الصحة الإيرانية تعلن تسجیل 10 وفيات جديدة بكورونا

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين 549 ألفا و586 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و439 حالة وفاة.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و326 ألفا و246 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و807 ألفا و65 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وأخذ عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران منحى تنازليا منذ نحو شهر حيث تراجع عدد الإصابات إلى أقل من ألف شخص يوميا بينما عدد الوفيات شهد تراجعا ليبلغ أقل من عشرة أشخاص يوميا.