44فريدة يازجي ابنة محمد علي 44هيثم عباس ابن اسعد

45فياض الحسين ابن حسن 45يوسف حمدو ابن احمد

46فيصل خليل ابن محمد

47مجاهد المحمد علي ابن ناصر

48محمد ديب بعبر ابن احمد

49محمد ملوحي ابن عدنان

50محمد ياسر التناري ابن احمد

51موسى القاسم ابن محمد

52نواف الحمدان ابن حسين

53هاني دكدك ابن مصطفى

54هيثم مرتيني ابن حسين

55وليد الفتوح ابن أمين

8- محافظة دير الزور

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الابراهيم ابن عطية 1أحمد البشعان ابن خضر

2أحمد الحسن ابن هدبان 2أحمد حامد ابن خليف

3أحمد الدندل ابن غنام 3احمود السعدون ابن هلوش

4أحمد السالم ابن عبيد 4اسراء الهادي ابن جاسم

5أحمد الناصر ابن سلامة 5اكرم الجوري ابن محمد رشيد

6أحمد صادق ابن يونس 6بسام العيسى ابن خضر

7أسعد الطوكان ابن يزيد 7ثامر الجدعان ابن غنام

8ابتسام المصلح ابنة محمود 8جمال الحاج ابن صالح

9ابراهيم الراوي ابن حسن 9جمال الضللي ابن حامد

10احميد الكيصوم ابن عايد 10حازم الاحمد ابن خضر

11اعبيد عجاج ابن هلص 11حسن العثمان ابن اسماعيل

12اكرم العبد ابن احمد 12حكمت المصطفى ابن مصطفى

13بسام الحسين ابن عنتر 13حلا الساكن ابنة حكمت

14بسام الحمد ابن ياسين 14حمود الحسين ابن رشيد

15بشير شاهين ابن خلف 15حمود الشيخ ابن عبدالله

16جمعة المحمد ابن هناد 16خالد الحبش ابن عبد اللطيف

17حاتم السليمان ابن عماش 17راغب قدوري ابن رشيد

18حازم بطاح الحصني ابن اسماعيل 18رويدة الحمداش ابن أحمد

19حسن الشهاب ابن خضر 19سعد الهجيج ابن مخلف

20حسين الفارس ابن علي 20سليمان العجيل ابن موسى

21خالد العبدالله ابن فهد الأحمد 21شكري قدور السفان ابن الحاج عليوي

22دحام الخليفة ابن محيسن 22صالح الحسين ابن مامور

23ذيب الابراهيم ابن دلي 23طه السلامة ابن صبحي

24رائد المنديل ابن محمد ممدوح 24عامر الساير ابن صالح

25رشيد العلي ابن طه 25عبد القادر الحمادة ابن احمد

26رمضان السلامة ابن مداح 26عبد القادر الخرفان ابن خلف

27ريمة المخلف ابن ابندر 27عبد الله الخلف ابن جدعان

28زيدان عبد الكريم ابن حنوش 28عبد بوعلي ابن سالم

29سعد الهبة ابن محمد 29عثمان الخرفان ابن جابر

30شلاش العيفان ابن فواز 30عكاب الخبيل ابن خلف

31صالح حاج الجراح ابن حربي 31علي المربد ابن عبدالله

32صالح سعيد الخلف ابن ياسين 32عمر الجراح ابن غنام

33طارق السطم ابن حمود 33عمر المحمد ابن عبد الرحمن

34عبد الجبار الحمود ابن شحاذه 34غازي الجابن ابن حسين

35عبد الجبار المحمد ابن احمد 35فيحاء العمار ابنة محمد بديع

36عبد الرحمن الخليفة ابن عبود 36فيصل العكله ابن شاهر

37عبد الغني الراوي ابن أحمد السمير 37كنعان العبد الوهاب ابن عبد الجبار

38عبد الله حاج سليمان ابن ياسين 38لؤي العلاوي ابن عواد

39عساف الدرويش ابن عرمان 39مأمون ضويحي ابن محمد سعيد

40عمار محمد الشيخ ابن حسن 40محمد المحيميد ابن حسين

41فايز الحسين ابن محيسن 41محي الدين البرغش ابن عبد المجيد

42فيصل الأحمد ابن اسماعيل 42مضحى المحيمد ابن خليف

43كوثر العثمان ابنة عبد الغفور 43نعمان العليوي ابن صالح

44لؤي الخضر ابن مشرف 44نوري المحمد ابن ثابت

45محمد السعود ابن علي 45هشام المغير ابن عبد السلام

46محمد النهار ابن جميل

47محمود الشبلي ابن حسين

48مرام العسكر ابن محمد خير

49نسمه الحسين ابنة صبحي

50نشأت العلي ابن جابر

51هاني المفضي ابن حسين

52هبه ديواني ابنة عدنان

53ياسر الحلو ابن عبد الحميد

54ياسر العلي الحسين ابن عبد الله

55يوسف الحسين ابن مصلح

9- محافظة درعا

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد البلخي ابن ابراهيم 1أحمد الحناوي ابن عبد القادر

2أحمد السعدي ابن محمد امين 2أحمد القراعزه ابن جمعه

3أيمن العمور ابن عوض 3أحمد المصري ابن موسى

4أيوب الإبراهيم ابن حسين 4أديب الحريري ابن قاسم

5ابراهيم الفروخ ابن محمد 5أريج ابو السل ابنة ناجي

6الاء العمار ابنة اسماعيل 6احميد الخابوري ابن عبد الرحمن

7بسام الرفاعي ابن عيسى 7باسل الربداوي ابن قاسم

8بسام العمري ابن ابراهيم 8جمال الزعبي ابن احمد

9تيسير الزعبي ابن حسن 9جهاد المصري ابن جادالله

10جمال البلخي ابن احمد 10ردينة العازر ابنة الياس

11حسام الخطيب ابن احمد 11رياض الحريري ابن محمد

12حمزة السحاري ابن عوض 12ريم الشحادات ابنة جمال

13خالد الكرتلي ابن فوزي 13سامر المهنا ابن غسان

14خالد غانم ابن احمد 14ساميه السعدي ابنة ابراهيم

15خليل العودة الله ابن ابراهيم 15سليمان حسن ابن عيسى

16داني البركات ابن جورج 16سهام الجاحد ابنة خالد

17رائد السلامات ابن خالد 17شفيق طبره ابن سمعان

18رامي الاسعد ابن عيد 18عبد الحكيم الخطيب ابن عبدالله

19ربا الجباوي ابنة عبد الكريم 19عبد الرحمن الحلقي ابن رشراش

20سامر الحريري ابن محمود 20عبد العزيز الجهماني ابن رضوان

21سليمان البليلي ابن خالد 21عبد الفتاح الرحال ابن رحال

22سماح الربداوي ابنة خالد 22عبد المولى الديات ابن عدنان

23سهى العاسمي ابنة اكرم 23عبدالكريم العبود ابن محمود

24صالح القيق ابن محمد 24عدنان ابو نقطه ابن عبدالرحمن

25عابد المحمود ابن علي المحمود 25عقبه قناه ابن موسى

26عادل الخليل ابن شتيوي 26علي حسن ابن عبدالله

27عاهد بدوي ابن عساف 27عماد الدين الرفاعي ابن ابراهيم

28عبد الحميد الرفاعي ابن ابراهيم 28عهد راعي ابنة بديع

29عبد الرؤوف الخليل ابن نواف 29عيسى العتمه ابن محمود

30عبد الناصر الغزي ابن زكريا 30فؤاد الاحمد ابن احمد

31عدنان السويدان ابن ابراهيم31ماجد الحريري ابن محمد

32عماد علي ابن منصور 32محمد الخطيب ابن حسين محمد

33فريد المقداد ابن محمد 33محمد الشحادات ابن فيصل

34كمال العبدالله ابن عبدالله 34محمد الغزاوي ابن عبدالعزيز

35محمد خريبه ابن ذيب 35محمد سعيد المقداد ابن خالد

36محمد عبد السلام النصيرات ابن ابراهيم 36محمد سهيل عقله ابن حمدي

37محمد قنبس ابن محمود 37محمد عتمه ابن احمد

38محمد هاشم الجندي ابن ناجي 38مروان الشقنين ابن صلاح

39محمود شباط ابن عبدالله 39مصعب الخميس ابن تركي

40مريم التوما ابنة بادي 40منصور الجباوي ابن محمد

41منال الغصين ابنة محمد 41ناجي الكركي ابن فايز

42مناهل المحمد ابنة محمود 42ناظم العلوه ابن محمد

43منذر العقله ابن سلامه 43نزار ارشيد ابن مخائيل

44منهل الفاضل المحاميد ابن احمد 44هبه بركات ابنة عبدالله

45هاشم عايش ابن مجيد 45وليد الداخول ابن محمد

46هيثم الزعبي ابن سليمان 46ياسر الجوابره ابن زايد

47وافي الدوس ابن عبد الرحمن 47ياسر بديوي ابن عبد الرحمن

48وليد الجفال ابن احمد 48يوسف الشوامره ابن عبدالرحمن

49ياسين العواد ابن عبد الله 49يوسف العساودة ابن عبد المجيد

50يحيي العمارين ابن عوض

51يعرب الغانم ابن يوسف

10- محافظة اللاذقية

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد عبد الرحمن ابن علي 1أحمد خدام ابن علي

2أحمد قرطالي ابن حسن 2أسامة خيربك ابن عزيز

3ابتسام صابوني ابنة مصطفى 3أكرم شعبو ابن جبر

4اصف صليبه ابن محمد 4أوس عثمان ابن فائز

5اياد ابراهيم ابن حافظ 5أيهم تامر ابن حامد

6ايفا حور ابنة علي 6ابراهيم اسبر ابن كامل

7بشار ديوب ابن علي 7ابراهيم علي ديب ابن حافظ

8تيسير حبيب ابن كامل 8اياد داود ابن هشام

9تيسير وطفه ابن جميل 9بديع محمد ابن بدر

10حسام خوري ابن ميشيل 10بسام حسن ابن نديم

11حسام شحاده ابن سيف الدين 11بسام عابدين ابن زكريا

12حنا بربهان ابن عبدالله 12بشار اسد ابن نديم

13رائد يوسف ابن علي 13ثائر الصوا ابن رفيق

14رحاب جعبري ابنة حكمت 14ثائر سعيد ابن كامل

15رياض حمد ابن امين 15جورج عبدالله ابن دانيال

16ريم علي ابنة شوكت 16حاتم يوسف ابن ياسين

17سامر خاسكه ابن يوسف 17حامد احسان ابن أسامة

18سامر علي ابن حبيب 18حسن جريكوس ابن محمد

19سامر منصور ابن محمد 19دريد مرتكوش ابن علي

20سلمان ملا ابن محمد 20رجاء خليف ابنة عبد المجيد

21سناء ديب ابنة شفيق 21رزان مرتضى ابنة حميد

22عامر الخطيب ابن محمد 22رفيق قاسم ابن مالك

23عبدلله مروه ابن علي 23رفيق نوفل ابن صالح

24عزيز اسماعيل ابن حسن 24زياد حسن ابن ابراهيم

25علي السنكري ابن عيسى 25زين احمد ابن حسان

26عماد الدين حسن ابن عبد الحميد 26سليم ضاهر ابن عزت

27عمار القصيري ابن محمد 27شادي جريكوس ابن شعلان

28غيث علي ابن حبيب 28عادل عثمان ابن احمد

29غيداء حسن ابنة يوسف 29عبد الحسن شروف ابن علي

30فاتن طه ابنة طه 30عبدالله شبول ابن يوسف

31فادي كنجو ابن ناظم 31علي جناورو ابن محمد

32فراس السوسي ابن سليم 32عيسى ابراهيم ابن محمد

33فراس قاسم ابن علي 33فائز شاهين ابن حبيب

34قسوره علي ابن احمد 34كفاح عثمان ابن سجيع

35لؤي الحج ابن راشد 35لؤي احمد ابن عبود

36محمد علي البودي ابن حبيب 36مالك الخير ابن سلمان

37محمد قصي الخليل ابن حسين 37مالك شبول ابن احمد

38محمد مهنا ابن ابراهيم 38محمد بديع كراوي ابن احمد

39معلى ابراهيم ابن صالح 39محمد هيثم جعاره ابن محمد سمير

40مهند الدرج ابن ابراهيم 40محمد يونس ابن مطيع

41موفق صوفي ابن نديم 41محمود رفاعي ابن احمد

42ناهد جانودي ابنة علي 42ناجي حميدوش ابن يوسف

43نعيم العلوني ابن علي 43نزار رمضان ابن امين

44هلا بارود ابنة خضر 44نصر ابو العروس ابن حسام

45وائل لايقة ابن يوسف 45نضال ميكائيل ابن صافي

46وحيد سلامه ابن اسعد 46نهاد سلوم ابن دياب

47وديع حماد ابن جميل 47وجيه اصلان ابن محمد

48وسيم الشيخ ابن جمال 48وسام كاسو ابن وفيق

49وفاء سلمان ابنة ابراهيم 49وسيم شمالي ابن يونس

50يحيى الرحية ابن علي 50يحيى بسما ابن حسن

11- محافظة الرقة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد البداح ابن محمد 1أحمد الجاسم ابن عبد

2أنور حبيب ابن حسن 2أحمد المحمود ابن إسماعيل

3ابراهيم المحمد ابن احمد 3اسماعيل الأحمد ابن رجب

4اسماعيل الحسين ابن محمد 4اسماعيل العبو ابن إبراهيم

5اسماعيل الفارس ابن عبد المحسن 5المعتصم بالله الصالح ابن صالح

6اسماعيل الهندي ابن ظاهر 6المعلا المحيمد الهويدي ابن جاسم

7باسل الخلف ابن علي 7تماضر الجمعة ابنة حسن

8بسلان لوقا ابن عبد الله 8جاسم معيوف ابن محمد

9توفيق الحاج امام ابن مكري 9حسن الدهر ابن عبود

10جاسم الجاسم ابن محمد 10حسن العباوي ابن خلف

11حسان ديوب ابن محمد 11حسن الموسى ابن محمد

12حسن العسكر ابن علي 12حمدو العيسى ابن عيسى

13حسين ويو ابن عبار 13حميدي العثمان ابن عيسى

14حمود الأحمد ابن عجاج 14خلف العيسى ابن نجم

15حمود البوش ابن جاسم 15خليل الحنظل ابن مصطفى

16حمود المحمد ابن محيمد 16خولة المنلا احمد ابنة محمود

17حميدي العمر العيسى ابن نايف 17راغب فيحان ابن سليمان

18خاتون الموح ابنة عبود 18شبلي الذويخ ابن فيصل

19خضر المحمد ابن عنتر 19شريف الشريف ابن حسين

20خطاب العجيلي ابن عمر 20طلال الجاسم ابن نايف

21خليل العلاوي ابن علي 21عبد الخلف ابن حاج

22رشيد العلي الحميد ابن محمد 22عبد الرزاق الشحاذة ابن مصطفى

23زيد محمد الجعبر الصالح ابن عبد الجواد 23عبد الغني هلال ابن محمد

24سلوى الكعكه جي ابنة احمد 24عبد القادر القادر ابن خليل

25سيد العواد ابن حمزة 25عبد الله رفاعي ابن حمود

26شعله العبود الخاروف ابنة عبد الواحد 26عبد الوهاب العاني ابن احمد

27صالح بحيري ابن هلال 27عبدالرزاق الخلف ابن عبدالوحيد

28طلال العلاش ابن حسين 28عبدالرزاق الخلوف ابن هلال

29طلال العلي ابن محمود 29عبداللطيف الحجوان ابن حجوان

30عبد الفتاح الصالح ابن حمد 30عبدالله حواس ابن نجم

31عبد اللطيف حاج عبد الله ابن عبد الله 31علي العبد الله الخلف ابن عبد

32عبد الله الحمود الشيخ ابن حمادة 32غزوان رمضان ابن رشيد

33عبدالله العبدالله ابن موسى 33فهد عبدالله ابن محمد

34عبدالله الكلاح ابن علي 34فيصل العلي ابن مزلوه

35عدنان الأحمد ابن حسين 35قاسم المحمد السيد ابن محمد

36عدنان الابراهيم ابن شحاذه 36مثنى العلي ابن عبد الرزاق

37علي الحسن ابن ابراهيم 37محمد الحسين ابن احمد

38علي الحمادة ابن حسين 38محمد الزعيتر ابن اسماعيل

39علي العبد الرحمن ابن عبد الرزاق 39محمد العجيل ابن حميد

40علي العلي الابراهيم ابن محمد 40محمد العسكر ابن موسى

41غازية الخليفان ابنة عويد 41محمد المهاوش ابن حمد

42غفران الخليف ابنة مرعي 42محمد حيدر الحمد ابن احمد

43غياث العبد الله ابن خلف 43محمود الحسين ابن نايف

44قسورة حاج عبو ابن فريد 44محمود المحمود الدرويش ابن احمد

45محمد الحمود ابن حسن 45مصطفى الاحمد ابن حسن

46محمد الشيخ حسن ابن حمد 46مصطفى الاسماعيل ابن علي

47محمد علي الحمد المسلم ابن فواز 47نهاد الرملة ابن عبدالرزاق

48محمد ياسر الكدرو ابن هجلب 48هايل الدرميني ابن مرهج

49هلال النعمة ابن نجم 49ياسر القاسم ابن احمد

50ياسر الحجي ابن خضر

51يوسف شاهين ابن احمد

12- محافظة طرطوس

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد البدوي ابن محمد 1أدهم حسين ابن امين

2أحمد سليمان ابن يوسف 2أسعد محمد ابن علي

3أحمد عيسى ابن علي 3أكرم عيسى ابن سلمان

4أديب الشامي ابن محمود 4بيان عثمان ابن علي

5أكثم جداري ابن محمد 5جودت منجه ابن جبره

6أميمة عيسى ابنة صالح 6جورج حنا ابن ميخائيل

7أيوب زينب ابن حسن 7حسام اسماعيل ابن محمد

8اصف حسن ابن جودت 8حسن طوفان ابن محمد

9بشار بشاره ابن يوسف 9حسين العلي ابن محمد

10ثريا الجندي ابنة مظهر 10حنا كرم ابن جرجس

11حازم كنعان ابن يوسف 11حنين ونوس ابنة عبدالكريم

12حسام الدين مصطفى ابن منير 12خالد احمد ابن علي

13حسام عطيه ابن عباس 13راتب ابراهيم ابن محمود

14حسان ناعوس ابن يوسف 14رامز دلا ابن محمد

15حسان يونس ابن يونس 15رامي علي ابن يعقوب

16حسن درغام ابن درغام 16ربيع ربيع ابن يوسف

17حيدر أسعد ابن سلمان 17روفائيل ضيعة ابن غسان

18حيدر ديب ابن خليل 18زين الدين يوسف ابن محسن

19رئيف بدور ابن مرشد 19سامر علي ابن فوزي

20راتب حمدان ابن حسن 20شعبان كناج ابن علي

21زين عيسى ابن يوسف 21شفيق عثمان ابن محمد

22سائر العاتكي ابن حسين 22عادل حسن ابن محمد

23سعيد حيدر ابن محمود 23عاطف حسن ابن علي

24سمير علي ابن علي 24عبير برهوم ابنة محمد

25شحادة ابراهيم ابن علي 25عدنان ريا ابن عبد الحميد

26ضحى جديد ابنة خالد 26عزام ابراهيم ابن احمد

27طارق عكوش ابن مصطفى 27عزام سويدان ابن صادق

28ظافر عبود ابن علي 28علاء محمد ابن جميل

29عامر علي ابن عبد الحميد 29علي جري ابن عبد الحليم

30عدنان سعيد ابن امين 30علي ديب ابن راتب

31علاء اسعد ابن ياسين 31علي زيدان ابن عاقل

32علي خضر ابن حسن 32علي سليمان ابن يوسف

33عليا محمود ابنة عيسى 33علي علي ابن ناصر

34فراس محمد ابن سليمان 34علي غانم ابن جبر

35فهد حسن ابن بدر 35علي مهنا ابن احمد

36مازن خضور ابن ابراهيم 36عمار الشيخ ابن اسماعيل

37محمد المحمد ابن عبد الحي 37فرج الله كابر ابن هزيم

38محمد مصطفى ابن حسين 38قيس عبدالقادر ابن محمد

39مقداد حسيان ابن عقل 39مازن عبدالكريم ابن كمال

40منى ابراهيم ابنة عبد الحميد 40محمد العجي ابن علي

41ميرفت حسن ابنة علي 41محمد شهلا ابن علي

42همام كناج ابن مالك 42محمد صيوح ابن محمود

43هيثم سلامه ابن علي 43محمود الشمالي ابن علي

44هيثم سويقات ابن احمد 44مصطفى بجود ابن احمد

45وائل داود ابن محمد 45ندى القرضه ابنة محمود

46وسام عيسى ابن محمد 46هاني خضور ابن علي

47وسام غانم ابن سليمان 47وضاح الزنك ابن يحيى

48وعد عبود ابنة صالح 48وكيله صالح ابنة محمد

49يعرب حسن ابن محمود 49ياسر جورية ابن علي

50يوسف ونوس ابن صالح

51يونس حمدوش ابن ابراهيم

13- محافظة القنيطرة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد السبيعي ابن حسين 1أحمد الجمعه ابن عوض

2أحمد عيد ابن اسماعيل2أحمد الحسين ابن حسين

3أسامه الخالد ابن عبد الرحمن3أحمد السعيد ابن علي

4أيمن الفاعوري ابن ياسين4ابراهيم المصطفى ابن عبدالله

5الهام العلي ابنة عويد5اسماعيل ذيبان ابن جمعه

6حسن البكر ابن حمدي6ايمان دغيله ابنة حسن

7حمدان السالم ابن خضر7بسام هزاع الشرعبي العنزي ابن مرعي

8حوران سليمان ابن محمد8جميل الغوطاني ابن احمد

9خالد حجازي ابن حسين9حمد الكومه ابن محمد

10خالد دندشي ابن محمد10دانيا ابو عسلي ابنة عدنان

11رئيف بكار ابن محمد11رشيد الضاهر ابن أحمد

12رياض الفارس ابن سليمان12زايد الطحان ابن عبد الرزاق

13زهير الصلاح ابن صالح13سليمان الفنيش ابن حسين

14زياد حسين ابن محمود14سمير الحسين ابن شحاده

15سناء محمد ابنة علي15شكري شتيوي ابن سلطي

16طارق عوض ابن سند16صالح الفضلي ابن عبد العزيز

17علي الفريج ابن حسين17عبد الحكيم البكر ابن فاضل

18علي شطيط ابن حسين18عبد الله شريده ابن حسن

19عمر خميس ابن موسى19عبدالله سليمان ابن سليمان

20فرج صقر ابن سليم20عيسى العيد ابن مروان

21فرحان العيد ابن صالح21غالب شاهين ابن اسماعيل

22فندي الخالد ابن خالد22غسان الجسار ابن هلال

23لؤي الحامد ابن ابراهيم23غسان الكناني ابن علي

24مانيا ابراهيم ابنة حسن24قاسم الكريان ابن محمد

25محمد الحاج ابن نايف25محمد ذياب ابن صالح

26محمد الفياض ابن فياض26محمد عوده ابن محمود

27محمد هشام جلاحج ابن هاني27محي الدين حمد ابن محمد

28محمود نمر ابن عقل28هشام قات ابن اكرم

29محي الدين الهلال ابن خالد29وجيه موسى ابن عبدو

30يحيى ذياب ابن محمد30يوسف مريود ابن رياض

14- محافظة السويداء

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحلام ابو حمدان ابنة حسن1أدهم شهاب أبو فخر ابن محمد

2أيهم نصر ابن فارس2أكرم حديفة ابن محمود

3اسماعيل قطيش ابن محمد3اسماعيل بلان ابن يوسف

4باسل العيسى ابن جوزيف4باسم حاطوم ابن نواف

5بثينة والي الحلبي ابنة مؤيد5بسام عامر ابن علي

6بديع هلال ابن توفيق6تيسير جزان ابن حسين

7بشار عماد ابن كنج7خليل البيطار ابن منور

8جهاد الصفدي ابن نايف8رافع مقلد ابن صابر

9حافظ عربي ابن أديب9رامي حاتم ابن وليد

10حسام كيوان ابن جدعان10رضا الدعبل ابن حمد

11ديانا نعيم ابنة غسان11رغدى الغوثاني ابنة جمال

12رافع الوقية ابن غالب12ريماز عبد الحي ابنة يحيى

13رسمي العيسمي ابن حمد13سمير قيصر ابن سليمان

14رسمية مان الدين ابنة جمال14شوكت الطويل ابن محمد

15زهير غبره ابن كمال15صفوان رضوان ابن فارس

16سامر الحسنية ابن مسعود16طلال نوفل ابن عدنان

17سلطان شرف ابن حمزة17عاصم شنان ابن صابر

18سمير الملحم ابن مشهور18علي بلان ابن عارف

19طارق حمزة ابن عطالله19غسان ابو علوان ابن أسعد

20عباس فرج ابن مرهج20فراس البعيني ابن حسيب

21علي الحجار ابن نعمان21كمال السمان ابن برجس

22عماد فراشي ابن جاد الله22مروان ابو طافش ابن أنيس

23غادة جنود ابنة ضامن23مروان بوعلي مهنا ابن هزيمه

24مرسل غانم ابن زيد24منى النجاد ابنة نزيه

25منيف الجباعي ابن مهنا25نجيب نعيم ابن محمد

26منيف العصفور ابن نصر26نزار ابو راس ابن جميل

27وائل جربوع ابن حسن27وسيم عز الدين ابن ممدوح

28وائل عزام ابن هايل28وليد ابو فخر ابن نواف

29ياسر مراد ابن كمال

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6 – 3-1444 هجري الموافق 2 -10 -2022ميلادي

المرسوم رقم (258)

كما اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (258) المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت بتاريخ 18-9-2022.

رئيس الجمهورية

– بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وتعديلاته.

– وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

– وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022 م.

– وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

– وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.

يرسم ما يلي:

المادة (1) يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاءً في مجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:

1 – مدينة حلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحلام استانبولي ابنة بشير1اليا زخور ابن ميشيل

2أحمد حليلاتي ابن محمد وليد2بشار كلاوي ابن احمد

3أحمد عساني ابن نواف3ثائر العبدان ابن كرمو

4أحمد مدراتي ابن عمر4رشا رجب باشا ابنة محمد مروان

5إبراهيم مكتبي ابن عبد المجيد5رفيق رزوق ابن عبد الله

6خلدون حافظ ابن محمد عادل6رهف قولي ابنة اسماعيل

7سمر قريو ابنة عبود7صبحي ددك ابن محمد دودوك

8عبد القادر حريري ابن عبد الكريم8صفوان شوا ابن محمد

9عبد الله ابراهيم ابن ايليا9عبد الرحمن دادو ابن صالح

10عبد الله الحمد ابن امين10عبد الرزاق غنوم ابن عبد الستار

11عدنان بي ابن خالد11عبد القادر الحسن ابن محمد كنان

12علي النبهان ابن عثمان12عمر حلي ابن احمد

13علي عكور ابن محمد13ليون قهوه جيان ابن كيورك

14عمار البابي ابن محمد وحيد14محمد إياد سرميني ابن أحمد ثابت

15عمر الاحمد ابن احمد15محمد جميل كنيفاتي حايك ابن محمود

16عمر زيتون ابن عادل16محمد زاهر دشان ابن محمد ماهر

17محمد باسل مولوي ابن محمد بسام17محمد شعبان بري ابن أحمد

18محمد جاويش ابن اسكندر18محمد شعبان صهريج ابن محمد

19محمد حلبي ابن بكري19محمد عبد الغني أوبري ابن سامي

20محمد عزام زين ابن محمد عادل20محمد فراس كردي ابن محمد كاظم

21محمد غياث موالدي ابن محمود21محمد نحاس ابن محمد علي

22محمود رحال ابن محمد22نائل قرنوب ابن علي

23مصطفى حموش ابن خالد23نجيب بيطار ابن سليم

24معد المدلجي ابن ثابت24هشام النبهان ابن عبد الهادي

25مهند حيلاني ابن جمال الدين

26يوسف الملا خلف ابن مصطفى

2- مدينة حماة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1جمال جدعان ابن عبدالقادر1أنس شقفة ابن زياد

2جهاد حمال القلعة ابن عبد الله2أيمن شاكر ابن محمد نصر

3جهاد عداوس ابن محمد3باسل ألفا ابن محمد

4جهاد هنداوي ابن حمدو4باسم هبرة ابن عدنان

5حسام العمر ابن محمد5حسام بازرباشي ابن اليان

6حسن اسكاف ابن كامل6رامز الخطيب ابن احمد

7حسن قيش ابن عبد الرحمن7زيد قطاش ابن علي

8رانيا دلله ابنة عبد الرحمن8شهلة الأسود ابنة رياض

9رياض أبو علو ابن سعد الدين9صباح سرميني ابنة علي

10سحبان الملي ابن محمد سعيد10صفوان الصمصام ابن محمد تيسير

11سمر الأسمر ابنة يوسف11عاصم شعار ابن وليد

12صالح قضيماتي ابن عبدالرحيم12عبد الهادي عقده ابن محمد ديب

13صخر سبسبي ابن طلال13عبدالعزيز شومل ابن عبد المجيد

14عبد الرزاق الخليل ابن خليل14عماد باشوري ابن ادهم

15عبد الرزاق الزبدي ابن محمود15فيصل النايف الحاج أحمد ابن خالد

16عماد أبو طوق ابن هاشم16محمد الجمية ابن حسن

17غنوة رشواني ابنة عبد الرزاق17محمد سفاف ابن نصر

18فرح القوجة ابنة بسام18محمد عباد المراد ابن محمد فتحي

19كمال شحادة ابن عدنان19محمد نصر سفاف ابن عبد المناف

20محمد أمين الصباغ ابن محمد نوري20مرهف الحاج زين ابن صالح

21مختار حوراني ابن عارف21مصطفى ودعه ابن حسن

22مسعف عسكر ابن عز الدين22مصعب العوير ابن عبد القادر

23معاوية جرجنازي ابن عبد القادر

24منى شومل ابنة احمد سعيد

25نجوى علوش ابنة محمد هنيدي

26نجيب اللاذقاني ابن محمد بديع

27هاديا العلواني ابنة عبد الرحمن

28ياسر الجمل ابن عبد الله

3– مدينة حمص

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد شاويش ابن ياسين1اسبر السبع ابن يوسف

2أحمد عكاش ابن عز الدين2تاج الدين داوود ابن غانم

3باسل شهدا ابن جميل3جمال عبد الناصر السباعي ابن أحمد

4بشير السعيد ابن محمد4جهاد بلال ابن علي

5حميدة الشعبان ابنة يحيى5جهاد سرور ابن محمد

6حيان عودة ابن فرزات6حمزة جبلاوي ابن حمادة

7رامي معروف ابن محمد7حيدر أيوب ابن طاهر

8رنا عدي ابنة عبد القادر8سمر شاهين ابنة عبد الكريم

9سمير حمود ابن انيس9سهى السباعي ابنة راكان

10سهير العامودي ابنة سعيد10شادي الأسعد ابن علي

11صفوان الغنطاوي ابن خالد11طلال هلال ابن محمود

12عبد الحليم الطحان ابن عبد الباقي12عبد الهادي الصوفي ابن عبد القادر

13عبد المسيح عشي ابن يوسف13عدنان الرستم ابن سليمان

14عبدالله البواب ابن إحسان14علاء شمسي باشا ابن فائز

15علي حاتم ابن محسن15علي نجم ابن جميل

16عماد الدين كنعان ابن نعسان16علي يوسف ابن عقل

17عماد العيسى ابن نديم17لوريس سلوم ابنة كليم

18محمد الحمدان ابن عبد الكريم18محمد رهيف الشبعان ابن عبد الفتاح

19محمد زكي حصرية ابن انيس19محمد سامر صفوة ابن محمد أشرف

20محمد مصعب العكام ابن زكريا20محمد عصام عساف ابن محمد مطيع

21منذر سعدة ابن فهد21مرهف جروس ابن مدحات

22نبال الخواجة ابنة سليمان22مروان المرعي ابن صبحي

23نضال العلي ابن هاشم23ملاذ ميلص ابن عبد المجيد

24ياسر الشيخ ابن محمد بركات24ميرين كفا ابنة نزار

25ياسر قزق ابن رمضان25نضال الصوفي ابن زهير

4– مدينة الحسكة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1تيسير حسن الحاج ابن حميد1أحمد البراك ابن اسعد

2جوزيف عيسى ابن اسيو2أحمد الشويط ابن سلمان

3خالد السطام ابن زابط3اياد الصالح ابن جاسم

4خالد خليل ابن نوري4حسن الطويل ابن عبدالمجيد

5خلف الساير ابن عيسى5صالح بلال ابن محمد

6خيرالله الغميس ابن ناجي6صبا الخلف ابنة علي

7زكاء المحمد ابنة مخلف7عبدالرزاق العطيه ابن محمد

8عامر البركو ابن خلف8عبدالعزيز الصالح ابن احمد

9عدنان خاجو ابن عبدالكريم9عبدالوهاب الاحمد ابن ابراهيم

10علي الحسين ابن محمد10علاء الدين الجيسي ابن سليمان

11عوده علي ابن شعبان11غفار عبد لكي ابن الياس

12محمد الحسين ابن صالح12فيصل الوردي ابن عبيد

13ماجد الكوكو ابن جلال

14محمدعلي العيسى ابن عبدالرحمن

15ياسر صويلح ابن عبد الله

16ياسين العبد ابن خلف

5- مدينة إدلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد مخلص رنه ابن عبد القادر1أيمن وكيل ابن برهان

2أحمد نضال دهنين ابن إبراهيم2إبراهيم بيطار ابن عبد القادر

3أنس قريد ابن احمد سامي3شفيق جاروخ ابن محمد رشيد

4باسل شويش ابن محمد4صبحي سحاري ابن ماهر

5بدر الدين الأيوبي ابن عبد العزيز5صخر جدعان ابن عبد القادر

6تغريد عصفور ابنة خالد6عبد الغني جاروخ ابن محمد صفوان

7جهاد غالي ابن محمد7فرحان رحابي ابن حمدو

8حسان درويش ابن رجب8محمد توك ابن محمد شريف ترك

9خالد قجي ابن محمد9محمد شاقوقة ابن مصطفى

10رنا الريحاوي ابنة أحمد ياسين10محمد عبد الباسط اصفري ابن محمد راسم

11ريم ناطور ابنة عبد الكريم11محمد علي قوصرة ابن عبد الحميد

12زكوان عبدو ابن محمد خالد12محمد عليا ابن حسن

13سامر الحاج سيد درة ابن خالد13محمد فاتح شريط ابن عبد الله

14سمير حجار ابن طه14محمد نديم دويدري ابن حسن

15طلال سليلو شوا ابن محمد ماجد15محمد ياسر حريري ابن مصطفى

16عبد الحميد قباني ابن محمد16محمد ياسر ربوع ابن محمد

17عبد الرزاق جبان ابن محمد17مرهف اصفري ابن مروان

18عبد اللطيف بلان ابن خالد18مفيد اقزيز ابن مصطفى

19فداء عجايب ابنة محمد19منى عمام ابنة احمد

20فضيلة قيقوني ابنة عبد الله20نور خرزم ابنة عبد الحميد

21فيصل سيفو ابن عمر21نوران عميري ابنة احمد

22مأمون لقموش ابن محمود22وائل زيادة ابن لويس

23محمد امين شاوي ابن محمد وجيه23وسيم خربوطلي ابن محمد

24محمد دلاله ابن محمد سليم24ياسر اعبيد ابن محمد صالح

25محمد سمسوم ابن عبد القادر25ياسر العجل ابن أحمد

6– مدينة دير الزور

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أحمد الخليفة ابن عارف1أحمد الهواس ابن محمد ويس

2أحمد العكله ابن حسين2أحمد صافي ابن محمد

3أسعد الحيجي ابن فرج3ابراهيم الزغير ابن ممتاز

4أغيد الجويشي ابن بشير4الحارث الدحام ابن طارق

5أيهم الفرج ابن عزيز5بشرى كاكاخان ابنة محمد ناجي

6إياد المصلح ابن فاروق6تركي الخليل ابن موسى

7إياد شهاب ابن عدنان7ثناء حلمي ابنة داود

8حسن الهلال ابن محمد8جرير كاكاخان ابن أحمد

9خالد الفاعور ابن علاء الدين9حازم الحسن ابن جلال

10رشا الحاج عبيد ابنة صالح10حسين الحسين ابن صالح

11سمير الحيو ابن وليد11حكمت الإبراهيم ابن سليمان

12شمسه الذياب ابنة عبد السلام12خالد جمعه ابن حسن

13صبحي الفريح ابن اسود13صالح المحمد الشيخ ابن ملوح

14عبد الحميد الحمادة ابن صالح14صخر الحاج طحطوح ابن رجب

15عبد الرحمن الشيخ ابن رشيد15طارق أبو جديع ابن محمد صالح

16عبد الله العنزي ابن يونس16عدنان حاج عليوي ابن حسين

17عبد الناصر الحدو ابن كلش17عطالله المعيدي ابن مهيدي

18فوزي الحجي هاشم ابن ياسين18فؤاد العلي ابن هلال

19قدور العلي ابن محمد19قصي الأحمد ابن مناف

20لورنس الحسين ابن خلوف20محمد الحافظ ابن عبد الوهاب

21محمد محمد منديل ابن مصطفى21محمد رضوان المفتي ابن شاكر

22محمود العبد العزيز ابن عبيد22محمود الصالح الخلف ابن مهيدي

23معاذ ملا حويش ابن محمد زهير23مهند الحسين العلي الطعمه ابن عصمان

24ميسرة الراشد ابن إسماعيل24وائل حيزة ابن عبد الصمد

25نوري الفرحان ابن فهد

26هنادي المزان ابنة حسين

7- مدينة درعا

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أمين العمري ابن اشحادة1براءة المستريحي ابنة ناصر

2بسام الكراد ابن إبراهيم2ربيعه المسالمه ابنة حامد

3جهاد أبو نبوت ابن عطا الله3زطام الزعبي ابن موسى

4سامر أبازيد ابن عبد الرحمن4عدنان الضاحي ابن محمد

5سامر أبو عراج ابن سلمان5عوض أبازيد ابن محمد

6سحر النجار ابنة محمد6غسان الصياصنة ابن عبدالوهاب

7عبدالله عياش ابن صابر7فريد الأصفر ابن سليمان

8عبير خليل ابنة سامي8لجين الكفري ابنة عامر

9غياث دلوع ابن مرزوق9لميس غزلان ابنة محمد

10فراس الصباغ الدهني ابن محمد10محمد غزلان ابن سليم

11مؤيد بخش ابن محمود11محمد أبو النجوم المحاميد ابن فيصل

12نادين السويدان ابنة محمد12مصعب الأكراد ابن محمود

13ناصر الجوابرة ابن إسماعيل13ياسر المسالمة ابن فيصل

14هديل أبو نبوت ابنة خالد

8- مدينة اللاذقية

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أدهم الحايك ابن رياض1أكرم غانم ابن خليل

2أمجد خدام ابن احمد2إبراهيم حسن ابن احمد

3باسم الحايك ابن دياب نوريه3باسل سعد ابن علي

4جورج ملوحي ابن الفريد4بسام احمد ابن عبد الله

5حسين زنجرلي ابن خالد5بسام زمزم ابن يوسف

6ربيعه اسكيف ابنة عيسى6جهاد درويشو ابن محمد

7سمير شعار ابن احمد7جورج حداد ابن لوقا

8فجر غانم ابن وهيب8حسان دروبي ابن محمد

9فراس حيدر ابن علي9رامز الكشي ابن جميل

10فيروز شحيده ابنة محمد10رياض الخطيب ابن حمدان

11كلوديا يونس ابنة حسن11سامي حوريه ابن برهان

12لقمان الحاطوم ابن حمدان12عبد الله سعود ابن الياس

13مأ مون زيدان ابن أنور13علاء إسماعيل ابن علي

14ماجد جمل ابن غسان14عمار زين العابدين ابن مصطفى

15مازن صنين ابن عبد الحليم15عمر شريقي ابن خالد

16مسعود زوان ابن نديم16غزوان معلا ابن محمد

17معن سلامه ابن أيوب17غسان قرحيلي ابن حسن

18نادر دواي ابن حكمت18فادي ميا ابن جميل

19نضال متوج ابن جميل19لارا سعيد ابنة ايمن

20نمير عابدين ابن نصر الدين20مؤيد حمدان ابن علي

21نورس خنيسه ابن شعبان21محمد موسى ابن جهاد

22هيثم عنيزه ابن عبد الكريم22نور الصباح الشيخ ابن علي

23وائل شعبو ابن رشيد23هاني صوفي ابن خالد

24وليد صيداوي ابن عدنان24وائل زيدان ابن عادل

25يوسف برو ابن أحمد25يوسف قبوش ابن إسماعيل

9- مدينة الرقة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أدهم حاجي مسلم ابن أحمد1أحمد العبو ابن حسن

2اسماعيل العساف ابن جاسم2إبراهيم مصطفى الموح ابن عبود

3ثراء العبد الله ابنة خلف3اسماعيل الإبراهيم ابن صالح

4حسن الجاسم ابن عبد4ثائر الابراهيم السعيد ابن احمد

5حسن الحسين ابن جاسم5جمال العيسى ابن محمد

6حسناء الكصيري ابنة خالد6حمود السليمان ابن حسن

7سعد العويد ابن رشيد7رشا الحمود العلي ابنة صلاح الدين

8عالية احمد العجيلي ابنة عبد الرحمن8سطام الدرويش ابن ملحم

9عبد الحميد عبد القادر ابن قبشة9شعبان شعبان ابن علي

10عبد القادر الصالحة ابن ابراهيم10شيخ طه علكان ابن احمد

11عبد القادر سليمان ابن أحمد11عمار فارس ابن احمد

12عبد المحمد العبيد ابن إبراهيم12عمرو الرحبي ابن محمود

13عبود الشحاذة ابن احمد13ماهر الخلف ابن مصطفى كمال

14عدي سليمان ابن توفيق14محمد الأحمد ابن عبدالله

15علي الأحمد ابن أحمد15محمد الفرج ابن عبدالله

16علي الرمضان ابن أحمد16محمد جاسم المحيميد ابن جاسم

17علي الكالط ابن محمد17محمد حمود المصطفي ابن فنوش

18عمار كجي ابن محمد18محمد رضوان المحمد الرجب ابن عبدو

19غازي الحسين ابن خليل19محمد عبد ابن جابر

20قصي السومة ابن عبد الوهاب20محمود زعيتر ابن علي

21ماهر جاويش ابن محمد فكري21مزنة العجيلي ابنة عبد العظيم

22محرم المحمد العبد الله ابن محمد22موسى الجفال ابن علي

23محمد العوض ابن محيمد23هشام الأحمد ابن سليمان

24محمد نور شاشان ابن عبدالغني

25منى عبد الله ابنة سباكة

26نايفة المسرب ابنة أحمد

27يونس الصالح ابن عوض

10- مدينة طرطوس

القطاع (أ) القطاع (ب)

1جورج الصايغ ابن عاطف1أحمد ابراهيم ابن خالد

2رامي خطيب ابن جهاد2بسام جبيلي ابن عدنان

3رامي داود ابن محمود3ثائر ابراهيم ابن احمد

4رزان سليمان ابنة يوسف4حبيب الشاعر ابن احمد

5شادي جريعه ابن حسن5رامي قسيس ابن لطف الله

6علي غانم ابن نزار6سايد قدور ابن سمير

7عمار بلال ابن احمد7شادي قميرة ابن سميح

8غسان بلال ابن محمود8صراع صفطلي ابن شوكت

9محمد زين ابن خالد9عبد الناصر حمزه ابن محمد

10محمد يازجي ابن علي10علي سعد ابن مصطفى

11محمود صقر ابن عبد القادر11فادي ديب ابن محمد

12مريم علي ابنة محمد12فراس ونوس ابن اكرم

13نسرين احمد ابنة أحمد13محمد حسن ابن حسن

14وجيه زمام ابن حسين14يوسف شاهين ابن عبد الكريم

11- مدينة السويداء

القطاع (أ) القطاع (ب)

1أكرم الباروكي ابن هاني1أدهم عماشه ابن جميل

2إبراهيم اشتي ابن محمد2أيمن العودة ابن اديب

3جهاد الفقيه ابن جميل3حسام نعيم ابن عبدالله

4حسن النمر ابن سليمان4حسان دويعر ابن نواف

5حكمت العشعوش ابن فؤاد5شحاذه حاتم ابن محمد

6رامي كمال الدين ابن حسن6شكيب رضوان ابن وهبي

7رنده ركاب ابنة غالب7عماد الدين الأطرش ابن هاني

8سامر العيسمي ابن يحيى8عماد جريره ابن عساف

9سامر عزي ابن شفيق9فيصل الشعار ابن فوزي

10سعود أبو عسلي ابن نمر10ناصر الإبازة ابن يوسف

11سعيد مرشد ابن أحمد11نبيل جربوع ابن علي

12معين مزهر ابن مرسل12وسام الأشقر ابن أحمد

13نادر كرباج ابن محمد

المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-3-1444 هجري الموافق 2-10- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد